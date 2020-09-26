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كُتّاب وآراء
نص امتحان موحد يثير حنق فعاليات أمازيغية
سجلت فعاليات مدنية أمازيغية عديدة امتعاضها من نص امتحان في اللغة العربية لنيل شهادة التعليم الابتدائي (أحرار) بجهة سوس ماسة، تضمن عبارات تفيد بوقوع ذوبان لهوية السكان الأصليين لشمال إفريقيا في العروبة بعد دخول الإسلام.
ويتعلق الأمر بنص للباحث عبد الرحمان المنجد، نشر سنة 1956 بمجلة "دعوة الحق" المصرية، أثار حنقا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تساءلت عبرها فعاليات أمازيغية حول أسباب اختيار هذا النص في السياق الراهن.
وتأسفت التعليقات ذاتها لوضع نص يطرح الدراسات الثقافية بشكل مؤدلج، مبدية استغرابها اعتماد مثل هذه المضامين التي عادة ما تثير سجالات وسط الحركات الاجتماعية، وتبتعد عن البحث العلمي الدقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
والديمقراطية.ومع ذلك لا يترددون الامازيغ في الذهاب الى الامارات العربية كمثال من اجل العمل. .
وشلح من جبال تارودانت
هاد ما يسمى [الفعاليات] لا توجد سوى في الفضاء الأزرق
وغالبا تجد نفس الشخص ينتحل أسماء كثيرة ويدعي تمثيل جمعيات أو تنسيقيات متعددة... وهو لا يبحث سوى عن {البيليكي} أو الاتجار بالانتماء للشلوح
ومثل {هاد الفعاليات} الخرافية هي التي تضر بنا نحن الشلوح لأنها لا تبحث سوى على "ايمنسي"أو "أيمكلي"
إيوا بصحتكم وبتشلحيت "باهرا"