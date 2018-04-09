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الرئيسية | أهواء | الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي

الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي

الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 أبريل 2018 - 23:40

نشر سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا.

واختار الحريري، ليل اليوم الاثنين، التعليق على الصورة التي التقطها بهاتفه النقال من خلال عبارة "لا تعليق"؛ بينما أبرزت الملك محمد السادس والأمير السعودي مبتسمين حين التوثيق لوجودهما في فندق "جورج الخامس" الباريسي.

معلقون على المنشور رحّبوا بهذه "اللمة المغربية السعودية اللبنانية" في الديار الفرنسية، والمغاربة منهم أبرزوا الابتهاج بالإطلالة الجديدة للملك محمد السادس عبر الأنترنيت.

ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم، في نسخته الخاصة بسنة 2026، لم يغب عن الردود من خلال تعليقات اعتبرت "السيلفي" موجها إلى "كل محاولي الاصطياد في الماء العكر لاستعداء الرباط والرياض".

وأضاف معلقون أن وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجوار الملك محمد السادس، وتوثيق الرئيس سعد الحريري لذلك، خير دليل على سلامة الأجواء بين المملكتين كالعادة.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس يوجد في فترة نقاهة في فرنسا، بعد تدخل جراحي خضع له على مستوى القلب منذ أسابيع، ويبرز منذ ذلك الحين على صور مع مغاربة في باريس وهو في صحة جيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - ملاحظ عن كثب الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:02
وأنا قلبي محروق على البلاد مرة بسبب مؤامرات الفيفا وتركي آل الشيخ على ملف المغرب 2026 ومرة على دخول البوليساريو للمنطقة العازلة ومرة على ورقة الضو جاتني فيها 600درهم، كلها وهمو
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248
2 - اعصيم سمير الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:02
الله الله الله احلى واجمل صورة عام 2018.ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة العزيزة لي ولداتو.
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-70
3 - مول البراكة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:03
عاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين
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-51
4 - يوسف الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:05
هذا رد على كل من يريد ان يصطاد في الماء العكر ،اسال الله ان يؤلف بين قلوب قادة المسلمين وشعوبهم
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62
5 - Khlil الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:07
والله العظيم لفرحت كثير لرؤية الملك
توحشناك يا ابو الامة ورمز سيادتها.
سلامتك أيها العالي المقام وصاحب الشأن العالي يا سليل البيت النبوي و سبط المصطفى
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-30
6 - marocain الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:07
vive notre roi pour toujours et vive le maroc
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-1
7 - عسو الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:09
الحمد لله على سلامة ملكنا الكبير محمد السادس نصره الله. صورة رائعة فعلا. ونقول أن مصير المغرب ومصير السعودية ومصير لبنان واحد. لابد من التفاهم والتعاون لأن البقاء يتطلب ذلك.
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-1
8 - amjad الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:09
عاش الملك حفظ الله هذه البلاد من حسد الحاسدين.وأدام المحبة بين ولاة أمورنا .
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-3
9 - السحاب العابر الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:14
الحمد لله والشكر لله كثيرا.. اللهم وحدنا وانصرنا..
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14
10 - Zeineb الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:14
مافهمنا والو ! الحريري لمح للإعلام الفرنسي أنه كان تحت الإقامة الجبرية في السعودية والآن داير سيلفي مع بن سلمان .. علاش هاد السياسيين مايقولوش شنو واقع ويهنيونا من الإيحاأت و التكتمات
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61
11 - صورة معبرة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:15
الحمد لله على سلامة امير المؤمنين محمد السادس حفظه الله . دائما والله ا انتظر صورة جديدة لك وانت ياسيدي مبتسم معافى الحس والبدن ، فبمعافاتك وسلامتك يتعافى الوطن ،
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-13
12 - ولد حميدو الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:16
كل موضوع يهم الملك تدخل فيه كتيبة العسكر و المرتزقة فخدوا العصير على هده الصورة
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1
13 - مريومة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:16
كل المغاربة يطلبون من الله جل جلاله أن يشفي ملكنا الهمام و يطيل في عمره ويعود لأرض لوطننا الغالي في أحسن حال كل المغاربة الاحرار يحبون ملكهم الغالي وكلنا معه والله تعالى معنا أجمعين ينصر نا على من يعادينا وكلنا قلب واحد هو الله الوطن الملك.
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8
14 - محمد المغربي الطانطاني الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:18
أتمنى الشفاء العاجل لأمير المؤمنين و العودة سريعاً إلى أرض الوطن
