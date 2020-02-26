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الرئيسية | تمازيغت | "أنمزغلت" تحتفي بالفنان الراحل عموري مبارك

"أنمزغلت" تحتفي بالفنان الراحل عموري مبارك

"أنمزغلت" تحتفي بالفنان الراحل عموري مبارك
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 05:25

خلدت قرية "أنمزغلت"، ضواحي مدينة تارودانت، الذكرى السنوية الخامسة لرحيل الفنان المغربي الأمازيغي عموري مبارك، تحت شعار "عموري مبارك.. نصف قرن من الإبداع".

أنشطة عدة شهدها مسقط الفنان الراحل بمبادرة من "مؤسسة عموري مبارك"، التي ترأسها الزهرة أكازو، أرملة الراحل المعروفة فنيا باسم "زورا تانيرت"، شملت تنظيم ندوة فكرية وثقافية شارك فيها نخبة من المتخصصين في التاريخ والثقافة الأمازيغية، بحضور ثلة من المثقفين والفنانين وأصدقاء الراحل.

كما تم تنظيم معرض لمجموعة من الأمتعة البسيطة والمقتنيات التي كان يستعملها الفنان الراحل، من ضمنها "القيثارات" التي كان يعزف عليها، وصور قديمة له، بعضها صور نادرة تعود فترة التقاطها إلى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من طرف الإعلامي والفنان الفوتوغرافي حسن نجم الدين، الذي كانت تربطه علاقة حميمية مع الفنان الراحل، والذي تم تكريمه بهذه المناسبة.

وشكل تخليد الذكرى الخامسة لرحيل الفنان عموري مبارك مناسبة للاحتفال بأول عمل تصدره المؤسسة التي تحمل اسمه، وهو عبارة عن ديوان "تيزي ن عموري مبارك"، الذي يتضمن القصائد التي لحنها وغناها الفنان الراحل، والتي شكلت علامة بارزة في "ريبيرتوار" الأغنية الأمازيغية المغربية العصرية.

وقد أسدل الستار على الأنشطة المنظمة بهذه المناسبة بسهرة فنية شارك فيها ثلة من الفنانين من المغرب ومن الخارج، من ضمنهم علي شوهاد وماسين صدقي أزايكو ومجموعة "زورا تانيرت" ومجموعة لحسن إدحمو، تتبعها جمهور غفير من ساكنة "أنمزغلت" والمناطق المجاورة.

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