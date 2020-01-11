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كُتّاب وآراء
جمعية تطالب بتنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية
طالبت جمعية "صوت المرأة الأمازيغية"، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970، بتنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، عبر تعزيز تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي وتعميم اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومرافق الدولة كالمستشفيات والمحاكم.
الجمعية ذاتها دعت، في بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى "حل معهد الدراسات والأبحاث حول التعريب، كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في المادة الـ51 منه، في صيغتها المعتمدة في هذا المشروع قبل تعديلها في إطار القراءة الثانية بمجلس المستشارين، وتفعيلا للمادتين 38 و39 من القانون المنظم لأكاديمية محمد السادس للغة العربية الصادر منذ 2003".
كما نادت الوثيقة عينها بـ"مراعاة الأمازيغية في القوانين والإستراتيجيات والبرامج والتقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق النساء، على اعتبار أن المرأة الأمازيغية تعاني تمييزا مزدوجا".
ولم تفوّت الجمعية الفرصة دون الدعوة إلى "تحصين المكتسبات، عبر ترسيخ التعددية اللغوية والتنوع الثقافي ومكافحة كل أشكال التمييز"، مع الدعوة "إلى بلورة سياسة عمومية أمازيغية، توفر الإدماج الإيجابي لهذا المكون الهوياتي الأصيل واستحضاره في العدالة المجالية وفي كل برامج التخطيط، وفي صدارتها مشروع النموذج التنموي الجديد".
وذكر البيان نفسه أن جمعية "صوت المرأة الأمازيغية" ستحتفي برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970 "إيض أسڭاس" كتقليد سنوي دأبت على تخليده كل يوم 13 يناير، لما له من دلالة ثقافية وتاريخية وحضارية، باعتباره إرثا مشتركا لجميع المغربيات والمغاربة على حد سواء، تحت شعار "من أجل إقرار السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة رسمية".