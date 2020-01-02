كتاب يسبر أغوار العلاقة بين الأمازيغية والدولة

هسبريس من الرباط

عن منشورات إدكل بالرباط، صدر كتاب يضم أعمال الندوة الوطنية التي عقدتها جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت، في إطار الدورة 3 من ملتقى تارودانت، تحت عنوان "الأمازيغية والدولة..تشخيص وتحليل واستشراف".

ويتضمن الكتاب، الذي يقع في 130 صفحة من الحجم المتوسط، مداخلات حوالي 16 باحثا وفاعلا مدنيا وحقوقيا وسياسيا، إضافة إلى كلمات الشركاء خلال الجلسة الافتتاحية، موزعة إلى محاور "الأمازيغية ومؤسستي الحكومة والبرلمان"، و"العمل الأمازيغي، المسار وأسئلة الراهن" و"الأمازيغية بعد 20 سنة من التعاطي الرسمي".

وتوقفت مداخلات الندوة الوطنية التي يتضمنها الكتاب عند تشخيص وتحليل وضعية اللغة والثقافة الأمازيغية خلال عشرين سنة الماضية، "مستحضرة مختلف محطات ومكتسبات وإخفاقات وانتظارات هذا السياق السياسي والحقوقي والثقافي الهام في مسار البناء الديمقراطي في بلادنا، كما تناولت مختلف الإشكالات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك موضوع الأراضي والثروات الطبيعية والعدالة المجالية والمشروع التنموي المأمول، واستشراف آفاق الأمازيغية في المغرب".

يذكر أن أشغال الندوة المذكورة عرفت مشاركة كل من أحمد دغرني وحسن أوريد وحسن إدبلقاسم وأحمد أرحموش وأحمد عصيد، ورشيد الحاحي وعبد الحكيم أبو اللوز وعبد الله بادو ومليكة خليل، والحسين أيت باحسين وأحمد الخنبوبي وبوبكر أنغير وحمو الحسناوي، وعبد الله أزييم والحسين أزكواغ ومجمد بليليض ومحمد أيت بود.