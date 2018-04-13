جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم

هسبريس ـ مُتابعة

تصدرت الممثلة الأمريكية انجلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وأظهر استطلاع شركة يوجوف، المعنية بأبحاث السوق ومقرها لندن، أن جولي وغيتس تفوقا على مشاهير، مثل بارك وميشيل أوباما وأوبرا وينفري، وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما.

وتشمل القائمة 20 رجلا و20 امرأة، قام 37 ألف مواطن باختيارها في 35 دولة. حيث جاء بعد غيتس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينغ.

في حين شملت قائمة النساء الأكثر إثارة للأعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفري، وملكة بريطانيا إليزابيث ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.