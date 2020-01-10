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الرئيسية | تمازيغت | سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين"

سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين"

سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 10 يناير 2020 - 16:00

بينما يترقّبُ "أمازيغ" المغرب تحرّكاً على أعلى مستوى في البلاد لاعتماد رأس السّنة الأمازيغية، الذي يصادفُ الـ 13 من يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، خرج سلفيون ونشطاء إسلاميون بتصريحاتٍ رافضة لهذا التّوجه الحقوقي، مؤكّدين أنّ "السنة الأمازيغية مجرد خرافة لتقسيم المسلمين في بلاد المغرب الإسلامي".

ويضغط النّسيج الحقوقي الأمازيغي والبرلماني من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ 13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية، على اعتبار أنّ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يمثّل تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا؛ بينما تؤكّد السّلطات الحكومية المغربية أنّ هذه الورقة "سيادية في يد الملك محمد السادس".

ويرفضُ حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" بالمغرب، النّقاش الذي تثيره حساسيات أمازيغية ويسارية مغربية مع اقترابِ يوم 13 يناير من كل سنة، مؤكّداً أن "السنة الأمازيغية هي سنة فلاحية لا علاقة لها بشعب من الشعوب، والتمسك بها ضرب من تقسيم الشعب الواحد واختراع تراث لا أصل له".

ويرفضُ الداعية والخطيب السابق الاحتفاء بالسنة الأمازيغية في المملكة، إذ قال: "منذ أن أكرم الله بلاد المغرب بالإسلام وهي تحكم من قبل قبائل بربرية أصيلة، إما مباشرة أو شوكة، كأوربة وزناتة ثم صنهاجة فمصمودة فجزولة، وكلها خدمت الإسلام بكل ما يملك الملوك بجهادهم وشوكتهم والعلماء بعلمهم والزهاد بتربيتهم".

وأضافَ الخطيب المغربي: "ما سمعنا هؤلاء الحكام قط افتخروا بشيشنق ولا يوبا ولا ماسيناس ولا غيرهم، ولا جعلوا عيدا لرأس سنة يسمونها أمازيغية، ولا غير ذلك، فما بقي إلا إحياء النعرات الجاهلية لتفريق الشعب الواحد".

واستطرد الكتاني: "لقد تقرر عند علماء المسلمين قاطبة تحريم الاحتفال بأعياد الجاهلية قبل الإسلام، عربية كانت أم فارسية أم بربرية أم غيرها، لأن الإسلام قد نسخ ذلك كله"، وزاد متسائلا: "إذا كانت أعياد أهل الكتاب الواردة في التوراة والإنجيل كالفصح وغيره لا يجوز الاحتفال بها، مع أنها ترمز إلى معان شرعية، فكيف يجوز الاحتفال بعظماء المشركين ورؤوس الجاهليين قبل الإسلام؟".

من جانبه، قال الداعية الإسلامي محمد علي فركوس: "الاحتفال بمثلِ هذه المواسِمِ لم يكن معروفًا عند السلف الصالح، وما ذَكَرَها أهلُ العلم في كُتُبِهم، ولو كانَتْ خيرًا لَسَبَقونا إليها"، مبرزاً أنّ "الاحتفال بفصول السَّنَة هو أَشْبَهُ بالاحتفال بالنجوم عند الصابئةُ، على أنها مؤثِّرةٌ فاعلةٌ في الإيجاد والخَلْق"، وزاد: "مثلُ هذا الاعتقاد يُنَافي التوحيدَ لكونه شركًا أكبر".

