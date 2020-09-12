وفاة الفنان الأمازيغي المغربي عبد الله الزهراوي

هسبريس من الرباط

أسلم الفنان عبد الله الزهراوي، أحد رواد الفن الأطلسي الأمازيغي المغربي، الروح إلى بارئها اليوم السبت.

ونعت الفنانة لطيفة أحرار الراحل عبر تدوينة بحسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، قالت فيها: "رحم الله عبد الله الزهراوي، أحد كبار الفن الأمازيغي المغربي، ورفيق درب الفنانة الأيقونة حادة وعكي".

يُشار إلى أن عبد الله الزهراوي كاتب وملحن بفرقة حادة وعكي، عاش مسارا فنيا مع مجموعة بناصر وخويا، قبل أن يؤسس مجموعة حادة وعكي التي ارتبط بها منذ سنة 1981.