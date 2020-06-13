مرض عضال ينهي حياة المفكر الأمازيغي عيناني

محمد ايت حساين

فقدت الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، اليوم السبت، أحد رجالاتها الذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع طويل مع مرض خبيث، ويتعلق الأمر بالأستاذ والمفكر الأمازيغي إبراهيم عيناني.

وينحدر الراحل من منطقة أيت عبدون التابعة إداريا لجماعة بومالن دادس من إقليم تنغير، ويعتبر من أبرز المفكرين الأمازيغ بالمغرب، وله مسار طويل وسط الحركة الثقافية الأمازيغية بكل مواقعها، من خلال محاضرات وندوات فكرية وثقافية.

إبراهيم عيناني، الذي غادر إلى دار البقاء، كان أستاذا في ثانوية بومالن دادس، قبل أن يقرر الهجرة رفقة أبنائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتابع العلاج من مرض خبيث.

جمال كريم، واحد من مقربي الأستاذ الراحل، أكد أن هذا الأخير له إسهامات عديدة في كل ما يهم الأمازيغية وتاريخها وثقافتها، وحاول ترجمة نضاله في كتب عديدة ومقالات فلسفية وفكرية.

وأضاف كريم: "على الرغم من أن الراحل كان يصارع المرض لمدة طويلة فإنه ظل ثابتا في مواقفه اتجاه الأمازيغية والأمازيغ، وستبقى تلك المواقف راسخة في الأذهان وسيبقى حيا في قلوب محبيه إلى الأبد".

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن "الجميع في الجنوب الشرقي والمغرب عموما يعرف من هو إبراهيم عيناني الإنسان، قبل أن يكون أستاذا ومفكرا"، لافتا إلى أن الفقيد عانى لمدة طويلة مع المرض وأهمل من قبل السلطات المغربية، داعيا السلطات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية إلى التكفل بنقل جثمانه إلى المغرب.