وكان نواب برلمانيون وجهوا مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية، وأشاروا إلى أن المذكرة جاءت في إطار "مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - abdo الجمعة 10 يناير 2020 - 16:12
كلام منطقي شكرآ لك اخي الكريم ونعم التحليل
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-38
2 - Mourad الجمعة 10 يناير 2020 - 16:13
كثرة العطل بلا فائدة.واكثر من ذلك فإن هذا رأس السنة فهو تاكيد لتقييم الشعب المغربي كفانا من التقسيم والنعرات القبلية
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-32
3 - امازيغي الجمعة 10 يناير 2020 - 16:19
الله يهدي هؤلاء السلفيين إلى الرشد.
وهل الاحتفال مجرد احتفال فيه ما يدفع إلى تقسيم المسلمين علما ان اسلام الامازيع أصدق من إسلام السلفيين. احتفال تغيب فيه الموبقات و حتى السهر. إنما هو حقد على الثقافة الامازيغية هو الذي يدفعهم لمثل القول لأنهم لا يستطيعون الفصل بين العروبة والإسلام. الاسلام دين البشرية جمعاء على اختلاف اعراقها و أجناس ها وثقافتها يا قوم.
ورب إيمان أمريكي مسلم أو غيره من الاعاجم يتكلم بعض الجمل من اللغة العربية خير من كل السلفيين .
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42
4 - سلفيون؟ الجمعة 10 يناير 2020 - 16:20
سلفيون؟ بل إجماع المسلمين على تلك الإحتفالات هي وثنية ومن يروج لها جهلا نسأل الله الهداية ومن يروج لها عمدا فالله يتولاه والمسلمون لهم بالمرصاد
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-17
5 - الصياد الجمعة 10 يناير 2020 - 16:24
احسن حاجة ما كاين احتفال لا بالسنة الامازيغية ولا العربية ولا العجمية .. حتى السنة الهجرية والميلادية لا حاجة للاحتفال بدخولهما .. مجرد كسل وبحث على عطل مدفوعة الاجر .. وتعطيل مصالح المواطنين في الإدارات.
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13
6 - Marocains123 الجمعة 10 يناير 2020 - 16:25
سنة إعتلاء فرعون شيشنق على العرش 950 سنة قبل الميلاد
ستصبح سنة إسمها السنة الأمازيغية .

