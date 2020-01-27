24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قطاع الرياضة يحتاج بدوره لنموذج إصلاحي جديد! (5.00)

  2. إسبانيا تستعد لمواجهة ترسيم الحدود البحرية المغربية في الأمم المتحدة (5.00)

  3. الراقي مول البلغة وزيرا للصحة.. (5.00)

  4. باريس تلغي احتفالات العام الصيني بسبب "كورونا" (5.00)

  5. ألمانيا ترصد مئات المتطرفين في صفوف العسكر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | ندوة تسائل مكانة الأمازيغيات في النموذج التنموي

ندوة تسائل مكانة الأمازيغيات في النموذج التنموي

ندوة تسائل مكانة الأمازيغيات في النموذج التنموي
محمد ايت حساين
الاثنين 27 يناير 2020 - 08:50

في إطار أنشطتها التواصلية والإشعاعية، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية "ايمسلي"، في مدينة تنغير، ندوة تحت عنوان "المرأة الأمازيغية في صلب النموذج التنموي الجديد".

تهدف هذه الندوة، حسب اللجنة المنظمة، إلى بلورة أهم الإشكالات والأسئلة التي تطرحها وضعية المرأة الأمازيغية من منظورين متمايزين: يتعلق الأول بسياق بلورة النموذج التنموي الجديد، ويهم الثاني الإشكالات ذات الصلة بالعدالة المجالية وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

وقالت اللجنة ذاتها، في تواصل مع هسبريس، إن طرح هذا الموضوع للنقاش يأتي في سياق الأنشطة الترافعية والعلمية التي تقوم بها جمعية "صوت المرأة الأمازيغية" في مختلف مناطق المغرب، بغية إيصال صوت المرأة الأمازيغية وإشراكها في بلورة التوصيات التي تعتزم الجمعية رفعها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

"إن الدعوة إلى ضرورة إشراك صوت المرأة الأمازيغية في النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد هي في العمق دعوة إلى الخروج بالمرأة الأمازيغية من الهامش إلى المركز، ودعوة إلى اعتبار المرأة الأمازيغية مكون أساسي ينبغي الإنصات إليه بغية التطلع إلى التنمية بشتى أشكالها وفق نظرة تكاملية حتى يتسنى محاربة جميع أشكال التمييز والإقصاء التي تعيق الاندماج بمختلف أبعاده المجالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، تضيف اللجنة المنظمة لهذه الندوة.

وذكرت اللجنة نفسها أن الرهان يتعلق بأفق واندماج وحضور المرأة الأمازيغية في صلب النموذج التنموي الجديد، وكذا مواكبة هذه المرأة من ناحية تمكينها من التعبير عن صوتها من خلال جعل هذه الندوة فضاء لهذا التعبير، وتعزيز حضورها في النقاش العمومي الراهن الذي يشهده المغرب، ودعم مكانتها والدفع بمشاركتها في هذا الإطار.

حياة مشنان، رئيسة جمعة صوت المرأة الأمازيغية، قالت في تصريح لهسبريس: "نشتغل داخل الجمعية على النهوض بوضعية المرأة الأمازيغية عن طريق الترافع بشكل عرضاني في جميع الميادين، لتمكينها من جميع حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واللغوية والسياسية والمدنية".

وأضافت: "نؤمن بأن أي تنمية لا تعالج وتأخذ بعين الاعتبار هذا المكون لا يمكنها أن تنجح، وأن على بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن يتواصل مع الساكنة المحلية المقصية التي تعاني كل أنواع التهميش".

وأشارت إلى أن "تنمية المرأة في الواحة والمرأة الرحالة والمرأة في أعالي الجبال تختلف عن تنمية المرأة بالمناطق الأخرى"، مضيفة: "سنرفع إلى اللجنة (لجنة النموذج التنموي) أهم الخلاصات والتوصيات الصادرة عن الندوة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - تمغربيت الاثنين 27 يناير 2020 - 09:06
اصبح لنا مغربيين مغرب بامازيغه ومغرب بعربه .هاذ النقاش هو تفرقة نساء المغرب من امازيغية و عربية حتى ولوج هاد القاعات التي يثم فيها هكذا اجتماعات لربما يشترط فيها ان تتكلم برمز امازيغي حتى يتسنى لك الولوج والله لا نعرف اين تسير هاد البلاد نطلب من الله ان نتحاشى فتنة قاتلة .ونتورط في حرب اهلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مسمرير الاثنين 27 يناير 2020 - 09:06
لاتنمية ولامكانة لللغتين العربية والامازيغية الى بغيتو تنمية المراة خدمو ليها راجلها وقريو ولدها وجهزو الصبيطارات مشي الشفوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - امغار الاثنين 27 يناير 2020 - 09:09
إذا كانت الصورة الواحدة تعبر عن ألف كلمة، تقزم دور القلم و تربط اللسان، تترك الظمائر الحية المنصفة تتألم و ظمائر شريرة تصفق.هذا هو عالم الظلم والتهميش الذي دخلته شعوب شمال أفريقيا عبر بوابة العنصرية المكتوب عليها المغرب العربي.تدخله إن كنت مستيقضا ترى آلاف الصور تشخص في فلم حي حقيقي الاستعمار العربي الذي ترزح تحته شعوب شمال أفريقيا.استعمال عبارة استعمار هل أقل وصف لأن كلمة غزو أرادت أبواق العروبة أن تعنت بكلمة الجنة وان تفقد دورها الحقيقي لتلعب في عقول البسطاء دورا معاكسا لطبيعتها.كل التوسعات عند العرب تاخد أسماء الاستعمار والإحتلال إبتداء من فلسطين لأنها تظمن الحقوق اللغوية والهوياتية والكرامة الشخصية والجماعية إلا التوسع العروبي لا ينعت بالاستعمار لأنه يهدف إلى المسح الكلي لشعوب قد لا نحتاج بعدها لحقوق لغوية أو هوياتية أو غيرها لأن الغزو العربي بموجب دين العرب يعتبر الشعوب الأمازيغية ملك اليمين.حق العرب في ملكية البلاد والعباد شرعها السيف وقوة السلطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Lahcen الاثنين 27 يناير 2020 - 09:35
تنعرفو المرأة المغربية فقط... ماشي المرأة الامازيغية المرأة الصحراوية المرأة الريفية المرأة الشمالية المرأة الدكالية...ولات عندنا الامم المتحدة هنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 27 يناير 2020 - 10:12
ايها السادة الأفاضل ارحمونا يرحمكم الله المطلوب من تجار الانتخابات أن يتاجرون في بضاعة أخرى بعيدا عن الأمازيغية أنكم تتطاول في الماء العاكر وعليكم أن تتحلو بالموضوعية والهدوء فيما يتعلق بالبرنامج التنموي موضوع النقاش تنزيل ايي برنامج على أرض الواقع بدون إخراج قرارات المجلس الأعلى للحسابات بمتابعة مختلسي المال العام وتقديم المشتبه بهم أمام القضاء بتهمة الخيانة العظمى آنذاك بإمكان تنزيل البرامج التنموية على أرضية صلبة والآن المناقشات والندوات واللقاءات لاتسمن ولا تغني من جوع واتقوا الله لعلكم تفلحون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.