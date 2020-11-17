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الرئيسية | تمازيغت | أخنوش يعلن التحاق رموز من الحركة الأمازيغية بحزب "الأحرار"

أخنوش يعلن التحاق رموز من الحركة الأمازيغية بحزب "الأحرار"

أخنوش يعلن التحاق رموز من الحركة الأمازيغية بحزب "الأحرار"
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: سهيل الرميدي)
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:00

أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن اندماج أزيد من 90 في المائة من جبهة العمل السياسي الأمازيغي في حزب التجمع الوطني للأحرار، مبرزا أن "هذه الخطوة جاءت بعد لقاءات بين رموز الحركة الأمازيغية وحزب الأحرار".

وخرجت "الجبهة الأمازيغية" إلى حيز الوجود بعد انعقاد عديدٍ من اللقاءات والمشاورات الدورية المنتظمة، التي ضمّت مجموعة من مناضلي القضية الأمازيغية على المستوى الوطني، حيث يُراد منها التحسيس بـ"منسوب المخاطر التي تزداد حدتها ضد حياة الأمازيغية والحركة الأمازيغية"، وفق البيان التأسيسي لها.

أخنوش، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في الرباط، خلال حفل توقيع البلاغ المشترك بين حزب التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل السياسي الأمازيغي، أبدى سعادته بهذه الخطوة بعد تقديم حزبه لعرض سياسي للحركة الأمازيغية وجبهة العمل"، معتبرا أن الالتحاق ليس صدفة بل عن قناعة وجدوى العمل من داخل المؤسسات، بعد قيام الملكية بدورها الكامل في حماية الأمازيغية".

رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أكد أن "النهوض بالقضية الأمازيغية مسؤولية الأحزاب؛ وهو ما يعتبر الأحرار من أولوياته لكونها إرثا والحزب له رصيد مهم من القضية الأمازيغية أهمه دفاعه عن دسترة الأمازيغية في دستور 2011"، مذكرا بمعركة الحزب فيما يخص القانون التنظيمي، ومنها تعريف الأمازيغية وإحداث صندوق للنهوض بها، وهو ما حقق العديد من الأمور التي ترافع عنها الفريق في البرلمان ومنها مواجهة من يعطلون تفعيل الطابع الرسمي.

وبعدما شدد رئيس حزب "الحمامة" على ضرورة انخراط رموز الأمازيغية في العمل السياسي والانتخابي؛ لأن التغيير يكون بالمشاركة، خاطب أخنوش جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالقول: "الأحرار بيتكم للدفاع عن توجهاتكم السياسية، وحان الوقت لسماع صوت الأمازيغ في البرلمان والهيئات المنتخبة".

أخنوش أكد أن "الحزب يعتبر أن الأمازيغية تتجاوز أن تكون لغة فقط بل هي للتنمية وهي تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص الذي وصلنا لها اليوم، مبرزا أن "التحاق الجبهة بالعمل الحزبي وخصوصا التجمع هو بداية لتفعيل مسار إشراك الفعاليات الأمازيغية في صناعة القرار السياسي".

البلاغ المشترك بين الجبهة وحزب الأحرار أكد أن الاندماج يأتي "تتويجا لمسار الحوار بين حزب التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل السياسي الأمازيغي والذي امتد على مدار شهور عديدة"، مثمنا "مسارات الحوار والترحيب بمخرجاته السياسية والتنظيمية المتفق عليها، وانخراط الطرفين في تنزيلها مركزيا كما على مستوى الجهات والأقاليم المقرر انخراطها السياسي والتنظيمي بحزب التجمع الوطني للأحرار أفقيا وعموديا، بالتنسيق مع المنسقين الجهويين والإقليميين للحزب والجبهة".

