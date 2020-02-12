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الرئيسية | تمازيغت | تذويب "إيركام" في مجلس اللغات يقسم مواقف الحركة الأمازيغية

تذويب "إيركام" في مجلس اللغات يقسم مواقف الحركة الأمازيغية

تذويب "إيركام" في مجلس اللغات يقسم مواقف الحركة الأمازيغية
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:00

السعي إلى الاستقلالية انتهى بالنسبة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ فقد تقرر رسميا ضم المعهد إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إسوة بمختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالشأن اللغوي، لكن هذا لم يمنع توالي الانطباعات السيئة من لدن طيف واسع من الفعاليات التي نادت بجعل "الإيركام" مؤسسة مستقلة نظير الرهانات الملقاة عليه.

وأبدت العديد من الأوجه المعروفة داخل الساحة الأمازيغية امتعاضها من القرار وراهنت على تدخل ملكي يُنهي الجدل الذي أثارته الحكومة والبرلمان، لكن الكلمة الأخيرة كانت هي ضم المؤسسة المحدثة بظهير إلى مجلس اللغات إسوة بـ"معهد الدراسات والتعريب"، و"أكاديمية محمد السادس للغة العربية"، التي لم ترى النور إلى غاية اللحظة.

ويسود صدام حاد في صفوف الحركة الأمازيغية التي انقسمت بين متحسر على ضياع مكتسب المعهد الذي اشتغل على أمور إيجابية عديدة، وبين من رأى فيه امتدادا لتصورات "فلكورية" للثقافة الأمازيغية أغدق على بعض العناصر بالامتيازات، وهو ما لم ينعكس بشكل ملموس على إنتاجات المعهد وتعاطيه مع مستجدات القضية.

ويرى عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أنه "لا يستقيم ربط مستقبل الحركة الأمازيغية بمؤسسة ظرفية خلقت في سياق سياسي واجتماعي محدد بوظائف وأدوار محدودة ومحددة، وهو ما نبهنا إليه في حينه"، مشيرا إلى أن الشبكة "أثارت منذ زمن أهمية الاستقلالية المالية والإدارية وحتى السياسية للمؤسسة، واعتبرتها شرطا للعمل".

وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما جرى للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تحصيل حاصل لسياسة تمتد لسنوات سابقة منذ أن حل مجلسه الإداري واستمر في العمل"، متسائلا حول مدى مشروعية القرارات التي اتخذها "إيركام" وهو دون مجلس إداري، موردا أنه "في فترة وجوده كان مجرد مجلس صوري".

وأشار الفاعل الأمازيغي ذاته إلى أن "الهندسة المؤسساتية لمجال وضع السياسات اللغوية أمر يحتاج إلى المزيد من التفكير والمواكبة، خاصة أن المغرب في مرحلة انتقالية غير واضحة الملامح وتحتاج إلى تعزيز النقاش العمومي بخصوص مستقبل الثنائية الرسمية". وطالب بـ"ميثاق وطني للغات والثقافة لتأطير وتكريس سياسة لغوية عادلة ومنصفة".

وشدد بادو على أن "مستجدات الوضع الحالي تستوجب تجديدا في آليات التفكير والفعل المدني لتكون قادرة على المواكبة والتقييم الدائمين للسياسات اللغوية والثقافية وفق مؤشرات علمية ودقيقة قادرة على قياس مدى التقدم أو التراجع الحاصل في هذا المجال".

