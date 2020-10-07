الإذاعة الأمازيغية تطلق شبكتها البرامجية الجديدة

هسبريس من الرباط

بعد مرور الإذاعة الأمازيغية إلى البث المستمر 24 ساعة على 24 بداية صيف هذه السنة، أطلقت، الاثنين، شبكتها البرامجية الجديدة لموسم 2020 ـ 2021 التي تضم 83 برنامجا، بين أسبوعي ويومي، 100% إنتاج داخلي، 76% منها موجهة إلى فئة الشباب.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن إدارة هذه الإذاعة، وفي مقدمتها مديرها المركزي محمد مماد، حرصت كعادتها على أن يكون هاجس التجديد والخلق والابتكار أساسيا، سواء من حيث الشكل أو المضمون؛ تماشيا مع حاجات المستمعين وأذواقهم، وكذا مقتضيات العمل الإعلامي الراقي والهادف مع مراعاة الظروف التي تميز المرحلة الحالية على المستويين الصحي والسياسي، وكذا الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ينطبق الأمر على مختلف أنواع البرامج سواء الحوارية والخدماتية أو الترفيهية، بحيث تم إطلاق العديد من البرامج الجديدة تروم الرفع من نسبة الاستماع والانفتاح أكثر على المستمعين.

وتسجل الشبكة الجديدة عودة 7 برامج تحمل عناوين "مع البحار"، و"تعلم الأمازيغية"، و"طريق الشباب"، و"شعاع الأطلس"، و"تربية وتعليم"، و"ألغاز وحلول"، و"قل لي نسمع لك"، إضافة إلى 6 برامج جديدة.

وعن جديد الإذاعة الأمازيغية، أشارت مصادر هسبريس إلى برنامج "من تاريخنا" للصحافي علي أزحاف، والذي يسعى إلى إبراز التنوع والثراء اللذين يميزان تاريخ منطقة الريف؛ و""طوب أطلس" في 52 دقيقة مرتين في الأسبوع، وهو برنامج فني ترفيهي يتم من خلاله تقديم روائع مختارة من الأغنية الأمازيغية بالأطلس والجنوب الشرقي والتي حققت وما زالت تحصد الكثير من النجاحات.

وجاء ضمن البرامج الجديدة أيضا البرنامج الحواري السياسي "طريق الديمقراطية"، للصحافي جمال بلحسن (أوحديدو) صحبة المحلل السياسي حفيظ الزهري، والذي يناقش، طيلة 52 دقيقة، آخر قضايا الساعة السياسية منها والسوسيوقتصادية، عبر حوار تفاعلي مع صناع القرار وأصحاب الرأي من مختلف الاتجاهات.

وفي الجانب الديني، وتدعيما لمسعاها لترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، تقترح الإذاعة الأمازيغية 3 برامج جديدة؛ منها "نور الإسلام" و"مكارم الأخلاق" و"الإسلام قيم ومعانٍ"، باعتبارها برامج أسبوعية يقدمها ثلة من أعضاء المجالس العلمية ببلادنا بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني، ويسعى إلى الارتقاء بوعي المستمعين من خلال نشر ثقافة الإسلام المبني على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش طبقا للمذهب المالكي السائد في البلاد.

ويحتفظ المخطط الإذاعي الجديد ببرامج خدماتية وترفيهية، مباشرة ومفتوحة على مشاركات المستمعين، وأخرى جادة مبنية على الطرح العميق للقضايا؛ من قبيل "قضايا للنقاش" و"جيوبوليتيك" و"مغرب اليوم" و"شؤون برلمانية" و"استشارة قانونية" و"أسس" و"عالم البيئة" و"للمستمع رأي" و"المجتمع والقانون" و"الشأن المحلي" و"قضايا أسرية" و"عالم الاقتصاد" و"مغاربة العالم".

وتواصل برامج "أصدقاء الإذاعة" و"قاموس الأمازيغ" و"حظوظ" و"مساء الخير" و"أستوديو فزاز" و"عالم الأنترنيت" و"وضح الكلام" و"نادي الشباب" و"مواهب اليوم" و"جلسة فنية" و"مجلس الشعراء" و"نوستالجيا الأغنية الأمازيغية" و"سلافة الكلام" و"العالم الرياضي" و"أستوديو الطرب" و"الدين النصيحة" و"من نبع الإسلام" و"البريد الديني" إطلالتها على مستمعي الإذاعة الأمازيغية، خلال هذا الموسم.

وتحرص إدارة الإذاعة، في الجانب الإخباري، على تمكين مستمعيها من آخر المستجدات على الساحات الجهوية والوطنية والدولية من خلال تخصيص 22 موعدا إخباريا تحتوي على 6 مجلات إخبارية و3 نشرات مفصلة و10 نشرات موجزة، بالإضافة إلى تقديم عناوين النشرة في 3 مناسبات؛ وذلك سعيا منها إلى تكريس مفهوم الخدمة العمومية وتعزيز إعلام القرب بحضورها في عمق المجتمع لمرافقة الفاعلين في ميدان التنمية، ونقل انشغالات المواطنين، خاصة الذين يوجدون في القرى والجبال ومناطق الظل.