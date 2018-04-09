24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "سجينات الجسد".. مغربيات بميول جنسية ذكورية
- أسطول "عربات الموت" يهدد حياة آلاف العمال الزراعيين بسوس
- ألمانيا في مرمى حرب تجارية بين أمريكا والصين
- شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل
- علب الموت ببنسليمان
شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)
مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)
الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)
- المسلسلات التركية المدبلجة تهيمن على نسب المشاهدة في المغرب - (74)
- المغرب يوجه من العيون رسائل "السلم والحرب" ردّا على البوليساريو - (59)
- أخصائي: "السادومازوشية" تطغى على العلاقات الزوجية بالمغرب - (59)
- ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة يثير جدلا في الجزائر - (56)
- الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي
نشر سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا.
واختار الحريري، ليل اليوم الاثنين، التعليق على الصورة التي التقطها بهاتفه النقال من خلال عبارة "لا تعليق"؛ بينما أبرزت الملك محمد السادس والأمير السعودي مبتسمين حين التوثيق لوجودهما في فندق "جورج الخامس" الباريسي.
معلقون على المنشور رحّبوا بهذه "اللمة المغربية السعودية اللبنانية" في الديار الفرنسية، والمغاربة منهم أبرزوا الابتهاج بالإطلالة الجديدة للملك محمد السادس عبر الأنترنيت.
ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم، في نسخته الخاصة بسنة 2026، لم يغب عن الردود من خلال تعليقات اعتبرت "السيلفي" موجها إلى "كل محاولي الاصطياد في الماء العكر لاستعداء الرباط والرياض".
وأضاف معلقون أن وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجوار الملك محمد السادس، وتوثيق الرئيس سعد الحريري لذلك، خير دليل على سلامة الأجواء بين المملكتين كالعادة.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس يوجد في فترة نقاهة في فرنسا، بعد تدخل جراحي خضع له على مستوى القلب منذ أسابيع، ويبرز منذ ذلك الحين على صور مع مغاربة في باريس وهو في صحة جيدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
توحشناك يا ابو الامة ورمز سيادتها.
سلامتك أيها العالي المقام وصاحب الشأن العالي يا سليل البيت النبوي و سبط المصطفى
الاخوة والصداقة الشخصية ف الغالب تكون دافعا ورافعا للتعاون بين البلدان ونبذ التناحر و المشاكل المصطنعة
بالشفاء تنشاء الله
وافخر احسن خبر اتلقاه اليوم عاشت الاخوة وعاش التحالف المغربي السعودي القوي،،،،ولاعزاء للمرتزقة والخونة الذين يصطدون في الماء العكر ويسعون جاهدا الى تعكير وصفو العلاقات الاخوية المتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشريفة نحن فداك ياسعوية في السراء والضراء عاش الملك ،،، وعاش الملك سلمان حفظه الله واطال عمره وعاش الشعب المغربي المجاهد الابي وشكرا لاصدقاء الملك الحريري وولي العهد محمد على الزيارة
وأن يطهر بلادنا من العلمانيين والملحدين والمفسدين والطاعنين في السنة النبوية.يارب العالمين .
الاتحاد القاهر للاعداء
المملكتين ولبنان رمز الشباب والانفتاح
صفعة للجبناء وتقوية للشعوب
رمز الامن والامان
بالشفاء العاجل لملكنا الهمام وقدوة السلم والسلام
MAyer hamza med
..
بالشفاء انشاء
فشكرا ولي العهد محمد بن سلمان وشكرارئيس الحكومة اللبنانية
هذا اكبر دليل على ان ما ينقل خلاف الواقع وهاهو الحريري يثبت ما كان قد حدث في السابق انه مجرد فبركات وأكاذيب الجزيره
تحياتي لسيدي الملك محمد السادس وتاج راسي الامير محمد بن سلمان وتسلم يا وجه السعد يا سعد