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الرئيسية | تمازيغت | نشطاء أمازيغ يخلدون الذكرى الـ4 لمقتل الطالب "إزم"

نشطاء أمازيغ يخلدون الذكرى الـ4 لمقتل الطالب "إزم"

نشطاء أمازيغ يخلدون الذكرى الـ4 لمقتل الطالب "إزم"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:15

تستعد فعاليات أمازيغية لتخليد الذكرى الرابعة لمقتل الطالب الجامعي عمر خالق، المعروف في أوساط النشطاء الأمازيغ بـ"إزم"، السبت المقبل، بمركز جماعة "اكنيون" الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تنغير، من أجل تكريم روح "شهيد الحركة الأمازيغية".

وتعرض الطالب عمر خالق، يوم الثالث والعشرين من يناير سنة 2016، لهجوم بأسلحة حادة من لدن طلبة ينتمون إلى فصيل طلابي انفصالي بجامعة القاضي عياض بمراكش أدى إلى وفاته بعد ثلاثة أيام من الاعتداء.

الذكرى الرابعة، التي دعت إليها الحركة الثقافية الأمازيغية، ستشهد حضور العديد من الفعاليات الأمازيغية المعروفة بدفاعها عن القضية الأمازيغية في محطات عديدة؛ دوليا ووطنيا وجهويا وإقليميا.

وكانت هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، عام 2017، بعد 14 تأجيلا للملف، بإدانة المتهمين بقتل الطالب الجامعي الذي كان ناشطا في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية بـعقوبة مجموعها 89 سنة؛ فحكمت الهيئة ذاتها على خمسة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، وعلى الـ13 متهما الباقين بثلاث سنوات حبسا نافذة. كما قضت المحكمة ذاتها بـتعويض قدره 60 ألف درهم لكل واحد من والدي الضحية، و15 ألف درهم لكل واحد من إخوته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nomade الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:34
رحم الله إزم ن إمازيغن، وأسكنه فسيح جنانه. ونرجو الله تعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما نسأل الهداية لكل متعصب متطرف، ولكل مناصر للاقصاء والعنصرية. إذ أذكر بأن الغاية المثلى هي الإعتراف بالثقافة الأمازيغية وبحق الحفاظ عليها كمكون رئيسي لحضارة المغرب وتاريخه.
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2 - abdeslam abdeslam from usa الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:34
السلام عليكم.لماذا وضعوا اللغة العربية هي الاخيرة بعد اللهجة المحلية واللغة الفرنسية. من صنع لهم تلك التذكار الجميل النفيس.
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3 - و ماذا تريدون؟ الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:38
* رحم الله القتيل و أسكنه فسيح جنانه .
* مع كامل إحترامي لأخواننا الأمازيغ ، أتوجه إلى هؤلاء النشطاء
الذين يركبون على القضية متاجرين فيها ، إذ أطالبهم بجعل هذا
الحدث تأريخاً لحقبة جديدة، فليسمونها السنة الإزمية ( نسبة إلى
إزم رحمه الله) .
* و كما يقول المثل : " أهل الميت صبروا ، و مقدموالعزاء كفروا ".
* أصبحنا نعيش في عالم لا مكان فيه للأخلاق ، و صار الإتجار في
كل شيء مباح . المرحوم لقي ربه ، و ماذا تريدون بهذا الضجيج ؟
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4 - عسو الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:38
الله إرحمو و يوسع عليه...... آمين
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