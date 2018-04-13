24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:06
|20:01
|21:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما السورية
- بنعتيق ومصالح المغاربة
- صعوبة جلب الأقارب تبعد لاجئين سوريون عن ألمانيا
- تحطم مقاتلة يونانية بعد مطاردة سلاح الجو التركي
- جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
العثور على مخزون من المعادن الثمينة يسد حاجات العالم لقرون (5.00)
رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية (5.00)
مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة (5.00)
الروائي المغربي عبد الواحد استيتو يحرز جائزة الإبداع الأدبي بدبي (5.00)
- بقاء الريال في "تشامبيونزليغ" يضع بنعطية بصدارة الصحف الإسبانية - (73)
- صفقة الحكومة مع قادة النقابات تكلف أكثر من 6 مليارات درهم سنويا - (57)
- الحكومة تترحم على قتلى البوليساريو في تحطم طائرة للعسكر الجزائري - (53)
- مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط - (49)
- مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
تصدرت الممثلة الأمريكية انجلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.
وأظهر استطلاع شركة يوجوف، المعنية بأبحاث السوق ومقرها لندن، أن جولي وغيتس تفوقا على مشاهير، مثل بارك وميشيل أوباما وأوبرا وينفري، وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما.
وتشمل القائمة 20 رجلا و20 امرأة، قام 37 ألف مواطن باختيارها في 35 دولة. حيث جاء بعد غيتس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينغ.
في حين شملت قائمة النساء الأكثر إثارة للأعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفري، وملكة بريطانيا إليزابيث ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.