وأكد الطرفان عن انخراطهما من أجل ضمان مرافقة فعالة وجادة وذات مصداقية لكل ما تم التوصل إليه من قرارات، مشددين على ضرورة "نجاح هذه الخطوة السياسية التاريخية التي ستحدث منعرجا كبيرا في الساحة السياسية الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - ghizlane الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:04
القضية الأمازيغية قضية جد مهمة ويجب معالجتها من داخل المؤسسات.
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3
2 - حمزة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:04
النضال من داخل المؤسسات لدفاع عن أي قضية و لحزب التجمع الوطني للاحرار خير مؤسسة لدفاع عن القضية الامازيغية بحكم الاهمية التي اعطاه حزب الحمامة لهذه القضية
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-9
3 - sara الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:04
نحن سعداء لي التحاقكم بحزب الاحرار... حزب التجمع الوطني للأحرار دائما يدافع و بقوة على القضية الامازيغية
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-11
4 - كريم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:04
حزب التجمع الوطني للاحرار اول حزب ساند القضية الامازيغية ودافع عنها وهدا يعني الكتير للامازيغين الاحرار
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-9
5 - radia الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:04
انخراط قيادات الحركة الامازيغية في حزب التجمع الوطني للاحرار قرار سيكون مفيدا للقضية الامازيغية
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1
6 - سيليا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:05
اللغة الامازيغية او الهوية الامازيغية جزء لا يتجزأ من ثقافتنا المغربية ، فمرحبا بالحركة الامازيغية لدى حزب التجمع الوطني للاحرار و هدفنا واحد الا و هو اعتماد اللغة الامازيغية كما يتم اعتماد غيرها في وطننا الحبيب
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0
7 - نجوى الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:05
احسنتم الاختيار بالتحاقكم لحزب التجمع الوطني للاحرار واختياركم هاذا لم يأتي من فراغ بل بعد تفكيركم ومشاهداتكم للعمل والمعقول
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-8
8 - تشيغيفارا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:07
كلمة احرار صعيبة عليك.....خليك بعيد عنها
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-8
9 - تهامي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:07
كاينين أحزاب سياسية مقدموش للامازيغية و لو 10 فالمية مما قدموه الأحرار لهذه الثقافة و اللغة
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-3
10 - محمد محمد البقاش الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:08
لقد أدار الشعب المغربي ظهره للإحزاب الوطنية منذ زمن بعيد، وما يشاهد من حراك في الانتخابات فهو مجرد فولكلور يجني منه بعض المحتاجين ما هو فتات وعقيدتهم أن لا شيء سواء صوتوا أم عزفوا.
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6
11 - امينة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:11
احسنتم هدا عين الصواب اغراس اغراس شعار الاحرار بتعاونكم الامازيغية ستبلغ مبتغاها
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-2
12 - عبد الله الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:11
شحال قدك متزوق اسي أخنوش عقنا بيكم أصحاب البطون الكبيرة الذي لا تملئ ولا كيف قال المثل زوق تبيع ممصوتين لعليك لعلى غيرك
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9
13 - حسين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:11
بالرفاه والبنين الفلوس او مادير غير خسارة الفلوس كون تصدقتو بيهم ينفعوكم فالدنيا والاخرة
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10
14 - عباس فريد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:12
في غياب الديمقراطية والمنافسة الشريفة وسيطرة تامة لسلطة التحكم ومن لا يريد الانخراط في حزب الدولة العميقة ويستفيد من مختلف المزايا التي توفرها احزاب الادارة
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5
15 - حليم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:13
تحياتي لكم احسن قرار واصلو النضال من اجل بلوغ القضية الامزيغية مبتغاها
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-5
16 - مواطن2 الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:16
مواطن مغربي سني يناهز ال75 سنة والى حد الآن لم اتوصل الى فهم ما يريده الامازيغيون - ودسترة الاما زيغية - وترسيم الامازيغية...وفرض تدريسها على اولاد الفقراء وكتابتها على كل لافتة وكل مراسلة وعلى البطاقة الوطنية ووووو . امر غير مفهوم تماما.المغرب يضم مواطنين يستعملون لهجات متعددة في خطابهم اليومي بين عشيرتهم وذويهم. واذا انطلقنا من هذا الاعتبار يجب على الدولة دسترة الدارجة وترسيمها وفرضها كلغة تدرس في المؤسسات التعليمية وكتابتها الى جانب العربية والامازيغية والفرنسية على كل لافتة...لكون الملايين من المغاربة ينطقون بها.انه العبث. على الجميع ان ينخرط في اعادة بناء المغرب بلغة العلم والمعرفة واستعمال التكنولوجيا في الحياة اليومية. لا استطيع فهم ما يريده دعاة الامازيغية.واتمنى ان اكون من بين الذين يفهمون ما هو الجدوى من هذا التهويل كله.السؤال هو = الى اين بهاته البلاد ومن عليها ؟.......
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4
17 - mariam الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:22
مرحبا و ألف سهلا بالحركة الامازيغية تحت جناح حزب التجمع الوطني للأحرار ، # أغاراس أغاراس #
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-6
18 - halima الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:23
هنيئا لحزب التجمع الوطني للأحرار بكم و هنيئا لكم بهم، فعلا هذه احسن مبادرة و كنا متشوقين لهذه اللحظة
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-6
19 - salma الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:23
لطالما كان حزب التجمع الوطني للأحرار يؤمن بالهوية الامازيغية و هاهو اليوم يتحد مع قيادات الحركة الامازيغية برافو
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0
20 - مواطن من المغرب الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:26
لنفترض ان السيد اخنوش صار مستشارا للملك وانسحب من العمل الحزبي كما فعل الهمة وحل مكانه شخص من غير الامازيغ. فهل سيبقى هؤلاء التسعون في الحزب ام سبغادرونه؟!
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21 - Mazagan الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:28
من كانوا يضربون في الحركة الأمازيغية و الأمازيغ أصبحوا الآن يصفقون لهم فقط لأنهم إنخرطوا في حزب التجمع الوطني للأحرار..... كفاكم نفاقا و من إنخرط في صفوفكم لا تهمه الأمازيغية بل مصلحته الخاصة التي تحركه.
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22 - ما المراد؟ الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:28
هل بالأمازيغية نستطيع ان نصنع بها تلفزة ثلاجة سمارت فون تفيدنا في البرمجة او في علوم تقنية او في شيء آخر لم تستطعه العربية ام ماذا؟
ام يراد بها المشاكسة فيما هو عربي ام زعما ارى حنا الأصل والباقي مزيد
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23 - ريفي في البرازيل الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:29
و يستمر النظام في سياسته الإستبدادية العرجاء و العقيمة التي هوت بالمغرب إلى الحضيض...

