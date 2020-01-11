عامر: القضية الأمازيغية تشهد تقدما كبيرا بالمملكة

هسبريس - و.م .ع

احتفت الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، بالعاصمة بروكسل، برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970، حيث بداية التقويم تصادف 13 يناير من كل عام ميلادي.

والتأم المشاركون في هذا الموعد السنوي، الذي يهدف إلى التعريف بالثقافة الأمازيغية كمكون للهوية المغربية المتعددة، في قصر كارريفيلد ، في مولن بيك سان جان ، في أمسية عكست مظاهر هذه الثقافة العريقة.

محمد الحموطي ، رئيس جمعية "ماربيل" التي أشرفت على تنظيم هذا الامسية، قال: "أردنا إعطاء طابعا عائليا لهذا الاحتفال الذي يروم التعريف بالثقافة والهوية الأمازيغيتين ، مقتنعين بأهمية نقل تقاليد أجدادنا إلى الأجيال المقبلة".

وأضاف أن مبادرة الجمعية تنبثق من الرغبة في تحسيس الجالية، من أصول أمازيغية ومغاربية في بلجيكا، في ما يتعلق بالخصوصيات الهوياتية والقيم الاجتماعية والثقافية للأمازيغيين وخلق رابط ثقافي وهوياتي بين الاجيال من خلفية مهاجرة.

وفي كلمة بالمناسبة، رحب سفير المغرب في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى ، محمد عامر ، بهذه المبادرة التي اعتبرها "لحظة من الفرح والسعادة والتواصل والتقاسم ، لحظة يلتقي فيها المغاربة بتنوعهم مع أصدقائهم للاحتفال بهذا الحدث الذي أصبح حدثا سنويا لا يمكن تفويته ".

وبالنسبة للسفير المغربي؛ يمثل الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة فرصة للتذكير بالجهود والتقدم المحرز في المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس لإعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغيتين.

وأشار إلى أن "المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي عرفت فيه القضية الأمازيغية تقدما كبيرا"، مشي ا إلى مختلف الإصلاحات والمشاريع المنجزة ، مستشهدا بأحدث القوانين حتى الآن والتي "تسمح اليوم بتعميم استخدام اللغة الأمازيغية في الإدارة المغربية وفي المدرسة ".

من جانبها، رحبت عمدة بلدية مولينبيك سان جان ، كاثرين موريو، بجهود المغرب للاعتراف بهذه الثقافة العريقة الجميلة، مشددة أنه بالنسبة لها مصدر فخر وشرف وسرور استضافة هذا الحدث.

وقالت المسؤولة المنتخبة: "إنه رمز قوي للتعايش والتقاسم والتسامح والاحترام المتبادل. من الواضح أن هذا يخلف صدى قوي ا في بلدية مولينبيك حيث التنوع الثقافي ،والتعايش مهمان ".

وأعربت عن سرورها بنجاح هذا الحدث الثقافي الذي يجلب المزيد من الحضور كل عام ، ويجعل من الممكن التعريف بالثقافة الأمازيغية الغنية هنا في بروكسل.

وتخلل الأمسية التي تعكس ثراء الثقافة الامازيغية في جانبها الفني عروض موسيقية لثلاث مجموعات من الموسيقى الأمازيغية ذات الشهرة الدولية ، بما في ذلك أحواش تافروغتي ، وفرقة كيف كيف بليدي وامديازان نريف.