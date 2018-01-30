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كُتّاب وآراء
وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 113 عاما
توفي أكبر معمر في العالم فرانثيسكو نونيز أوليبيرا، عن عمر 113 عاما، بمنزله في مدينة باداخوث جنوب غرب إسبانيا.
وتوفي المعمر بمنزله في بلدة بينبينيدا في باداخوث، بحضور ابنته أنطونيا البالغة 82 عاما، حسب ما أكدت سلطات بلديته.
واعتبر فرانثيسكو نونيز أكبر معمر في العالم بعد وفاة المعمر العبري يسرائيل كريستال في غشت الماضي.
وأكمل نونيز عمره الـ113 يوم 13 دجنبر الماضي، ولم يكن يعاني من أي آلام أو أمراض حتى عامه الـ104.
ويحظى نونيز بشقيقين على قيد الحياة، أخ يبلغ 97 عاما وشقيقة عمرها 93 عاما. بينما ولد في بلدة بينبينيدا، الواقعة في إقليم إكستريمادورا.