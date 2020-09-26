نص امتحان موحد يثير حنق فعاليات أمازيغية

هسبريس من الرّباط

سجلت فعاليات مدنية أمازيغية عديدة امتعاضها من نص امتحان في اللغة العربية لنيل شهادة التعليم الابتدائي (أحرار) بجهة سوس ماسة، تضمن عبارات تفيد بوقوع ذوبان لهوية السكان الأصليين لشمال إفريقيا في العروبة بعد دخول الإسلام.

ويتعلق الأمر بنص للباحث عبد الرحمان المنجد، نشر سنة 1956 بمجلة "دعوة الحق" المصرية، أثار حنقا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تساءلت عبرها فعاليات أمازيغية حول أسباب اختيار هذا النص في السياق الراهن.

وتأسفت التعليقات ذاتها لوضع نص يطرح الدراسات الثقافية بشكل مؤدلج، مبدية استغرابها اعتماد مثل هذه المضامين التي عادة ما تثير سجالات وسط الحركات الاجتماعية، وتبتعد عن البحث العلمي الدقيق.