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كُتّاب وآراء
"الكونغرس الأمازيغي" يطرق أبواب القصر الملكي
بعث الكُونغرس العالمي الأمازيغي، وهو منظمة دولية غير حكومية تتشكل من جمعيات أمازيغية تنتمي إلى دول شمال إفريقيا، رسالةً إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، مطالبةً بتفعيل الفصل 42 من الدستور.
وينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك يسهر على احترام الدستور، وحُسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
وتضمنت الرسالة، التي نشرتها المنظمة، مطالب تتمثل في تسريع تطبيق القانون التنظيمي رقم 20.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإلغاء القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشارت المنظمة إلى أن "الحكومة المغربية سارعت، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى اعتماد قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون التنصيص على الأمازيغية، بشكل يُعارض الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وذكرت المراسلة أن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ينص على تحرير الوثائق الرسمية، من بطاقة تعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقة الإقامة للأجانب، باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية".
كما طالب الكونغرس العالمي الأمازيغي بـ"اعتماد قانون لمناهضة التمييز العنصري في المملكة"، وإنهاء "مهام جميع أعضاء الحكومة وغرفتي البرلمان بسبب إخلالهم بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية".
واعتبرت المنظمة أن "الحكومة وغرفتي البرلمان انتهكتا التشريع الجاري به العمل، وبذلك لم يعد لها أي شرعية، وبالتالي ينبغي حل البرلمان وإنهاء مهام أعضاء الحكومة"، كما أشارت إلى "السياسيين المغاربة الحاليين لا يخدمون مصالح البلاد".
وناشدت الرسالة أيضاً القصر الملكي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ حتى يتم احترام الالتزامات الدولية المتعلق باحترام حقوق الإنسان بشكل فعال في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
بالله عليكم هل هده جملة تصدر عن جمعية ?
القوانين تتم مراقبتها قبليا و بعديا, قبليا من طرف الاحالة على المحكمة الدستورية و بعديا عبر الدفع بعد دستورية قانون. هده هي الشرعية القانونية. ولدلك أنصح الجمعية ان تعيد النظر في ماتقول و انن تستعين برجال قانون عاقلين.
أما في ما يتعلق بالبطاقة الوطنية فقد افاد وزير الداخلية بكون الاشكالية تقنية لا غير, أما الامازيغية فهي لغة كافة المغاربة و من الطبيعي ان تكون يوما ما في وثاقهم الأساسية.
وجائحة كورونا هذه تعد أكبر هاجس يعاني منه العالم أجمع.
فتفكير المغاربة على وجه الخصوص يستحسن أن ينكب في هذه الفترة على محاربة هذا الوباء، والعمل على الحد من انتشاره باحترام الجميع لكل الاحترازات الوقائية تماشيا مع ما جاء به الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت : عيد ثورة الملك والشعب، والذي كان واضحا وصريحا، أشار من خلاله جلالة الملك إلى أن خطر هذا الفيروس يحدق ببلادنا أكثر من أي وقت مضى، وأن الأمر يتطلب أخذ الحيطة والحذر تفاديا للوصول إلى ما هو أخطر .
والحصول على لقاح يمكننا من إقلاع جديد كان عليكم بالأحرى ان تطرق باب القصر من أجل جودة الصحة والتعليم مثلا وليس!!!!!!
المرجو تحكيم العقل و المنطق
و السلام