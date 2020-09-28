24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:16
|13:23
|16:42
|19:20
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلطات الدار البيضاء تحارب ترويج السلع المهربة
- جمعية أميناتو حيدر
- تمساح البيدوفيليا
- "الحَجر" يرفع جرعة الهشاشة لدى المهاجرين واللاجئين في المغرب
- عن مشروع مدونة الشغل
هل تغير مراجعة نمط الاقتراع ملامح الخريطة الانتخابية في 2021؟ (5.00)
وزير عدل سابق: هذه سلبيات الجمْع بين الشباب والكبار في السجون (5.00)
حزب الاستقلال: الأداء الحكومي عشوائي .. والمغاربة يطلبون التغيير (5.00)
عدد حالات فيروس كورونا النشطة بالمغرب يتخطى عتبة 20 ألفاً (5.00)
الفنّان الجزائري إدير .. إبداع مغسول بنكهة الأرض وصوت الهدير (4.00)
- "الأحرار" يختتم قافلة "100 يوم" .. وأخنوش يشخص مشاكل المغاربة - (135)
- بعد أسابيع من الاختفاء .. العثور على جثة الطفلة نعيمة بزاكورة - (119)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة بتجييش مدنيين ومسلحين بالكركرات - (83)
- حزب الاستقلال: الأداء الحكومي عشوائي .. والمغاربة يطلبون التغيير - (65)
- المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تغييب" تدريس الأمازيغية يغضب نقابات بتزنيت
طالبت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بتزنيت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، قصد البت في مجموعة من القضايا ذات الصبغة الآنية، ضمنها ما وصفتها مراسلة للتنظيم النقابي، تتوفر عليها هسبريس، بـ"الأوضاع الخطيرة التي تهدد الدخول المدرسي الحالي".
ومما ركّزت عليه المراسلة "إقدام المديرية الإقليمية على حذف مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الابتدائي، وطلبها من مديري المؤسسات التعليمية تعميم استعمالات زمن معيبة، وهو ما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، وفق التعبير الوارد فيها.
عمر أوزكان، الكاتب الإداري للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتزنيت، قال في تصريح لهسبريس إن "المفتش التربوي الذي ترأس لجنة إعداد استعمالات الزمن تعمد حذف مواد اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية، بمباركة المدير الإقليمي، الذي طلب تعميمها رغم عدم تكييفها مع الوضع الراهن، وعدم تخفيفها بما يساعد على تفادي الازدحام المحتمل حدوثه، وهو ما يؤكد ما تم تسجيله ضدهما من سوابق عدائهما الإيديولوجي للأمازيغية، ومحاربتها ثقافة ولغة رسمية وفق الثابت من تظلمات إدارية وقضائية سابقة".
وفي معرض رده على ما جاء في مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- بتزنيت، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إبراهيم إضرضار، ضمن تصريح لهسبريس، إن "استعمالات الزمن المقترحة تشمل عبارة (أنشطة داعمة/ أمازيغية)، بمعنى إن كان الأستاذ متمكنا من الأمازيغية فسيدرسها، وإن لم يكن متمكنا منها فسيعوضها بأنشطة داعمة"، وزاد: "وبالنسبة للمؤسسات التي بها أستاذ متخصص يعد المدير جدولا خاصا به حسب البنية التربوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
انا مغربي فقط.
قبل كل شيء تعلم الاشياء خير من جهلها.
المشكل هو الشيء الذي ستضيف اللهجة الامزيغية الى الكيان المغربي في مجموعه.
البلدان تتقدم بتطوير الابحاث في شتى العلوم .
اللغة او اللهجة ليست الا وسيلة تواصل مثل الهاتف لذيك ايفون او صامصون او او او ستتصل به.
المشكل هم هن وراء هذه الافكار ذوات الفتنة.
بالطبع لا نريد طمس الهوية بل الدفاع عنها لابالقبلية ولا بالعنصرية بل بحسن التدبير.
مع او ضد لا يشكل لي نقص او زيادة هذا رأيي المتواضع.
شكرا
حليتو كل مشاكل التعليم،بقات ليكم غير الأمازيغية.
حاولو توجدو حلول لمستوى التلاميذ في اللغة العربية،واللغة الأجنبية و مشكل النقل،و مشكل التغذية في الداخليات،و. و. و. و. ........