وخلص المتحدث إلى أن "الحركة الأمازيغية ستكون بخير كلما أحسنت تدبير مسافتها مع باقي الفاعلين، خاصة الحزبيين، وتأمين القدر الكافي من الاستقلالية التي تضمن حريتها ومواكبتها النقدية للسياسات العمومية وأفعال وردود فعل كل الفاعلين أيا كان موقعهم وايديولوجيتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ولد مو الميدح الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:17
نحن كمغاربة صحراويون نطالب بخلق معهد للثقافة الحسانية وضمه الى المعهد الملكي للثقافات فلا يعقل ان تقبر ثقافة شعب باكمله
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2 - ليركام ادى مهمته ... الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:20
... على احسن وجه ، حيث قتل وقضى على المشروع الوطني لاحياء الثقافة والفنون الامازيغية والحفاظ عليها ، وبدل ان يقرب الموروث الشفوي الامازيغي من كافة المغاربة بكتابته بالحرف القرآني، علقه في البرج العاجي لتيفيناع وربط تاريخه بالفرعون شيشناق فخيب الآمال وضيع الامانة.
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3 - محمد الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:21
ماداسنستفيد من اللهجة امازيغ وهل هناك المراجع العلوم او الثقافة والجغرافية او الفلسفة او التكنولوجيا والعلوم الاحياء وهل العالم يتكلم ببها حتى يسهل التواصل مع الاخرين . ماهدا الاستهزاء بالعقول المغاربة هدف من امازيغ هو ضرب اللغة العربية للغة القران . هل ستضطر دهاب الى البقال وقول له اعطيني خبز بامازيغ نقتصر وقول له اعسطني خبز لمادا هدا العناء .كم عدد المغاربة يتكلمون امازيغ 1 في مئة اما المغارة كلهم يتكلمون اللغة العربية . كفى استحمارا بالعقول المغاربة حتى اللغة الفرنسية لم تعد اللغة العلم رغم التقدم اللغة ووفرة كلماتها . اللغة العربية لها الوزن الثقيل بالمعارف مثلها مثل للغة الانجليزية والفرنسية والالمانية اجدادهم كانوا علماء اما اجداد امازيغ كانوا علماء اعطوني والو عالما امازيغيا من قبل حتى الفقهاء في الدين لم تجد ولو واحد منهم اتقوا الله
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4 - Monsieur BOUHLAL الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:37
حين ستنخفض نسبة الامازيغ في المغرب والجزائر ، سوف تعود هذه الانضمة العربية لعاداتها القديمة، وتسحب الامازيغية من الدستور، وتدريجيا سيقلصون الوقت المخصص لها في الاعلام حتى تعود للنسيان كما في سنوات السبعينات والثمانينات
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5 - كريم الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:46
القضية الامازيغية والامازيغ لن ندوب كالزبدة لأننا اولا في بلادنا ولنا تاريخ وحضارة وتقاليد ولهاذا لن ندوب ربما خصومنا هم من سيدوبون.
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6 - الامازيغية اولا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:54
هذا يدل على حقد الحكومة الاخوانية على الامازيغية العظيمة وإرادتها العميقة على تعريب المغرب.
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7 - ولد خنيفرة الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:56
اكبر هلاك للمغرب و تفريقه لعرقيات متطاحنة هيا هاد جمعيات العرقية الخبيثة. المغرب لجميع المغاربة كيفما كانو و اينما كانو.
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8 - المغرب بلد عربي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:58
الاركام مجرد مؤسسة ريعية لا فاءدة منها لغتنا هي العربية.
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9 - benha الأربعاء 12 فبراير 2020 - 17:59
بدات المكاسب تضمحل، وبدأت الأمازيغية تتراجع شيءا فشيءا ، واخاف ان تنذثر ، لان اهلها تخلوا عنها ، وتركوها تصارع لوحدها ، رغم بعض المبادرات من هنا وهناك الا انها غير كافية للنهوض بها ، فالمؤسسة الوحيدة التي كان يرجى منها الكثير ، تم التكالب عليها ، حتى اسقطت ،ذلك لجهودها التي كانت تبذلها لصالح اللغة الأصلية في البلاد ، فمنذ أن تم تغيير قيادتها الاولى بدات في التدهور ، وستسير الى مزيد من الانحدار ما لم يتم تداركها ، وتداركها لن يتطلب الدفاع عنها بالعنف وبالقوة وإنما بالحكمة والتبصر ، ولن يتاتى ذلك إلا بخدمتها وتطويرها وتحبيبها للجميع وجعلها ذات أهمية ولها دور في المجتمع وخارجه .
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10 - ابن الهيثم الأربعاء 12 فبراير 2020 - 18:01
سؤال محير :
أين هي جبهات و جمعيات الدفاع على اللغة العربية من كل هذا؟؟ الى متى يستمر السكوت أمام تحركات المشبوهة لهؤلاء المرتوقة؟؟
أن الأوان للجبهات العربية و للعرب ان يستيقظوا لمواجهة هؤلاء المرتوقة.
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11 - الله ينصر سيدنا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 18:07
قرار سليم.. و جيد.. و الله ينصر سيدنا
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