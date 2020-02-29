أمكرود يصدر ديوان "ورثة القيل والقال" بتيفيناغ‎

هسبريس من الرباط

ضمن منشورات رابطة الكتاب بالأمازيغية "تِيرّا"، وبدعم من وزارة الثقافة والاتصال، صدر مؤخرا الديوان السابع للشاعر الطيب أمكرود.

فبعد "أڴادْ نْ تِيدْتْ" agad n tidt سنة 2008، و"أوڴزيرْنْ" ugwzirn سنة 2009، و"إيناڴان" inagan سنة 2010، و"أڴورام" agwrram سنة 2014، و"تاكزين" takwZin سنة 2017، و"تامڴرا ن ييباضان" tamgra n yibaDan سنة 2018، رأى "إيمْكَّاسّانْ نْ يِيوْنَّان" imkkasan n yiwnnan، أي "ورثة القيل والقال"، النور وأغنى به أمكرود المكتبة الأمازيغية.

يقع الديوان في 123 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم اثنين وثلاثين نصا شعريا كتبت بالحرفين الأمازيغي تيفيناغ واللاتيني، ضمن أوزان الشعر الأمازيغي المتداولة، وتتناول تيماته المختلفة من خلال عناوين تنتسب إلى حقول دلالية مختلفة، اختار منها الشاعر مصطلحات تحيل على امتدادات منجزه الشعري.