24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تغير مراجعة نمط الاقتراع ملامح الخريطة الانتخابية في 2021؟ (5.00)

  2. وزير عدل سابق: هذه سلبيات الجمْع بين الشباب والكبار في السجون (5.00)

  3. حزب الاستقلال: الأداء الحكومي عشوائي .. والمغاربة يطلبون التغيير (5.00)

  4. عدد حالات فيروس كورونا النشطة بالمغرب يتخطى عتبة 20 ألفاً (5.00)

  5. الفنّان الجزائري إدير .. إبداع مغسول بنكهة الأرض وصوت الهدير (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | تمازيغت | ‪"تغييب" تدريس الأمازيغية يغضب نقابات بتزنيت‬

‪"تغييب" تدريس الأمازيغية يغضب نقابات بتزنيت‬

‪"تغييب" تدريس الأمازيغية يغضب نقابات بتزنيت‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:13

طالبت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بتزنيت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، قصد البت في مجموعة من القضايا ذات الصبغة الآنية، ضمنها ما وصفتها مراسلة للتنظيم النقابي، تتوفر عليها هسبريس، بـ"الأوضاع الخطيرة التي تهدد الدخول المدرسي الحالي".

ومما ركّزت عليه المراسلة "إقدام المديرية الإقليمية على حذف مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الابتدائي، وطلبها من مديري المؤسسات التعليمية تعميم استعمالات زمن معيبة، وهو ما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، وفق التعبير الوارد فيها.

عمر أوزكان، الكاتب الإداري للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتزنيت، قال في تصريح لهسبريس إن "المفتش التربوي الذي ترأس لجنة إعداد استعمالات الزمن تعمد حذف مواد اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية، بمباركة المدير الإقليمي، الذي طلب تعميمها رغم عدم تكييفها مع الوضع الراهن، وعدم تخفيفها بما يساعد على تفادي الازدحام المحتمل حدوثه، وهو ما يؤكد ما تم تسجيله ضدهما من سوابق عدائهما الإيديولوجي للأمازيغية، ومحاربتها ثقافة ولغة رسمية وفق الثابت من تظلمات إدارية وقضائية سابقة".

