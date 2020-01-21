نشطاء أمازيغ يخلدون الذكرى الـ4 لمقتل الطالب "إزم"

هسبريس من الرباط

تستعد فعاليات أمازيغية لتخليد الذكرى الرابعة لمقتل الطالب الجامعي عمر خالق، المعروف في أوساط النشطاء الأمازيغ بـ"إزم"، السبت المقبل، بمركز جماعة "اكنيون" الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تنغير، من أجل تكريم روح "شهيد الحركة الأمازيغية".

وتعرض الطالب عمر خالق، يوم الثالث والعشرين من يناير سنة 2016، لهجوم بأسلحة حادة من لدن طلبة ينتمون إلى فصيل طلابي انفصالي بجامعة القاضي عياض بمراكش أدى إلى وفاته بعد ثلاثة أيام من الاعتداء.

الذكرى الرابعة، التي دعت إليها الحركة الثقافية الأمازيغية، ستشهد حضور العديد من الفعاليات الأمازيغية المعروفة بدفاعها عن القضية الأمازيغية في محطات عديدة؛ دوليا ووطنيا وجهويا وإقليميا.

وكانت هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، عام 2017، بعد 14 تأجيلا للملف، بإدانة المتهمين بقتل الطالب الجامعي الذي كان ناشطا في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية بـعقوبة مجموعها 89 سنة؛ فحكمت الهيئة ذاتها على خمسة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، وعلى الـ13 متهما الباقين بثلاث سنوات حبسا نافذة. كما قضت المحكمة ذاتها بـتعويض قدره 60 ألف درهم لكل واحد من والدي الضحية، و15 ألف درهم لكل واحد من إخوته.