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كُتّاب وآراء
الجامعة الصيفية للأمازيغية تجدد هياكلها بأكادير
قال الحسين البويعقوبي، الكاتب العام السابق للجامعة الصيفية للأمازيغية، إن "الأجواء كانت عادية جدا داخل الجمع العام، حيث تم التصويت على التقريرين الأدبي والمالي".
وأضاف البويعقوبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأعضاء أشادوا بالتجربة السابقة، كما جرى انتخاب هياكل جديدة بشكل ديمقراطي وعاد جدا".
إلى ذلك، أفرز الجمع العام الجديد رشيد الحاحي رئيسا جديدا للجامعة الصيفية، وعبد الحكيم أبو اللوز نائبا له، ومحمد بليليض كاتبا عاما، وأحمد بوزيد نائبا له، وحسن ملومي أمينا، وجامع فرضي نائبا له.
والجامعة الصيفية إطار مرجعي، وضع أسس العمل الأمازيغي منذ ثمانينيات القرن الماضي، خصوصا من خلال "ميثاق أكادير"، كما كانت إطارا موحدا جمع وخرج العديد من الوجوه البارزة، التي سرعان ما انسحبت منه، لأسباب مختلفة.