24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:12
|18:34
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإهمال والباعة الجائلون يحولان حديقة موسكو بفاس إلى أطلال
- أولويات وزارة العدل
- ماء زهور البرتقال .. ينبوع الجمال لبشرة نقية ونضرة
- إحالة قتلة شخص أربعيني على القضاء في مراكش
- حصيلة الدبلوماسية المغربية لـ2019 تُثير غضب جبهة البوليساريو
تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)
الزاكي يسعى إلى تذويب الخلاف بين جامعة الكرة و"هداف العالم" (5.00)
- وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى - (101)
- "إنتاج سيارة في دقيقة ونصف" يجلب السخرية من رئيس الحكومة - (80)
- الحكومة تُنهي "مرسيدس 240" والمأذونية تعيق تجديد الطاكسيات - (56)
- الزاكي يسعى إلى تذويب الخلاف بين جامعة الكرة و"هداف العالم" - (53)
- "ميس أمازيغ": الإساءة للمرأة خط أحمر .. وأتمسك بالتقاليد المحلية - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كتاب يسبر أغوار العلاقة بين الأمازيغية والدولة
عن منشورات إدكل بالرباط، صدر كتاب يضم أعمال الندوة الوطنية التي عقدتها جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت، في إطار الدورة 3 من ملتقى تارودانت، تحت عنوان "الأمازيغية والدولة..تشخيص وتحليل واستشراف".
ويتضمن الكتاب، الذي يقع في 130 صفحة من الحجم المتوسط، مداخلات حوالي 16 باحثا وفاعلا مدنيا وحقوقيا وسياسيا، إضافة إلى كلمات الشركاء خلال الجلسة الافتتاحية، موزعة إلى محاور "الأمازيغية ومؤسستي الحكومة والبرلمان"، و"العمل الأمازيغي، المسار وأسئلة الراهن" و"الأمازيغية بعد 20 سنة من التعاطي الرسمي".
وتوقفت مداخلات الندوة الوطنية التي يتضمنها الكتاب عند تشخيص وتحليل وضعية اللغة والثقافة الأمازيغية خلال عشرين سنة الماضية، "مستحضرة مختلف محطات ومكتسبات وإخفاقات وانتظارات هذا السياق السياسي والحقوقي والثقافي الهام في مسار البناء الديمقراطي في بلادنا، كما تناولت مختلف الإشكالات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك موضوع الأراضي والثروات الطبيعية والعدالة المجالية والمشروع التنموي المأمول، واستشراف آفاق الأمازيغية في المغرب".
يذكر أن أشغال الندوة المذكورة عرفت مشاركة كل من أحمد دغرني وحسن أوريد وحسن إدبلقاسم وأحمد أرحموش وأحمد عصيد، ورشيد الحاحي وعبد الحكيم أبو اللوز وعبد الله بادو ومليكة خليل، والحسين أيت باحسين وأحمد الخنبوبي وبوبكر أنغير وحمو الحسناوي، وعبد الله أزييم والحسين أزكواغ ومجمد بليليض ومحمد أيت بود.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ان يتعلمو في المدرسة اللغة الامازيغية بكتابتها وقراءتها وحسابها واي مستقبل تنتظرون?