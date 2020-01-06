الحكومة تضع قرار إعلان عطلة "رأس السنة الأمازيغية" بيد الملك

هسبريس - عبد الرحيم العسري

دعا برلمانيون من مختلف الفرق النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة إلى التجاوب مع مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ 13 من يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، وهو المطلب الذي أضحى يتكرر كل سنة وبقوة أكبر بعد ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة سنة 2011.

ولمح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، في جواب قدمه باسم الحكومة على أسئلة الفرق البرلمانية، عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، إلى قرب احتفاء المغرب بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية.

وكشف وزير الدولة أن رئيس الحكومة شرع في مداولات مع عدد من القطاعات الحكومية من أجل إنجاز مخططات قطاعية ترمي إلى تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، مشيرا إلى أنه ستنظم في هذا الصدد مناظرة وطنية يشارك فيها مختلف المتدخلين وكافة الفعاليات الجمعوية.

وأكد الرميد أن موضوع الاحتفاء بالسنة الأمازيغية هو "محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها"، وأنه "سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية ترسيم الأمازيغية في المغرب".

وخاطب الرميد البرلمانيين بالقول: "بالطبع أنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، فهذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة بشكل أساسي في البلاد"، في إشارة إلى أن القرار الأخير بيد الملك محمد السادس.

وشدد الرميد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالإضافة إلى بذل مجهودات لتثمين مظاهر الاحتفال بها باعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، و"هو ما يتوافق مع منطوق المادة التاسعة عشر من القانون التنظيمي، التي تنص على أن الدولة تعمل على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والتقاليد المحلية".

وكان نواب برلمانيون وجهوا مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية.

وأشاروا إلى أن المذكرة جاءت في إطار "مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".