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10
15 - المهدي المهديوي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:19
من انذر الصور التي شاهدتها في حياتي وتجمع قادة دول بدون أي برتوكول أو مناسبة رسمية.
الاخوة والصداقة الشخصية ف الغالب تكون دافعا ورافعا للتعاون بين البلدان ونبذ التناحر و المشاكل المصطنعة
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14
16 - Kamal fed الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:21
انضرو يا عديان .هذه صورة ملكنا الله يشافيه وينصرو ويطولنا عمرو. والله ينصر المغرب والامة الاسلامية .اللهم اميين يا رب العالمين.
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17
17 - الحسن الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:27
أحسن سيلفي رأيته في حياتي
بالشفاء تنشاء الله
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10
18 - abdelkader dani الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:31
عياشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشي
وافخر احسن خبر اتلقاه اليوم عاشت الاخوة وعاش التحالف المغربي السعودي القوي،،،،ولاعزاء للمرتزقة والخونة الذين يصطدون في الماء العكر ويسعون جاهدا الى تعكير وصفو العلاقات الاخوية المتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشريفة نحن فداك ياسعوية في السراء والضراء عاش الملك ،،، وعاش الملك سلمان حفظه الله واطال عمره وعاش الشعب المغربي المجاهد الابي وشكرا لاصدقاء الملك الحريري وولي العهد محمد على الزيارة
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2
19 - السهلي الحروش الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:38
نسأل الله تعالى أن يحفظ ملكنا المحبوب وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظه من كل مكروه وأن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن.
وأن يطهر بلادنا من العلمانيين والملحدين والمفسدين والطاعنين في السنة النبوية.يارب العالمين .
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6
20 - حمزة محمد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:38
منارة الامة الاسلامية
الاتحاد القاهر للاعداء
المملكتين ولبنان رمز الشباب والانفتاح
صفعة للجبناء وتقوية للشعوب
رمز الامن والامان
بالشفاء العاجل لملكنا الهمام وقدوة السلم والسلام
MAyer hamza med
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4
21 - mustapha الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:39
اللهم إشفه شفاءا لايغادر سقما ولايبقي ألما.
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6
22 - مواطن حر الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:39
اسال الله تعالى ان يحفظ ملكنا ووطننا وينصرنا على الاعداء...ولنا كامل التقدير والاحترام لاشقاءنا العرب الذين يبادلونا نفس الاحساس..
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7
23 - السعودية الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:40
الى كل من حاول الاصطياد في الماء العكر هاهم الاخوة يهنئون الملك محمد السادس بسلامته محاطين به حبا وليس نفاقا فلتخرس كل الالسنه التي حاولت التفرقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ولبنان الصورة تعبر عن الحب بين الاشقاء
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9
24 - محمد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:48
بدون تملق وبكل حرية اقول انها صورة فعلا معبرة...لجلالة الملك كارزما خاصة به...وجوده.وحظوره كافي لحل مشاكل السياسة الخارجية.للمغرب..تحية للاخوة العرب الثلاث والحمد الله على سلامة.جلالته..اقولها واكررها واصل جلالتك عىى هذا المنوال ووفق الله لخير الامة المغربية...واقول لبعض الحانقين اصحاب الالوان الحمراء..اصبرو على ملكنا وتوسموا خيرا فوالله لحبه لهذا الوطن لايضاهيه احد .. اعجبتني كثيرا اتكاءة ولي العهد السعودي العفوية على كتف الملك محمد.السادس..
..
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-1
25 - vive le maroc الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:50
sa ma fait plaisir de voire cette photo lumineuse vive le Maroc et vive notre roi Mohammed 6 innchaa-Allah la stability et le pardon et la démocratie et la victoire a tous les marocains
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0
26 - الحسن الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 00:52
أحسن سيلفي رأيته في حياتي
بالشفاء انشاء
فشكرا ولي العهد محمد بن سلمان وشكرارئيس الحكومة اللبنانية
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-1
27 - محب للمغرب الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 01:00
علاقات المملكه العربيه السعوديه مع المملكه المغربيه متجذرة وتاريخيه . لن بستطيع المغرضون عبر الجزيره وغيرها تعكير صفوها .
هذا اكبر دليل على ان ما ينقل خلاف الواقع وهاهو الحريري يثبت ما كان قد حدث في السابق انه مجرد فبركات وأكاذيب الجزيره


تحياتي لسيدي الملك محمد السادس وتاج راسي الامير محمد بن سلمان وتسلم يا وجه السعد يا سعد
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0
28 - العبدي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 01:09
حفظ الله ملكنا المحبوب محمد السادس نصره الله .اما العائلة الملكية السعودية فهي الشقيق اﻻكبر للمغاربة جميعا عهدة تركها لنا المرحوم الحسن الثاني مند قسم المسيرة و خطابه الشهير .وال الحريري و ال الصلح ولبنان واللبنانيين اصدقاء واسهار نكن لهم المحبة و حسن المعاملة.
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