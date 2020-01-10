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كُتّاب وآراء
سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين"
بينما يترقّبُ "أمازيغ" المغرب تحرّكاً على أعلى مستوى في البلاد لاعتماد رأس السّنة الأمازيغية، الذي يصادفُ الـ 13 من يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، خرج سلفيون ونشطاء إسلاميون بتصريحاتٍ رافضة لهذا التّوجه الحقوقي، مؤكّدين أنّ "السنة الأمازيغية مجرد خرافة لتقسيم المسلمين في بلاد المغرب الإسلامي".
ويضغط النّسيج الحقوقي الأمازيغي والبرلماني من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ 13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية، على اعتبار أنّ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يمثّل تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا؛ بينما تؤكّد السّلطات الحكومية المغربية أنّ هذه الورقة "سيادية في يد الملك محمد السادس".
ويرفضُ حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" بالمغرب، النّقاش الذي تثيره حساسيات أمازيغية ويسارية مغربية مع اقترابِ يوم 13 يناير من كل سنة، مؤكّداً أن "السنة الأمازيغية هي سنة فلاحية لا علاقة لها بشعب من الشعوب، والتمسك بها ضرب من تقسيم الشعب الواحد واختراع تراث لا أصل له".
ويرفضُ الداعية والخطيب السابق الاحتفاء بالسنة الأمازيغية في المملكة، إذ قال: "منذ أن أكرم الله بلاد المغرب بالإسلام وهي تحكم من قبل قبائل بربرية أصيلة، إما مباشرة أو شوكة، كأوربة وزناتة ثم صنهاجة فمصمودة فجزولة، وكلها خدمت الإسلام بكل ما يملك الملوك بجهادهم وشوكتهم والعلماء بعلمهم والزهاد بتربيتهم".
وأضافَ الخطيب المغربي: "ما سمعنا هؤلاء الحكام قط افتخروا بشيشنق ولا يوبا ولا ماسيناس ولا غيرهم، ولا جعلوا عيدا لرأس سنة يسمونها أمازيغية، ولا غير ذلك، فما بقي إلا إحياء النعرات الجاهلية لتفريق الشعب الواحد".
واستطرد الكتاني: "لقد تقرر عند علماء المسلمين قاطبة تحريم الاحتفال بأعياد الجاهلية قبل الإسلام، عربية كانت أم فارسية أم بربرية أم غيرها، لأن الإسلام قد نسخ ذلك كله"، وزاد متسائلا: "إذا كانت أعياد أهل الكتاب الواردة في التوراة والإنجيل كالفصح وغيره لا يجوز الاحتفال بها، مع أنها ترمز إلى معان شرعية، فكيف يجوز الاحتفال بعظماء المشركين ورؤوس الجاهليين قبل الإسلام؟".
من جانبه، قال الداعية الإسلامي محمد علي فركوس: "الاحتفال بمثلِ هذه المواسِمِ لم يكن معروفًا عند السلف الصالح، وما ذَكَرَها أهلُ العلم في كُتُبِهم، ولو كانَتْ خيرًا لَسَبَقونا إليها"، مبرزاً أنّ "الاحتفال بفصول السَّنَة هو أَشْبَهُ بالاحتفال بالنجوم عند الصابئةُ، على أنها مؤثِّرةٌ فاعلةٌ في الإيجاد والخَلْق"، وزاد: "مثلُ هذا الاعتقاد يُنَافي التوحيدَ لكونه شركًا أكبر".
وكان نواب برلمانيون وجهوا مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية، وأشاروا إلى أن المذكرة جاءت في إطار "مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
وهل الاحتفال مجرد احتفال فيه ما يدفع إلى تقسيم المسلمين علما ان اسلام الامازيع أصدق من إسلام السلفيين. احتفال تغيب فيه الموبقات و حتى السهر. إنما هو حقد على الثقافة الامازيغية هو الذي يدفعهم لمثل القول لأنهم لا يستطيعون الفصل بين العروبة والإسلام. الاسلام دين البشرية جمعاء على اختلاف اعراقها و أجناس ها وثقافتها يا قوم.
ورب إيمان أمريكي مسلم أو غيره من الاعاجم يتكلم بعض الجمل من اللغة العربية خير من كل السلفيين .
ستصبح سنة إسمها السنة الأمازيغية .
هل هذا منطق ؟؟
هل المغاربة كلهم فراعنة ؟
هذه قمة البسالة من الحركة البربرية .
متى سيطلب المغاربة اليهود بالاعتراف أيضا بالسنة العبرية علما هي الاقدم، ربما لوكان سيمون ليفي على قيد الحياة لتحرك في هذا الاتجاه
امازيغية وكنقول باراك من خزعبلات هذه أشياء وجدت لتفريق المسلمين اش من سنة امازيغية حنا كلنا مسلمين ايوا على هاد الحساب نفرقوا المغرب ولي من شي جيهة نديرو ليه سنة خاصة بيه سنة مدكورية سنة مزابية سنة حرزية اوصافي العالم وصل للأقمار ونتوما قعدين تسولو على سنة امازيغية
ماهو اكيد أنهم يستعملون أسلوبهم الشيطاني بالشتم والكدب تابعو تعليقات وحاولو أن تفهمو ما يكتب خلف سطور استخدمو عقولكم قبل مشاعركم ستفهمون مااقول
ما قاله سلفيون المغاربة فهو الحق ولا يستطعون نشطاء شقاق ونفاق جلب برهان واحد يتبت أن هناك سنه أمازيغيه أو مايدعون من حضاره
عبد عند رومان كان والي على شمال أفريقيا من أصول أمازيغيه أو امه جاريه أمازيغيه هده هي الحضاره وتقولون أنه كان ملك ملك على قبيله هههه
لا تدعو الناس تستهزؤ منكم بسبب غبائكم وما عرفناكم دعاة شقاق بل أنتم كنتم سند اسلام في شمال أفريقيا
المشكل ليس سببه سنه أمازيغيه أو الفلاحيه المشكل ببساطه أن بعد اعتماد ما يسمى سنه أمازيغيه ستضهر مطالب أخرى لانفهمها نفس سياسه الكرديه في تركيا إردوغان اعطا للأكراد حقوق لم يحلموا بها اعتمد العلمانيه و حافضه عليها بسبب مطالب أقليات والعلويين الاكراد ومع دلك محمدوش الله لأن سبب هده المطالب ليس مطالبه بالحقوق بل تقسيم صف شعب.
ثم اين كان هذا الكلام عند اقرار اللغة الامازيغية في الدستور وفي الحياة العامة للبلاد ؟!!!
مثل هذه التدخلات الصبيانية هي التي تضر بالاسلام وليس شيءا اخر ...