وفي معرض رده على ما جاء في مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- بتزنيت، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إبراهيم إضرضار، ضمن تصريح لهسبريس، إن "استعمالات الزمن المقترحة تشمل عبارة (أنشطة داعمة/ أمازيغية)، بمعنى إن كان الأستاذ متمكنا من الأمازيغية فسيدرسها، وإن لم يكن متمكنا منها فسيعوضها بأنشطة داعمة"، وزاد: "وبالنسبة للمؤسسات التي بها أستاذ متخصص يعد المدير جدولا خاصا به حسب البنية التربوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - خولة سطات الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:25
بعيدا عن بعض التعليق العنصرية ،الامازيغية لغة و ثراث عريق و ملك لجميع المغاربة يجب الرقي بها لانها ثرثنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
2 - مغربي يلاحظ الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:30
كان اكبر خطء ارتكبه المغرب نتيجة الخريف العربي هو الاعتراف بلهجة مغربية كلغة وهو ما يؤسسس لصراع وفتنة بين ابناء المغرب ونقطة سوداء لامتصاص اموال ومجهودات لا حصر لها فى دراسة طلاسم لا تغني ولا تسمن من جوع ولو انني بربري لكنني لا ارى فى تدريس هده اللغة الا مضيعة وفتنة الناس تدرس مايفيد وابناؤنا يدرسون ما يمزق مجتمعنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - مغربي والسلام الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:30
كا نتوقع من شي وحدين بلا حشما بلا حشوم غادي قولو آش عطاتنا الأمازيغية، واش ماشي من حق الناس دافع على لغتها؟ آش هاد التطرف؟ تبغيو نتوما لي طمس ليكم الدارجة؟ أنا والله العائلة كاي قولو بلي عرب، ولكن كا نبقا نضحك حيت اغلب المغاربة أمازيغ او هاد شي ثابت علميا, اغلب الناس لي كاي قولو بلي هوما عرب مستعربين. كونو حقانيين شويا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:35
ارجوا من الاخوة المسؤولين احترام اللغة الأمازيغية .لانها دعامة كبيرة لهويتنت وشخصيتها وتميزنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
5 - صلاح الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:35
تدريس الامازيغية مضيعة للوقت والمال وفتح باب الفتنة بين المغاربة والتاسيس لصراع لا طاءل منه بين المغاربة الناس تدرس العلوم واللغات الحية ونحن ندرس طلاسم الفنيقيين كفى غباء للعقل المغربي ولو ان بعض العنصريين يجدون موضوعا للتهييج والتحريض العنصري المقيث مضيعة لا غير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - nouristifano الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:41
اللهم ان هذا لمنكر عظيم التعليم اصبح في خطر الامازيغية اصبحت لغة العلم ويقال في الدهاليز و الصالونات السياسية ان الامازيغية بعلومها تم اكتشاف لقاح فعال ضد كوفيد 19واكتشاف امصال مضادة للسرطان وقريبا و بفضلها سيتسابق اهلها و مرتديها الي الرجوع إلى القمر فبعد امسترونغ و السوفيات ها هم الامازيغ بلغتهم العالمية سيرجعون الي القمر لاكتشاف الجانب المظلم منه و ستنطلق باذن الله مكوكهم الفضائي من القاعدة بتزنيت في أوائل نونبر من هذه السنة على متن الصاروخ الفضائي تتريت امانيو و على مثنه تلاثة رواد امازيغ في رحلة علمية تستغرق 4اسابيع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - mohamed الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:51
يجب محاكمة المتورطين في اقصاء اللغة الامازيغية من جداول الحصص وذلك تفعيلا للفصل الخامس من الدستور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - EL ALAMI الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:54
السلام عليكم.
انا مغربي فقط.
قبل كل شيء تعلم الاشياء خير من جهلها.
المشكل هو الشيء الذي ستضيف اللهجة الامزيغية الى الكيان المغربي في مجموعه.
البلدان تتقدم بتطوير الابحاث في شتى العلوم .
اللغة او اللهجة ليست الا وسيلة تواصل مثل الهاتف لذيك ايفون او صامصون او او او ستتصل به.
المشكل هم هن وراء هذه الافكار ذوات الفتنة.
بالطبع لا نريد طمس الهوية بل الدفاع عنها لابالقبلية ولا بالعنصرية بل بحسن التدبير.
مع او ضد لا يشكل لي نقص او زيادة هذا رأيي المتواضع.
شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - عبد الناصر الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:57
إلى النقابة المذكورة في المقال:
حليتو كل مشاكل التعليم،بقات ليكم غير الأمازيغية.
حاولو توجدو حلول لمستوى التلاميذ في اللغة العربية،واللغة الأجنبية و مشكل النقل،و مشكل التغذية في الداخليات،و. و. و. و. ........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - ملاحظ سابق الاثنين 28 شتنبر 2020 - 09:59
تصحيح الأمازيغية هية لهجة وليس بلغة لأن بالمغرب زيانية وسوسية وريفية ولهدا فهية تحترم كلهجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - benha الاثنين 28 شتنبر 2020 - 10:00
اذا كانت تزنيت تشتكي من تغيييب تدريس اللغة الامازيغية وهي التي تعتبر عقر هذه اللغة وموطنها الاساسي ، فماذا نقول عن المناطق الاخرى التي تعتبر نفسها عربية قرشية ، واذا كان المدير الاقليمي الذي يفهم من لقبه انه امازيغي الاصل لا يعطي للغته الام اية اهمية فماذا عسانا نقول عن الاخرين الذين يعتبرون انفسهم انهم لا علاقتهم بهذه اللغة وثقافتها ، طبعا من حق الاخرين وغيرهم التنكر ورفض هذه اللغة لانهم يجهلونها لكونها لم تعط لها الاهمية لكي يتعلموها ، فعلى المسؤولين ان يدعموا تعلمها كما تم دعم غيرها لكي يتعلمها الجميع فيتم الاقبال عليها ، فهي لغة كجميع اللغات تتكون من اصوات يتم تشكيلها بواسطة اعضاء النطق لتعطي الفاظا لها معنى لدى يمتلك مفاتيحها ، لا اقل ولا اكثر وليست هناك لغة افضل من لغة ، التفاضل يكمن في مدى الاهمية التي نوليها لهذه اللغة اوتلك ، ومدى انتاجيتها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.