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الرئيسية | تمازيغت | الموت يغيب القيادي الأمازيغي أحمد الدغرني بتزنيت‬

الموت يغيب القيادي الأمازيغي أحمد الدغرني بتزنيت‬

الموت يغيب القيادي الأمازيغي أحمد الدغرني بتزنيت‬
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:40

توفي زوال اليوم الإثنين، بمدينة تيزنيت، القيادي الحقوقي ومؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، أحمد الدغرني، عن عمر يناهز 73 سنة.

وعانى الدغرني طوال الشهور الماضية، من وعكة صحية حادة، نتيجة إصابته بمرض "الباركينسون" منذ سنة 2014، وهو ما جعله يكابد العديد من المشاكل الصحية، إلى أن وافته المنية اليوم الإثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - احمد الدكالي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:50
ان لله واليه راجعون . والله ارحمه ...امين ياربي العالمين
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44
2 - مغربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:51
رحمه الله الفقيد بواسع رحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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37
3 - said grama الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:52
البقاء لله سبحانه وتعالى رحم الله الفقيد. الامازيغية تفقد واحدا من مثقفيها الذي كرس حياته للدفاع عن الامازيغية تاركا ورائه العديد من المؤلفات. رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.
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42
4 - azizo الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:52
رحمة الله على المرحوم. إنا لله وغانا إليه راجعون.
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26
5 - عبد الكريم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:52
تغمد الله الفقيد الاستاذ و الكاتب احمد ادغرنى و اسكنه الفردوس الأعلى و عزاءنا واحد فى وفاة هدا المناضل الصنديد وانا لله وانا اليه راجعون.
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26
6 - ricji الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:56
اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له يارب العالمين.
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18
7 - المامون الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:56
اللهم اغفر له وارحمه وانا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
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16
8 - أمازيغي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:58
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه،قبل سنوات لم يكن للأمازيغية شأن،أما الآن فهي منتشرة فكريا وثقافيا في عقول الأمازيغ عبر ربوع العالم،ومستقبلا ستعود الأمور إلى نصابها وستغذو الأمازيغية اللغة الرسمية لشعوب شمال افريقيا.
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-14
9 - alhyan abdellah الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:00
رحمة الله عليه وانا لله وانا اليه راجعون
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6
10 - ابو مروة-ج-ن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:00
كان رجلا طيبا مناضا مناصرا للحق و مقاوما للاستعمار الافرنجي و طيب الصحبة و المعاشرة قوي الشكيمة امازيغي قح بدم عربي اصيل ايضا اذ لا تفرق بين الانتمائين الا قليلا جدا...رحم الله صاحب النكتة الجميلة و الابتسامة الخفيفة رغم اشتداد المرض و المحنة و انا لله و انا اليه راجعون - "وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" ( القصص - الآية 88)-
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9
11 - عمي ل الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:02
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . .اللهم إغفر له و ارحمه و و ادخله فسيح جنانك يا رب
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12 - امازيغي سوسي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:04
فلترقد روحه بسلام وتعازينا لعائلته الصغيرة والكبيرة. خسارة كبيرة للامازيغ والامازيغية. يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح
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13 - متقاعد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:04
اللهم توفاه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤولاءك رفيقا وازرق اللهم ذويه ومحبيه واصدقاءه الصبر والسلوان في فقدان أحد أعمدة الأمازيغ المخلصين لملكهم ووطنهم!! وانا لله وانا اليه راجعون!!
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14 - الأمل الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:05
هذه هي طبيعة الحياة لا بقاء إلا لله سبحانه فهل من تائب يتوب الله عليه؟ وهل من مستغفر يغفر الله له ؟ ومن ذاكر يذكره الله في ملئه الأعلى اللهم ارحمهم واجعلهم من الأبرار وابعثة مع الصالحين
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15 - اسلوف الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:08
الى رحمة الرب في ملكوته الاعلى تعازينا الى اسرة الفقيد
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16 - محمد الادريسي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:09
رحم الله الأستاذ أحمد الدغرتي الانسان و المحامي و المناضل الحقوقي و السياسي أحمد الدغرني.
بموت الأستاذ أحمد الدغرني تفقد الساحة الحقوقية و السياسية رجلا معارضا وفيا لوطنه و مبادئه. عرفته محاميا زاهدا في المال محبا للعدل باحثا عن الحق و لا يخشى في الجهر به أحد.
فلترقد بسلام أستاذ أحمد.
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17 - Hisham argan الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:11
إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك.اركاز مقورن ايكا
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18 - مهاجر الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:13
رحمه رحمة واسعة و كل موتنا المسلمين
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19 - mansour الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:22
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله. اللهم إرحمنا برحمتك واغفر لنا يا أرحم الراحمين تتعدد الأسباب والموت واحد
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20 - Idder الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:28
رحمة الله عليه. امين
افا مايكوتن ا تمازيغت
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21 - abdellah en france الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:30
رحمة الله عليه وانا لله وانا اليه راجعون. رحم الله الأستاذ أحمد الدغرني الانسان الأمازيغي و المحامي و المناضل الحقوقي و السياسي أحمد الدغرني.
تعازينا الى اسرة الفقيد.
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22 - ابو صالح الايوبي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:33
رحم الله القائد البطل احمد الدغرني، وعوض الله الأمازيغ في فقدانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون .ولا حول ولا قوة الا بالله .///.
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23 - benha الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:35
ادعو الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه ، ويجعل دفاعه عن المظلومين والمقهورين ، ونضاله من اجل نصرة القضية الامازيغية في ميزان حسناته ، امين يارب العالمين .
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24 - علي غجاتي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:48
لترقد روحك بسلام و عزاءي لكل افراد العائلة الكبيرة والصغيرة سنواصل الكفاح الى ان تتحقق امانيك
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25 - Abdelhamid الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:59
كل نفس ذائقة الموت
لم أكن أحب أفكاره المتشددة ضد العربية لأنه لم يكن يفرق بين المسلم و العربي و الأعرابي. كان يمثل التيار المتشدد الأمازيغي. الله يغفر لنا و له
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26 - حسني الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:59
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة .ورحم الله كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
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