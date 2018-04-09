الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي

هسبريس من الرباط

نشر سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا.

واختار الحريري، ليل اليوم الاثنين، التعليق على الصورة التي التقطها بهاتفه النقال من خلال عبارة "لا تعليق"؛ بينما أبرزت الملك محمد السادس والأمير السعودي مبتسمين حين التوثيق لوجودهما في فندق "جورج الخامس" الباريسي.

معلقون على المنشور رحّبوا بهذه "اللمة المغربية السعودية اللبنانية" في الديار الفرنسية، والمغاربة منهم أبرزوا الابتهاج بالإطلالة الجديدة للملك محمد السادس عبر الأنترنيت.

ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم، في نسخته الخاصة بسنة 2026، لم يغب عن الردود من خلال تعليقات اعتبرت "السيلفي" موجها إلى "كل محاولي الاصطياد في الماء العكر لاستعداء الرباط والرياض".

وأضاف معلقون أن وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجوار الملك محمد السادس، وتوثيق الرئيس سعد الحريري لذلك، خير دليل على سلامة الأجواء بين المملكتين كالعادة.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس يوجد في فترة نقاهة في فرنسا، بعد تدخل جراحي خضع له على مستوى القلب منذ أسابيع، ويبرز منذ ذلك الحين على صور مع مغاربة في باريس وهو في صحة جيدة.