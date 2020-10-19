الموت يغيب القيادي الأمازيغي أحمد الدغرني بتزنيت‬

هسبريس من الرباط

توفي زوال اليوم الإثنين، بمدينة تيزنيت، القيادي الحقوقي ومؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، أحمد الدغرني، عن عمر يناهز 73 سنة.

وعانى الدغرني طوال الشهور الماضية، من وعكة صحية حادة، نتيجة إصابته بمرض "الباركينسون" منذ سنة 2014، وهو ما جعله يكابد العديد من المشاكل الصحية، إلى أن وافته المنية اليوم الإثنين.