هل هذا منطق ؟؟

هل المغاربة كلهم فراعنة ؟

هذه قمة البسالة من الحركة البربرية .
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-24
7 - nizar الجمعة 10 يناير 2020 - 16:26
السلام عليكم ،المغاربة لحمة واحدة لن تقسم بينهم لا السنة الأمازيغية ولا غيرها ،اتقوا الله فيما تقولون لأن المغرب (عرب أمازيغ يهود...)يشكلون الهوية المغربية
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18
8 - jakane الجمعة 10 يناير 2020 - 16:29
ربما السلفيون لا يعلمون أن سكان المغرب الأولين هم الامازيغ , همهم الوحيد هو وضع العصا في العجلة كلما تعلق الأمر بحقوق الإنسان. الٲسطوانة المشروخة.
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11
9 - متتبع الجمعة 10 يناير 2020 - 16:34
إذا كان فاتح محرم يرمز للهوية الإسلامية العربية، زفات يناير المكون المتوسطي و13 يناير المكون الامازيغي؛فإذا لماذا الجميع تنكر للمكون العبري؛فعلى أعلى سلطة أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا هذا المكون مادام منصوص عيه في الدستور
متى سيطلب المغاربة اليهود بالاعتراف أيضا بالسنة العبرية علما هي الاقدم، ربما لوكان سيمون ليفي على قيد الحياة لتحرك في هذا الاتجاه
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0
10 - امازيغية الجمعة 10 يناير 2020 - 16:39
السلام عليكم
امازيغية وكنقول باراك من خزعبلات هذه أشياء وجدت لتفريق المسلمين اش من سنة امازيغية حنا كلنا مسلمين ايوا على هاد الحساب نفرقوا المغرب ولي من شي جيهة نديرو ليه سنة خاصة بيه سنة مدكورية سنة مزابية سنة حرزية اوصافي العالم وصل للأقمار ونتوما قعدين تسولو على سنة امازيغية
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-1
11 - يونس الجمعة 10 يناير 2020 - 16:42
أناس يريدون تفرقة المغاربة فقد رفعوا علما ليس بعملنا وطالبوا بمنحهم ميزانية تخصهم لوحدهم ويطالبون بترسيم عطلة رأس السنة الأمازيغية ولا نعلم بما سيطالبون به فيما بعد
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-1
12 - كولونيا الجمعة 10 يناير 2020 - 16:42
أصحاب شقاق ونفاق هم من نصبو أنفسهم للتكمل باسم الامازيغ و نهجو كل سياسات شيطنه والكدب وتزوير تاريخ بل قامو بمسانده الصهاينه اعلاميا للاستفاده من هبات صهيونيه.
ماهو اكيد أنهم يستعملون أسلوبهم الشيطاني بالشتم والكدب تابعو تعليقات وحاولو أن تفهمو ما يكتب خلف سطور استخدمو عقولكم قبل مشاعركم ستفهمون مااقول
ما قاله سلفيون المغاربة فهو الحق ولا يستطعون نشطاء شقاق ونفاق جلب برهان واحد يتبت أن هناك سنه أمازيغيه أو مايدعون من حضاره
عبد عند رومان كان والي على شمال أفريقيا من أصول أمازيغيه أو امه جاريه أمازيغيه هده هي الحضاره وتقولون أنه كان ملك ملك على قبيله هههه
لا تدعو الناس تستهزؤ منكم بسبب غبائكم وما عرفناكم دعاة شقاق بل أنتم كنتم سند اسلام في شمال أفريقيا
المشكل ليس سببه سنه أمازيغيه أو الفلاحيه المشكل ببساطه أن بعد اعتماد ما يسمى سنه أمازيغيه ستضهر مطالب أخرى لانفهمها نفس سياسه الكرديه في تركيا إردوغان اعطا للأكراد حقوق لم يحلموا بها اعتمد العلمانيه و حافضه عليها بسبب مطالب أقليات والعلويين الاكراد ومع دلك محمدوش الله لأن سبب هده المطالب ليس مطالبه بالحقوق بل تقسيم صف شعب.
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-1
13 - السعيد الجمعة 10 يناير 2020 - 16:42
انا بدوري اتساءل : هل المسلمون متحدون حتى تاتي السنة الامازيغية لتقسيمهم ؟؟؟!!! عدد الاحزاب الاسلامية والمنظمات الاسلامية والحركات الاسلامية اكثر عددا من اي شيء اخر . فمن منهم يمثل الاسلام ؟!!!
ثم اين كان هذا الكلام عند اقرار اللغة الامازيغية في الدستور وفي الحياة العامة للبلاد ؟!!!
مثل هذه التدخلات الصبيانية هي التي تضر بالاسلام وليس شيءا اخر ...
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1
14 - نعيمة الجمعة 10 يناير 2020 - 16:44
نعم الموضوع في غاية الاهية لا ادري هل هؤلاء مغاربة حقا فكيف يعقل المطالبة بعيد جاهلي في دولة اسلامية . الهم اجرنا واحفضنا. المغرب بالهم ما تزعزش بغاو افرقوه حنا ما عندنا لا سنة ولا شيعة و جابو اسطورة و علقوها امازيغ . فعلا الاصول المغربية كلها امازيغ وبربر و جاء الاسلام و ولينا كلنا مسلمين وا بغيتوا ترجعونا للعصر الجاهلي لا حول ولا قوة الا بالله .حتى الاشورية خصها تعيد والفرعونية اش هاد التخربيق .
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0
15 - قارئ الجمعة 10 يناير 2020 - 16:46
هناك مشكلة كبيرة في داخل عقول السلفيين هي انهم يتكلمون باسم الدين، ويؤثرون في الناس ، لقد سئمت هذا المشهد ، ماهو المشكل في ان يتذكر الامازيغ تاريخهم ماهي علاقة ذالك بخلق الكون والانسان والانبياء ويوم القيامة..،بقيت في داخلي ذرة ايمان واسلام تذوب كل ما شاهدت مايقوله هؤلاء المتخلفون
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