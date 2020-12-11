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الرئيسية | تمازيغت | أمازيغيون يثمّنون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

أمازيغيون يثمّنون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

أمازيغيون يثمّنون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
ياسين أوشن
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:50

ثمّنتْ جبهة العمل السياسي الأمازيغي "الخطوة التاريخية للإدارة الأمريكية، بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وما يتبع ذلك من إنهاء لهذا الصراع المفتعل الذي آن له أن ينتهي".

كما أعلنت الجبهة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "ترحيبَها بقرار انفتاح المغرب على محيطه المتوسطي"، داعية بهذه المناسبة "الدولة المغربية إلى العمل أيضا من أجل استعادة الوطن لعمقه الإفريقي، عبر إنشاء اتحاد شمال إفريقيا والساحل، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والسلم الدولي".

وقالت الجبهة في وثيقتها المذكورة إنها تلقت بارتياح كبير "التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا، المتعلقة بإعلان القرار التاريخي النافذ فورا للولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، والإعداد لفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، قصد دعم مختلف جوانب التنمية الاقتصادية للمنطقة، وكذا إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل؛ بما فيها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، وتطوير علاقات مبتكرة في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - امازيغ اقورن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:57
اسرائيل الى مزبلة التاريخ و الصحراء المغربية لا تحتاج لاعتراف دول لم تعمر لأزيد من 3 قرون
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-61
2 - مواطن من المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:04
معظم الكيانات الامازيغية كانت ضد القضية الفلسطينية وكانت تنتظر لحظة التطبيع مع الكيان الصهيوني بفارغ الصبر.
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-62
3 - البجعدي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:06
الولايات المتحد قالت نعم للحكم الذاتي وهذا مند الثمانينيات ليس بجديد !!! أعطونا الديار المقدس أولى القبلتين وخذوا حتى مصر لا تهموني الأرض لكن أولى القبلتين في آيادي اليهود هذه أكبر إهانة للمسلم لو كنتم مسلمين
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-44
4 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:17
الاعلام الصهيوني يقول ان ما وقع هو اعتراف النضام المغربي باحتلال الصهاينة لاراض فلسطين مقابل اعتراف الصهاينة باحتلال المغرب لصحراء
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-17
5 - خليل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:27
ما يهم الحركات البربرية قبل كل شيء هو التطبيع مع اسرائيل، فهم أبناء الحركة الصهيونية من الرضاعة وشربوا من ثديها لبنا مسموما حتى الثمالة، فصاروا أشد حقدا وكراهية للعرب والإسلام من الصهاينة أنفسهم، ولكن لا تفرحوا كثيرا يا أبناء صهيون فنحن أمة تمرض ولا تموت، وعندما سنحرر القدس من رجس الصهاينة سيأتي الدور على الخونة
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-14
6 - متعجب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:33
المغرب بلد التعايش والتمازج بين مواطنيه عرب وامازيغ.. والواقع انه لم يعد من السهل الان التفريق بين عربي وامازيغي.. فقد اختلطت الدماء بالمصاهرة وتوطدت العلاقات بالاشتراك في وطن واحد المغرب من طنجة الي لكويرة ومن المحيط الي تندوف.. ان القضية الفلسطنية هي محور الصراع مع اسرائيل.. وان اليهود من اصل مغربي ان كانوا فعلا يحبون وطنهم المغرب فليرجعوا اليه للمشاركة في تقدمه وازدهاره...فالمغرب يتسع لجميع ابنائه المخلصين وليس فيه مكان للخونة...اما اليهود ذوي العقيدة الصهيونية الذين يشاركون في تهجير الفلسطنيين والاستيلاء علي اراضيهيم بقوة النار والحديد ويقتلون الابرياء ويهدمون منازلهم ‘فهؤلاء القتلة لا مكان لهم بالمغرب ولا تطبيع معهم... فلا علاقة بين اعتراف امريكا بمغربية الصحراء والتطبيع مع اسرائيل...فالموضوعان مختلفان وتبقي القضية الفلسطينية من الاولويات ‘والتطبيع مع اسرائيل سيكون مصيره الفشل لا محالة...
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3
7 - ahmed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:38
tres fier tres heureux de ce qui arrive a Notre MAROC
notre nation est derriere Notre MAJESTE LE ROI MOHAMMED V. NASSARAHO ALLAH SEBHANAH Dan's toutes les decisions qu il juge nessecaire
vive le roi
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-1
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