الملك محمد السادس يحل ضيفا على قصر الإليزيه

هسبريس من الرباط

يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زوال اليوم، الملك محمد السادس في قصر الإليزيه، وذلك بعد ساعات من ظهور العاهل المغربي في صورة "سيلفي" نشرها سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، ويظهر فيها الجالس على العرش رفقة الحريري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا.

وتأتي الصورة الموثقة للمّة المغربية السعودية اللبنانية في فندق "جورج الخامس" الباريسي على خلفية وجود الملك محمد السادس في فترة نقاهة بالديار الفرنسية، بعد تدخل جراحي خضع له على مستوى القلب منذ أسابيع، ويبرز منذ ذلك الحين على صور مع مغاربة في باريس وهو في صحة جيدة.

أما استقبال الرئيس الفرنسي للعاهل المغربي، فيأتي بعد أسبوعين من إبداء الملك محمد السادس عن موقفه من واقعة "احتجاز الرهائن" التي جرت في محل تجاري ببلدة "تريب"، حيث عبّر حينها عن إدانته الشديدة للعملية، والهجمات التي تلتها بـ"كاركاسون" في فرنسا، معلنا دعمه وتضامنه مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال ملك المغرب حينها، في رسالة بعثها إلى الرئيس الفرنسي، "باسم الشعب المغربي وباسمي الشخصي أدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض، مؤكدا لكم دعمنا الأكيد وكامل تضامننا معكم في هذا الظرف"، فيما أعرب الملك محمد السادس للرئيس ماكرون، ومن خلاله لأسر الضحايا وعموم الشعب الفرنسي، عن تعازيه وعميق مشاعر المواساة، وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.