وهو لا يعلم أننا نقترب من عام مفصلي في تاريخ البشرية وعشرية ستغير وجه التاريخ إلى الأبد
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24 - محمدين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:30
أغلبية المغاربة لا يثقون بأخناتوش وهذا يظهر جليا عندما يكون موضوع أي مقال صحفي تتماطر التعليقات التي تنتقده.. هو على رأس وزارة تجمع في مهامها البحر والأرض والسماء ولكن عندما يناظر يظن المستمع أنه في المعارضة.. والحزب الذي كان معروفا بقياداته التي ترعرعرت في أحضانه أصبح يستقطب اليسار واليمين والعرب والأمازيغ وهو خليط غير متجانس على رأسه القادم من الفراغ.. لن نفرح بنجاحه ولن نأسف على خسارته
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25 - azul الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:31
اين انت يا يوسف بن تاشفين ويا يعقوب المنصور الموحدي لترى ابن وصل بنا الركب أصبحنا أضحوكة للجميع أصبحنا نتملط ونخون العهد والأمانة للوصول لمراكز النفود والسلطة أصبحنا مريقية وتابعين لمن يعطينا اكثر وأكثر من الأوراق الزرقاء
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26 - دكاكين احتيالية الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:32
اي تخربيقة تسمي نفسها حزب تقوم على استعمال الدين أو القبلية أو العرقية قصد جلب اصوات انتخابية لدضفر بمناصب وغناءم انتخابية فحين ينسون أنهم يرون يفككون البلد والشعب فهدا شىمرفوض من كافة المغاربة
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27 - sidiyahya الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 20:34
ستُغضبون الحركة الشعبية.
أنا مع الأمازيغية كإرث وملك مشترك لجميع المغاربة دون أي تمييز عرقي أو مجالي. لكن اللهفة وراء الكراسي تعمي الأعين عن الآثار العكسية التي قد تسببها بعض المبادرات غير المدروسة جيدا.
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