الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء

هسبريس من الرباط

بعد عملية ناجحة وفترة نقاهة بالجمهورية الفرنسية، عاد الملك محمد السادس إلى المغرب مساء اليوم، حيث استقبله فنانون عالميون في شريط فيديو أشرف على إنجازه وإنتاجه وتوضيبه سفير الأغنية المغربية الكويتي مصعب العنزي.

الشريط الذي تنشره جريدة هسبريس الإلكترونية بشكل حصري، شارك فيه فنانون عرب وغربيون، حيث قدموا للملك تهانيهم بعودته إلى المغرب بعد العملية الناجحة التي أجريت له على القلب بالعاصمة الفرنسية باريس.

استهلال التهنئة كان بكلمة من الفنان المصري محمد فؤاد، الذي هنأ "الشعب المغربي الطيب بعودة الملك محمد السادس بالسلامة إلى أرض الوطن". كما هنأ الفنان الإماراتي، الحسين الجسمي، هو الآخر، المغاربة بعودة الملك معافى إلى بلده.

فيما وصف الفنان اللبناني، راغب علامة، محمد السادس بـ"ملك القلوب وحبيب القلوب"، متمنيا للمغرب وللشعب والملك كل الخير، قبل أن يتبعه الفنان التونسي، صابر الرباعي، بكلمة حملت تهنئته للمغاربة بعودة الجالس على العرش إلى المملكة بعد الجراحة التي خضع لها "ليواصل قيادته البلد نحو التقدم والازدهار".

ومن فرنسا أطل المغني العالمي DJ SNAKE على المغاربة، متمنيا للملك موفور الصحة، ومعربا عن سعادته بعد علمه بتحسن صحة العاهل المغربي، وختم كلمته بـ"عاش الملك وعاش المغرب".

الإمارتية أحلام، والمصري هاني شاكر، والكويتي خالد من فرقة "ميامي"، والفنان أحمد الجميري من البحرين، وديانا حداد، وملحم زين، ونوال الزغبي، ودينا حايك من لبنان، وفهد الكبيسي من قطر، كانوا من بين من باركوا لمحمد السادس عودته إلى المغرب، داعين له بالصحة والعافية، ومتمنين له طول العمر.

"سعيد بعلمي بأنك في تحسن"، بهذه العبارة استهل الفنان العالمي MAITRE GIMS تهنئته لملك المغرب، واسترسل قائلا: "اشتقنا لك، وأتمنى رؤيتك قريبا، سواء بفرنسا أو مراكش، شكرا على كل شيء، عاش الملك".

ختام الفيديو كان من عمق إفريقيا، وبالضبط من الكوت ديفوار مع الفنان MOLARE، الذي عبر عن سعادته بشفاء الملك وعودته، شاكرا إياه على كل ما يقدمه للبشرية، وختم كلمته بالقول: "أنا رهن إشارتك دائما، وعاش الملك".

ومن الطوغو عزف عضوا فرقة "TOOFAN" مقطوعة موسيقية قصيرة، مشيرين إلى أنها بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض المملكة المغربية بعد فترة علاجه بالديار الفرنسية.

الفيديو أرفقه معده مصعب العنزي بوسم "بشارة خير"، وهي عبارة عن أغنية مصورة بالفيديو كليب، بمناسبة عودة الملك محمد السادس، وهي من غناء دنيا باطما وكلمات وإنتاج سفير الأغنية المغربية مصعب العنزي، وألحان رضوان الديري، وإخراج فيصل الحليمي، بمشاركة بعض الوجوه الإعلامية مثل رشيد العلالي، وليلى حديوي، وزينب صبري، ويوسف بحار.