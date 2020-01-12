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بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة
الأحد 12 يناير 2020 - 20:30
مع حلول فاتح السنة الأمازيغية الجدِيدة 2970، والتي تصادف 13 يناير من كلّ عام وفق التقويم الميلادي، تتقدّم أسرة هسبريس بمتمنّياتها في أن يكون العام الأمازيغي الجديد حاملا للخير والسعادة للجميع.
وبالمناسبة ذاتها، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك لكافّة إِيمَازِيغن حيثما كَانُوا، بتامزغَـا أو خارجها، متمنّية لهُم أَسْكْوَاسْ ذَامَايْنُو ذّامكَايْزْ، وكل عام وشهر وأسبوع ويوم ودقيقة ولحظة وأنتم بألف خير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
2 - amazigh الأحد 12 يناير 2020 - 20:35
شكرا جزيلا هسبريس.سنة سعيدة امازيغية لكم أنتم أيضا.
3 - زمن عىبي الأحد 12 يناير 2020 - 20:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. وهل للأمازيغية لهجة موحدة سواء على الصعيد المغربي من وجدة إلى الكويره أو على الصعيد العالمي. هذه مهزلة والبحث في الفراغ والتفرقة والتشتيت وهل اللغة العربية وصلت إلى العالمية.....
4 - محمد الأحد 12 يناير 2020 - 20:36
نحن مسلمون مغاربة لا للقومية التي تشجع على التفرقة بين امازيغي عربي يهودي أو صحراوي... لا تهمنا السنوات هناك مشاكل أخرى أهم كالصحة التعليم الشغل.
7 - ابراهيم امريرت الأحد 12 يناير 2020 - 20:40
ونحن أيضا نتمنى لكم اسوكاس اماينو مزيدا من النجاح والتوفيق هسبريس
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