24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪تحذير و"مينورسو" وسيناريو "اكديم إزيك" .. توابل التدخل بالكركرات‬ (5.00)

  2. العدالة والتنمية يتهم الداخلية بمحاولة إشراك الموتى في الانتخابات (5.00)

  3. بوصوف: المغرب يكشف أوراق "البوليساريو" في معبر "الكركرات" (5.00)

  4. نقابة تندد باستعمال القوة في احتجاجات الممرضين (5.00)

  5. البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | تمازيغت | جبهة أمازيغية تُثمّن توجهات الدبلوماسية المغربية

جبهة أمازيغية تُثمّن توجهات الدبلوماسية المغربية

جبهة أمازيغية تُثمّن توجهات الدبلوماسية المغربية
ياسين أوشن
الأحد 15 نونبر 2020 - 20:33

في وقت تثمّن جبهة العمل السياسي الأمازيغي "التوجهات الدبلوماسية لبلادنا، في تعاملها مع الاستفزازات المتوالية لجبهة البوليساريو المدعومة من النظام الجزائري"؛ أكدت أيضا دعمها لـ"التعامل السلمي الحازم والمسؤول للمغرب مع هذا الخرق السافر بمنطقة منزوعة السلاح وتحت ولاية قوات المينورسو الأممية".

ووَفق بلاغ للجبهة المذكورة توصلت به هسبريس فإنها تابعت، باهتمام بالغ، "التطورات الأخيرة على المعبر الحدودي "أگرگر" بين المغرب وموريتانيا، إثر العملية الأمنية الناجحة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية، وتعاملها الحازم لإعادة الاستقرار في أقاليمنا الجنوبية، بعد استنفاد جميع السبل والآليات الدبلوماسية للحل السلمي للملف في إطار الشرعية الدولية، إذ تم تأمين المعبر وإنهاء مختلف مظاهر التواجد المسلح لعصابات جماعة البوليساريو تحت يافطة مدنية، ومحاولاتهم قطع الطريق الدَّولية الرابطة بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية".

وفي هذا الإطار، أكدت الوثيقة عينها على الموقف الثابت "من حق مملكتنا المغربية المطلق في وحدتها الترابية وممارسة السيادة الكاملة على أقاليمنا الجنوبية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضينا الوطنية، وكذا من منطلق رفضنا القاطع قيام أي كيان ذي نزعة عروبية بائدة على الأرض الأمازيغية، كما تؤكده مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما تَعتبر جبهة العمل السياسي الأمازيغي أن اللجنة الأممية الرابعة المعنية بالملف "مطالبة بإيلاء مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب منذ 2007، ما يستحقه من عناية وأهمية، باعتباره المقترح الذي يستجيب للاستحقاقات الواقعية، والمصداقية التي ما فتئ المجتمع الدولي ومجلس الأمن يؤكدان عليها في قراراتهما، بُغية الوصول إلى حل نهائي ومستدام لهذا الصراع المفتعل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مراقب الأحد 15 نونبر 2020 - 21:02
الجيش 80 %ينحدرون من مناطق أمازيغية و الصحراء امازيغية مغربية .. الامازيغ يريدون وطن موحد ولن نسمح بمرتزقة البوليساريو لانشاء جمهورية عربية وهمية على شمال افريقيا وفي ارضنا المغرب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - hicham الأحد 15 نونبر 2020 - 21:03
بسم الله الرحمان الرحيم.
التمس من محامي القنصلية المغربية تقديم شكاية ضد المجرمين الذين اقتحموا القنصلية وإحصاء عددهم من خلال كاميرات المراقبة وطلب المدعي العام الإسباني أن يكلف الشرطة القضائية الإسبانية بإلقاء القبض على كل من تم التقاط وجهه من طرف كاميرات المراقبة ، والتماس سحب الجنسية الإسبانية منهم وطردهم إلى معقلهم لدى نظام الجزائر متبني هولاء المطلقين بالخلع .وذلك حسب ما ينص عليه قانون الترهيب وحماية الدبلوماسيين والمؤسسات الدبلوماسية.
والله ولي التوفيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - intidam Hassan الأحد 15 نونبر 2020 - 21:14
جارة السوء والعار هي سبب كل هذه المشاكل نظام مهبول عوض ان يهتم ببلادهم المنهارة يهتمون بما لا يعنيهم والصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها والجزائر ستبقى تجري وراء تدعيم جماعة مرتزقة انفصالية الى ان يرث الله الارض ومن عليها وسيأتي يوم من الايام ستكون دويلة في اراضيهم اسمها بوليزاريو الجزائرية الديمقراطية وهذا قريب وليس بالمستحيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.