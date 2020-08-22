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الرئيسية | تمازيغت | "الكونغرس الأمازيغي" يطرق أبواب القصر الملكي

"الكونغرس الأمازيغي" يطرق أبواب القصر الملكي

"الكونغرس الأمازيغي" يطرق أبواب القصر الملكي
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
السبت 22 غشت 2020 - 16:15

بعث الكُونغرس العالمي الأمازيغي، وهو منظمة دولية غير حكومية تتشكل من جمعيات أمازيغية تنتمي إلى دول شمال إفريقيا، رسالةً إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، مطالبةً بتفعيل الفصل 42 من الدستور.

وينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك يسهر على احترام الدستور، وحُسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

وتضمنت الرسالة، التي نشرتها المنظمة، مطالب تتمثل في تسريع تطبيق القانون التنظيمي رقم 20.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإلغاء القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأشارت المنظمة إلى أن "الحكومة المغربية سارعت، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى اعتماد قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون التنصيص على الأمازيغية، بشكل يُعارض الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".

وذكرت المراسلة أن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ينص على تحرير الوثائق الرسمية، من بطاقة تعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقة الإقامة للأجانب، باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية".

كما طالب الكونغرس العالمي الأمازيغي بـ"اعتماد قانون لمناهضة التمييز العنصري في المملكة"، وإنهاء "مهام جميع أعضاء الحكومة وغرفتي البرلمان بسبب إخلالهم بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية".

واعتبرت المنظمة أن "الحكومة وغرفتي البرلمان انتهكتا التشريع الجاري به العمل، وبذلك لم يعد لها أي شرعية، وبالتالي ينبغي حل البرلمان وإنهاء مهام أعضاء الحكومة"، كما أشارت إلى "السياسيين المغاربة الحاليين لا يخدمون مصالح البلاد".

