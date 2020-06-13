24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفاعي وعقارب البيضاء (5.00)

  2. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  3. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  4. بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)

  5. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | تمازيغت | مرض عضال ينهي حياة المفكر الأمازيغي عيناني

مرض عضال ينهي حياة المفكر الأمازيغي عيناني

مرض عضال ينهي حياة المفكر الأمازيغي عيناني
محمد ايت حساين
السبت 13 يونيو 2020 - 16:15

فقدت الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، اليوم السبت، أحد رجالاتها الذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع طويل مع مرض خبيث، ويتعلق الأمر بالأستاذ والمفكر الأمازيغي إبراهيم عيناني.

وينحدر الراحل من منطقة أيت عبدون التابعة إداريا لجماعة بومالن دادس من إقليم تنغير، ويعتبر من أبرز المفكرين الأمازيغ بالمغرب، وله مسار طويل وسط الحركة الثقافية الأمازيغية بكل مواقعها، من خلال محاضرات وندوات فكرية وثقافية.

إبراهيم عيناني، الذي غادر إلى دار البقاء، كان أستاذا في ثانوية بومالن دادس، قبل أن يقرر الهجرة رفقة أبنائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتابع العلاج من مرض خبيث.

جمال كريم، واحد من مقربي الأستاذ الراحل، أكد أن هذا الأخير له إسهامات عديدة في كل ما يهم الأمازيغية وتاريخها وثقافتها، وحاول ترجمة نضاله في كتب عديدة ومقالات فلسفية وفكرية.

وأضاف كريم: "على الرغم من أن الراحل كان يصارع المرض لمدة طويلة فإنه ظل ثابتا في مواقفه اتجاه الأمازيغية والأمازيغ، وستبقى تلك المواقف راسخة في الأذهان وسيبقى حيا في قلوب محبيه إلى الأبد".

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن "الجميع في الجنوب الشرقي والمغرب عموما يعرف من هو إبراهيم عيناني الإنسان، قبل أن يكون أستاذا ومفكرا"، لافتا إلى أن الفقيد عانى لمدة طويلة مع المرض وأهمل من قبل السلطات المغربية، داعيا السلطات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية إلى التكفل بنقل جثمانه إلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - yakoubi السبت 13 يونيو 2020 - 16:33
جاء في الخبر أن الفقيد أهمل من طرف السلطات المغربية!!هادشي مؤلم..المفكر والأديب والاستاذ والمثقف نهملوهم ومانهتموش بيهم ،ونهتموا بالشيخة الطراكس واشباه الفنانين ونايبا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - * تعزية * السبت 13 يونيو 2020 - 16:44
* تعزية *
* رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر و السلوان .

* إلا أني أهيب بجميع المفكرين والباحثين و العلماء أن يدونوا
إنتاجاتهم و يتركوا بصماتهم هي التي تتحدث عنهم بصدق ،
و يلجون التاريخ من بابه الواسع .
* أما الحكايات المروية عمرها قصير ، حيث تضيع أعمال المعني ،
بنهاية معارفه والرواة ، وذلك هو الخطأ الكبير .
* في الصورة : لكتابة إسمه يجب أن تكون الأسبقية للحرف الأمازيغي أولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - Khalil السبت 13 يونيو 2020 - 16:55
تقصد المفكر المغربي، مهم الله يرحمو و يرزق أهله الصبر و السلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - داموح السبت 13 يونيو 2020 - 16:57
الله يرحمه، أمازيغي عربي صحراوي ....!!! هل أنتم منتهون ؟؟ تروجون مصائب العرقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - Sanhagi السبت 13 يونيو 2020 - 17:06
كان أستاذي في اللغة الانجليزية في ثانوية الورود بقلعة مكونة، سنة 1993-1994، كان أستاذا هادئا و لطيفا ، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
6 - ندم السبت 13 يونيو 2020 - 17:18
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

اللهم ارحم اموات المسلمين

امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - مغربي السبت 13 يونيو 2020 - 17:25
ان لله واليه راجعون، رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر و السلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - رشيد يعقوبي السبت 13 يونيو 2020 - 18:04
فقدان المفكر ابراهيم عيناني خسارة كبيرة لن تعوض ، اسال الله ان يرحمه و يحسن مثواه، و تعازي الحارة لعائلته الكبيرة و الصغيرة، انا لله و انا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.