ندوة تستحضر البرامج الثقافية في الإذاعة الأمازيغية

هسبريس من الرباط

نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ندوة حول "البرامج الثقافية بالإذاعة الأمازيغية" سلط فيها المتدخلون الأضواء بالتحليل والمناقشة على الأدوار الطلائعية لهذه الإذاعة، التي تبث برامجها منذ 80 سنة، وذلك بمناسبة فعاليات رواقها المؤسساتي المقام بالمعرض الدولي للكتاب تحت شعار "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رافعة للثقافة المغربية".

وأبرز أحمد عصيد، الإعلامي والباحث في الثقافة الأمازيغية، في كلمة له بالمناسبة، أن البرامج الثقافية للإذاعة الأمازيغية "تتميز على الخصوص بدورها التاريخي والطلائعي في النهوض بالأمازيغية، من خلال نجاحها في إيصال الإنتاج الثقافي بطبيعته كخطاب نخبوي إلى عموم فئات الجمهور، لا سيما من خلال تقديم التفسيرات البسيطة والملائمة للأسئلة المعقدة التي يثيرها هذا المنتوج وسياق إنتاجه لدى الجمهور".

وشدد المتحدث ذاته على أن الإذاعة الأمازيغية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تلعب كذلك دورا أساسيا في المواكبة الإعلامية لتطورات مسلسل النهوض بالأمازيغية مؤسساتيا، الذي سمح بالزيادة في وتيرة الإنتاج الثقافي الأمازيغي، ليختتم مداخلته بالدعوة إلى الرفع من النسبة العامة لبث الإذاعة الأمازيغية لمواكبة توسع قاعدة المنتجين بالأمازيغية، انسجاما مع دسترة الأمازيغية لغة رسمية في 2011.

محمد عامود، رئيس قطاع الإنتاج والبرمجة بالإذاعة الأمازيغية، استعرض من جانبه ما حققته هذه الأخيرة من إنجازات في ما يتعلق بتقديم وتعزيز المعرفة لأفراد الجمهور، وبخاصة في مجالات الأخبار والبرامج الاجتماعية والدينية والثقافية بالروافد الثلاثة للغة الأمازيغية، "مما مكن من ارتفاع نسبة البرامج الثقافية بها إلى 37% من مجموع ساعات بث شبكتها البرامجية، ما يبين مدى وعي المشرفين المتعاقبين على الإذاعة الأمازيغية بأن البرامج الثقافية جزء من مبدأ الخدمة العمومية التي يبقى الإعلام العمومي مطالبا بها".

كما تطرقت مليكة أم هاني، رئيسة مصلحة البرامج بالإذاعة الأمازيغية، إلى الأهمية التي توليها هذه الإذاعة العريقة للإنتاج الثقافي بمختلف أجناسه، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج "بلغ 17 برنامجا ثقافيا أسبوعيا، أغلبها من فئة 52 دقيقة، يبث معظمها في أوقات الذروة، وتتميز برؤية متجددة قائمة بالأساس على مبدأ التفاعل مع مختلف شرائح المستمعين، ما يكرس مكانة هذه الإذاعة كوسيط إعلامي عمومي ثقافي بامتياز".

كما تم خلال هذه الندوة تكريم حسن الأشهب، الرئيس السابق لقسم الإنتاج والبرمجة والبث بالإذاعة الأمازيغية، الذي أحيل على التقاعد المهني، وذلك بحضور ثلة من زملائه الإعلاميين الذين ذكروا في شهاداتهم بما قدمه من خدمات متميزة في الإعلام الإذاعي الوطني، والأمازيغي على وجه الخصوص.