وناشدت الرسالة أيضاً القصر الملكي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ حتى يتم احترام الالتزامات الدولية المتعلق باحترام حقوق الإنسان بشكل فعال في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - شلح السبت 22 غشت 2020 - 16:27
ما هؤلاء إلا قوميين يريدون في بعد إنشاء وطن لهم ويقسمون البلاد.
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4
2 - دا موح السبت 22 غشت 2020 - 16:29
إحصائيات 2012 تقول أن نسبة الأمازيغ في المغرب 27% يعني أقلية عندما نشاهد مدن و جهات مثل الدار البيضاء وفاس و طنجة و مكناس و الجديدة و الرباط و القنيطرة و دكالة و الزعير و الغرب ، بني حسن شراردة جبالة .......هدا يدل على أن هده الإحصائيات صحيحة أقلية 27% لولا الحكومة كلها أمازيغ لما سمعنا بهذا و الدليل القاطع في عهد الحسن الثاني رحمه الله لم نسمع هده الأقلية تتكلم
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-9
3 - soussi qui s,en foute السبت 22 غشت 2020 - 16:36
ce qui compte dans la vie c,est $$$$$ a part ca c,est de n,importe quoi.
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13
4 - مغربي قح السبت 22 غشت 2020 - 16:37
هاد الطائفية راه ما غاديش تسالي بخير ،يجب سن قوانين صارمة ضد كل من يروج للطائفية بالمغرب قبل فوات الاوان.
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13
5 - الفاماطور السبت 22 غشت 2020 - 16:37
" الحكومة وغرفتي البرلمان انتهكتا التشريع الجاري به العمل، وبذلك لم يعد لها أي شرعية، وبالتالي ينبغي حل البرلمان وإنهاء مهام أعضاء الحكومة"، كما أشارت إلى "السياسيين المغاربة الحاليين لا يخدمون مصالح البلاد"
بالله عليكم هل هده جملة تصدر عن جمعية ?
القوانين تتم مراقبتها قبليا و بعديا, قبليا من طرف الاحالة على المحكمة الدستورية و بعديا عبر الدفع بعد دستورية قانون. هده هي الشرعية القانونية. ولدلك أنصح الجمعية ان تعيد النظر في ماتقول و انن تستعين برجال قانون عاقلين.
أما في ما يتعلق بالبطاقة الوطنية فقد افاد وزير الداخلية بكون الاشكالية تقنية لا غير, أما الامازيغية فهي لغة كافة المغاربة و من الطبيعي ان تكون يوما ما في وثاقهم الأساسية.
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4
6 - Yahya السبت 22 غشت 2020 - 16:41
الأمازيغية لهجة و ليست لغة. الكونغرس...؟ هناك أساسيات و مشاكل على الدولة أن تجد لها حلولا و توجيهات أهم من الصراع العرقي و التثبت بزعم الأمازيغية لغة وطنية. اللغة الوحيدة التي يجب اعتمادها هي العربية.
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10
7 - Abdelhak السبت 22 غشت 2020 - 16:44
الناس تموت يوميا ونحن نبحث عن التفاهات التي لا تفيذ المجتمع والبشرية في شيء. العرب الامازبغ النصارى...... إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
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28
8 - achraibi السبت 22 غشت 2020 - 16:44
توحد متعرف يقرأ الأمازيغية , علش بغين يفرضوها, الناس معندها ميدر
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10
9 - أمازيغي عبدالله السبت 22 غشت 2020 - 16:45
بادرة جميلة بالتوفيق الى كل أمازيغ العالم.
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-6
10 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 16:45
عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فكانوا معه على قلب رجل واحد ولم يطلب احد منهم من رسول الله ان ينتصر لقوميته او لعرقه لانهم علموا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لٱدم و ٱدم من تراب ولا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى وانتم هذه الخرجات المدفوعة الاجر ليس الغرض منها الا التفريق بين مكونات الشعب المغربي
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27
11 - سبيل السبت 22 غشت 2020 - 16:46
في خضم معركة كورونا التي لانعرف متى سنتهي و يمكن أن تحصد 80% حتى الى 90% من البشرية وان لاترحل إلى الأبد و ستغير كل طباءعنا وعاداتنا ...هناك من لازال يفكر في بالفكر العشاءري و الفيدرالي و العنصري... التي تتمنه إسرائيل كما فعلت مع دويلات الخليج المخلوقة لهدا الغرض.
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10
12 - شمالي السبت 22 غشت 2020 - 16:48
انتم مجرد مجموعة من الحاقدين مدفوعين من اعداء الأمة و الوطن لخلق الفتنة و التفرقة هل الأمازيغية لغة حية مجرد لهجة من اللهجات
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14
13 - أحمد خيرالدين السبت 22 غشت 2020 - 16:48
شخصيا اظن ان هذا الطلب مشروع و معقول
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-9
14 - عبد العالي السبت 22 غشت 2020 - 16:49
لاشك التعددية التي تطالب بها هذه المنظمة غير الحكومية ما هي الا خدمة لاجندات اجنبية تسعى لضرب الوحدة الوطنية ثقافيا واجتماعيا، كما تعمل جاهدة على تخريب التماسك الذي يطبع المجتمع المغربي،كما تعتبر هذه المنظمة سوطا في يد بعض المنظمات ااشيوعية التي كانت دائما ضد المصالح المقدسة للملكة.
