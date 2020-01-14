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الرئيسية | تمازيغت | جمعية ريفية تحتفل بالسنة الأمازيغية بشعار التّرسيم

جمعية ريفية تحتفل بالسنة الأمازيغية بشعار التّرسيم

جمعية ريفية تحتفل بالسنة الأمازيغية بشعار التّرسيم
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 09:40

تحت شعار "السنة الأمازيغية والحق في الترسيم"، أحيتْ جمعية أمزيان بالنّاظور، مساء الاثنين، حفلًا فنيا وثقافيا بالمركب الّثقافي احتفاءً بحلول السنة الأمازيغية 2970.

وتضمن برنامج الحفل عددًا من الفقرات الغنائية والفلكلورية ذات الطابع الرّيفي الأمازيغي، إضافة إلى قراءات شعرية، وفقرات مسرحية، بمشاركة عدد من الفنانين والشعراء على مستوى منطقة الرّيف.

وإلى جانب العروض الفنية، نُظم عند مدخل المركب معرضٌ تضمّن إكسيسوارات وأيقونات أمازيغية، إلى جانب حفل توقيع ديوان "أفريون ن تفاوت" لصاحبه الشاعر انعيسى، وهو باكورة إصدارات جمعية ثامزغا بالعروي.

وشددت الجمعية في بلاغ لها للرّأي العام صدر بمناسبةِ إحياء السّنة الأمازيغية، على "مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، على غرار باقي المناسبات الوطنية الأخرى".

ودعت الجمعية في بلاغها، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى تعديل المرسوم رقم 2.00.166 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المغير والمتمم لمرسوم رقم 2077.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

كما طالبت بتعديل المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 هـ، (29 سبتمبر 2014) الخاص بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، وذلك بغية اعتماد رأس السنة الأمازيغية (13 يناير) يوم عطلة مؤدى عنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - anouar الثلاثاء 14 يناير 2020 - 09:56
جميل الوعي الذي انتشر مؤخرا باسترجاع الهوية المغربية بعد التخريب الذي تعرضت له في القرن الماضي حيث أصبح المغربي اما تابع للسعودية ثقافيا او للغرب (الأقلية البورجوازية و النخبة) ...نتمنى الإستمرار رغم صعوبة المهمة نظرا لسنوات طويلة من غسل الدماغ منذ الطفولة و لأجيال متتالية
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2 - ملاحظ الثلاثاء 14 يناير 2020 - 09:56
هاذ الجمعيات لا دور لها في الحياة ولا في التتمية همها الوحيد هي تقتات تملأ حيوبها من المال
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1
3 - بيضاوي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:00
اتساءل واش اريافة ابناء مازيغ ولا عبد الكريم الخطابي رحمه الله.كان رحمه الله ضد كل هاد التقافات والمناسبات الدخيلة على الشعب المغربي وضد كل المناورات و الاشياء التي تحاك للوطن رجل عالم مسلم علامة في القانون والقضاء رجل التاريخ والكفاح لنصرة دين الله واقرؤوا سيرته الداتية وستعرفون من هاد الرجل العظيم الذي تأثر به زعماء كبار في عهده
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4 - سعيدات الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:02
ها البسالا بدأت المطالبة بتغيير القوانين وما زالت تشوف الاهم والأكبر
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5 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:03
من يكره علم وطنه ولغة القرآن فلا خير يأتي منه. إنهم يسيرون على نهج الباسك في اسبانيا وليس حبا في لهجة أكل الدهر عليها وشرب لا تسمن ولا تغني من جوع
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6 - ملاحظ الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:09
كفى تشبتا بالاساطير والخرافات شعب لا يتجاوز عدد ارقامه ثلاثة الا باللجوء لارقام غيره كيف له ان يحتسب مءات السنين وان يتغلب على حضارة الفرعون دون ان يعرف اسماء الشهور اخترعوا لانفسكم شيءا اخر غير الخرافات
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7 - حاتم الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:23
تيقى السنوات هي السنوات ،لكن ان تجعل من السنة سنة خاصة بالامازيغية ، فهو في الحقيقة موضوع يحتاج الى النقاش ، وان كان ضمنيا هو محاولة للنبش في التاريخ القديم ومحاولة استرجاع تاريخ بعض الحضارات القديمة التي تعاقبت على مر التاريخ كالحضارة الاشولية ،الموسترية ،الحجري الاعلى ،الحديث ،الجرشية ،البرونزية ،الفينيقية، البونيقية والرومانية .وهي في الحقيقة تيارات فكرية تسعى الى كسر التعايش والوحدة بين مختلف مكونات المجتمع ، والرجوع الى العهود القديمة باسم التاريخ والحضارة والقيم الانسانية ، فيصبح المجتمع يعيش على القديم اكثر ما يعيش على الحاضر، مع التشبث بعهود قديمة ورموزوشخصيات تعود لحقب تاريخية معينة ، فهي لن تفيد طالبها ولا الحضارة الانسانية الحالية في شئ
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8 - صحراوي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:43
أنا صحراوي لا عربي و لا أمازيغي أطالب السلطات المغربية بحقنا في الاحتفال بسنة صحراوية و استرجاع هويتتنا الصحراوية و إنشاء هيئات صحراوية تدافع عن هويتنا الصحراوية.
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