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كُتّاب وآراء
مرض عضال ينهي حياة المفكر الأمازيغي عيناني
فقدت الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، اليوم السبت، أحد رجالاتها الذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع طويل مع مرض خبيث، ويتعلق الأمر بالأستاذ والمفكر الأمازيغي إبراهيم عيناني.
وينحدر الراحل من منطقة أيت عبدون التابعة إداريا لجماعة بومالن دادس من إقليم تنغير، ويعتبر من أبرز المفكرين الأمازيغ بالمغرب، وله مسار طويل وسط الحركة الثقافية الأمازيغية بكل مواقعها، من خلال محاضرات وندوات فكرية وثقافية.
إبراهيم عيناني، الذي غادر إلى دار البقاء، كان أستاذا في ثانوية بومالن دادس، قبل أن يقرر الهجرة رفقة أبنائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتابع العلاج من مرض خبيث.
جمال كريم، واحد من مقربي الأستاذ الراحل، أكد أن هذا الأخير له إسهامات عديدة في كل ما يهم الأمازيغية وتاريخها وثقافتها، وحاول ترجمة نضاله في كتب عديدة ومقالات فلسفية وفكرية.
وأضاف كريم: "على الرغم من أن الراحل كان يصارع المرض لمدة طويلة فإنه ظل ثابتا في مواقفه اتجاه الأمازيغية والأمازيغ، وستبقى تلك المواقف راسخة في الأذهان وسيبقى حيا في قلوب محبيه إلى الأبد".
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن "الجميع في الجنوب الشرقي والمغرب عموما يعرف من هو إبراهيم عيناني الإنسان، قبل أن يكون أستاذا ومفكرا"، لافتا إلى أن الفقيد عانى لمدة طويلة مع المرض وأهمل من قبل السلطات المغربية، داعيا السلطات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية إلى التكفل بنقل جثمانه إلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
* رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر و السلوان .
* إلا أني أهيب بجميع المفكرين والباحثين و العلماء أن يدونوا
إنتاجاتهم و يتركوا بصماتهم هي التي تتحدث عنهم بصدق ،
و يلجون التاريخ من بابه الواسع .
* أما الحكايات المروية عمرها قصير ، حيث تضيع أعمال المعني ،
بنهاية معارفه والرواة ، وذلك هو الخطأ الكبير .
* في الصورة : لكتابة إسمه يجب أن تكون الأسبقية للحرف الأمازيغي أولا.
اللهم ارحم اموات المسلمين
امين