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10
15 - fddo السبت 22 غشت 2020 - 16:50
كنا كنعيشو من زمان ماكنعرفو الفرق لا بين عربي ولاشلح ولامسلم ولايهودي وكلنا خاوة واهل وكلها ولهجتو ولكن كتجمعنا الخاوى كيف نقولو دابا خلقتو البلبلة اليوم الامازغية وبعدها يحيحو على الريفية وبعدها الحسانية وتخلقو التفرقة والعداوة بعنصريتكم للاسف الناس سايرة تتقدم الى الامام بعلمها وبحتها واكتشافاتها وحنا شادين العصا فالرويضة
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9
16 - م المصطفى السبت 22 غشت 2020 - 16:51
أعتقد أن أكبر مشكل يعاني منه العالم أجمع، ومعه المغرب من طبيعة الحال هو محاربته ومقاومته لفيروس كورونا.
وجائحة كورونا هذه تعد أكبر هاجس يعاني منه العالم أجمع.
فتفكير المغاربة على وجه الخصوص يستحسن أن ينكب في هذه الفترة على محاربة هذا الوباء، والعمل على الحد من انتشاره باحترام الجميع لكل الاحترازات الوقائية تماشيا مع ما جاء به الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت : عيد ثورة الملك والشعب، والذي كان واضحا وصريحا، أشار من خلاله جلالة الملك إلى أن خطر هذا الفيروس يحدق ببلادنا أكثر من أي وقت مضى، وأن الأمر يتطلب أخذ الحيطة والحذر تفاديا للوصول إلى ما هو أخطر .
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5
17 - مغربي جبلي السبت 22 غشت 2020 - 16:53
انا كمغربي جبلي لا تهمني لا امازيغية و لا الفرنسية . و هذا الكونغريس يمشي يحكم على راسو. ** واش انا مسالي نتعلم الامازيغية او نعلمها الاولادي في حين الناس تتسابق على من يحتكر العالم باستعمال اللغة الانجليزية . ... ؟؟؟
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6
18 - خالد مكناس السبت 22 غشت 2020 - 16:54
الله أكبر مجلس الأمن الدولي و القوى العظمى فهاد العالم مكاتخاطبش الدول بهاد الشكل الاستفزازي و إعطاء الأوامر و الاملاءات بقات غير هد المنظمة غير الحكومية لي ماعمري سمعت بها إوا هدي هي السارة و قلة الإمان
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3
19 - الوطنية السبت 22 غشت 2020 - 16:55
ما على هذه الدول المنصوية تحت لواء هذا الكونكريس الامازيغي الا ان تراسل حكامها لتفعيل الامازيغية بدولها لماذا بالذات التشبث بالملك او لا المغرب حيط قصير لي ناقصه شي حقوق ف شي بلاد يستنجد بالمغرب حتى خلقتو فيه العنصرية والتطاحن اللفظي بينهم وبين إخوانهم العرب
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1
20 - medmod السبت 22 غشت 2020 - 16:55
كان بالاحرى على الكنكريس الامازيغي تنزيل المواد العلمية ودراستها واتساءل هل يمكن باللغة الامازيغية ان ندرس الهندسة والرياضيات الفزياء والكمياء والاليكترونيات . اه اللغة الامازيغية لغة الاجداد ولكن الاحفاد لم يكوروها وبقيت كلهجة للحوار . لها معانيعا وهي غاية في النطق والشعر والغناء وللاسف بقيت كما هو عليه . لا اظن ان هذا الكونكريس الامازيغي لا يضم خيرة المعندسيين والمفكريين اقول لهم هلما وقوما بشيء لهذه اللغة . شيء مجدي ونافع .
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3
21 - karim السبت 22 غشت 2020 - 16:57
المغرب الحبيب بلد متنوع اللهجات و اللغات الا مزيغية فهناك الريفية و التغزوتية و الزانية والاطلسية و السوسية... عفوا فاي امازيغية سنعتمد؟ رجاءا كفانا من الانتماات العرقية مالتفرقة نحن مغاربة يجمعنا الاسلام.
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0
22 - yasser السبت 22 غشت 2020 - 16:57
كفانا من هذا الفصام فنحن امام تحدي كبير إقتصاديا وسياسيا،وتنتضرنا رهانات صعبة تخص المواطن المغربي بكل تلوناته العرقية والدينبةو.....الناس تترقب إختفاء الوباء
والحصول على لقاح يمكننا من إقلاع جديد كان عليكم بالأحرى ان تطرق باب القصر من أجل جودة الصحة والتعليم مثلا وليس!!!!!!
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0
23 - immad السبت 22 غشت 2020 - 17:00
مطالبهم مشروعة ....لحد الان لازلنا لانعرف اسم كورونا بالامازيغية !!!!
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-1
24 - زين العابدين احمامو السبت 22 غشت 2020 - 17:02
كلامي لن يكون ذو نزعة قبلية أو لغوية بل تقني و إجرائي محض، إذن كيف يمكن العمل مع الوثائق و السجلات المكتوبة باللغتين العربية و الفرنسية منذ أزيد من قرن من الزمن و هي الوثائق التي تنبني عليها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من حالة مدنية و عقود الإزدياد و سجلات الحالة المدنية و و و و
المرجو تحكيم العقل و المنطق
و السلام
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0
25 - visiteur السبت 22 غشت 2020 - 17:03
يجب على جميع المغاربة ان يتراصوا ويكونا يدا واحدة في مواجهة العدوان الخارجي، كلنا مغاربة عربا امازيغا وديننا هو دين خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
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0
26 - BC Espoir السبت 22 غشت 2020 - 17:03
المرجو من الشعب أن يكون الطريق ديال الجميع هو تحقيق العدالة في حياتنا اليومية
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