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الرئيسية | أهواء | الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء

الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء

الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:00

بعد عملية ناجحة وفترة نقاهة بالجمهورية الفرنسية، عاد الملك محمد السادس إلى المغرب مساء اليوم، حيث استقبله فنانون عالميون في شريط فيديو أشرف على إنجازه وإنتاجه وتوضيبه سفير الأغنية المغربية الكويتي مصعب العنزي.

الشريط الذي تنشره جريدة هسبريس الإلكترونية بشكل حصري، شارك فيه فنانون عرب وغربيون، حيث قدموا للملك تهانيهم بعودته إلى المغرب بعد العملية الناجحة التي أجريت له على القلب بالعاصمة الفرنسية باريس.

استهلال التهنئة كان بكلمة من الفنان المصري محمد فؤاد، الذي هنأ "الشعب المغربي الطيب بعودة الملك محمد السادس بالسلامة إلى أرض الوطن". كما هنأ الفنان الإماراتي، الحسين الجسمي، هو الآخر، المغاربة بعودة الملك معافى إلى بلده.

فيما وصف الفنان اللبناني، راغب علامة، محمد السادس بـ"ملك القلوب وحبيب القلوب"، متمنيا للمغرب وللشعب والملك كل الخير، قبل أن يتبعه الفنان التونسي، صابر الرباعي، بكلمة حملت تهنئته للمغاربة بعودة الجالس على العرش إلى المملكة بعد الجراحة التي خضع لها "ليواصل قيادته البلد نحو التقدم والازدهار".

ومن فرنسا أطل المغني العالمي DJ SNAKE على المغاربة، متمنيا للملك موفور الصحة، ومعربا عن سعادته بعد علمه بتحسن صحة العاهل المغربي، وختم كلمته بـ"عاش الملك وعاش المغرب".

الإمارتية أحلام، والمصري هاني شاكر، والكويتي خالد من فرقة "ميامي"، والفنان أحمد الجميري من البحرين، وديانا حداد، وملحم زين، ونوال الزغبي، ودينا حايك من لبنان، وفهد الكبيسي من قطر، كانوا من بين من باركوا لمحمد السادس عودته إلى المغرب، داعين له بالصحة والعافية، ومتمنين له طول العمر.

"سعيد بعلمي بأنك في تحسن"، بهذه العبارة استهل الفنان العالمي MAITRE GIMS تهنئته لملك المغرب، واسترسل قائلا: "اشتقنا لك، وأتمنى رؤيتك قريبا، سواء بفرنسا أو مراكش، شكرا على كل شيء، عاش الملك".

ختام الفيديو كان من عمق إفريقيا، وبالضبط من الكوت ديفوار مع الفنان MOLARE، الذي عبر عن سعادته بشفاء الملك وعودته، شاكرا إياه على كل ما يقدمه للبشرية، وختم كلمته بالقول: "أنا رهن إشارتك دائما، وعاش الملك".

ومن الطوغو عزف عضوا فرقة "TOOFAN" مقطوعة موسيقية قصيرة، مشيرين إلى أنها بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض المملكة المغربية بعد فترة علاجه بالديار الفرنسية.

الفيديو أرفقه معده مصعب العنزي بوسم "بشارة خير"، وهي عبارة عن أغنية مصورة بالفيديو كليب، بمناسبة عودة الملك محمد السادس، وهي من غناء دنيا باطما وكلمات وإنتاج سفير الأغنية المغربية مصعب العنزي، وألحان رضوان الديري، وإخراج فيصل الحليمي، بمشاركة بعض الوجوه الإعلامية مثل رشيد العلالي، وليلى حديوي، وزينب صبري، ويوسف بحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - youssef الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:16
أطال الله في عمره و حفظه بما حفظ الذكر الكريم
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68
2 - حميد الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:19
واخيرا عاد الى المغرب والحمد لله
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65
3 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:19
نحمد الله تعالى و نشكره على سلامة ملكنا محمد السادس و شفائه بعد العملية الجراحية التي اجراها كما نشكر جميع الفنانين العرب و الافارقة و الاوروبيين على مشاعرهم النبيلة اتجاه ملكنا حفظه الله و رعاه.
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45
4 - أحمد الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:20
تبارك ماشاء الله الحمد لله على سلامة ملكنا الغالي.
اللهم احفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين
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49
5 - kharkhoud الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:21
اللهم شافيه وعافيه وشافي وعافي كل مريض من أمة لا إلاه إلا الله محمد رسول الله.
بالقرآن شفاؤه وبسنة الرسول دواؤه وبحجة الصالحين نقاهته.
اللهم أدمها نعمة علينا يارب!
وسلاما وليشرب الأعداء البحار جملة وتفصيلا.
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36
6 - الممرضة تازية الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:21
على سلامت سيدنا كنتمنى يجي تازة يشوف كيف اصبحت هده المدينة مدينتك اسيدنا راها ولات غير سوق كبير يمتلء يومين بالفراشة والباعة المتوحشين واصحاب قطاع الطرق من المقهي واصحاب الدكاكين بشارع فاس وساحات ليراك الى غير دالك
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15
7 - welcom to morocco الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:24
مرحبا بجلالة الملك في بلده الثاني المغرب
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-19
8 - ياسين الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:24
الله يحفظ ؤسلام ...حسين الجسمي بلاغ سلام للملك ههههههه.......على العموم على السلامة للملك والله يشافيك ويعافيك ويحفضك ويحفض الامة الاسلامية عامة
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15
9 - يونس ع الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:25
ألف مبروك جلالة الملك رجوعك بالصحة والسلامة الله يطول عمرك
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30
10 - محمد الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:25
الحمد لله برجوع الملك محمد السادس اتمنا من لله عز وجل ان يشفيه ياربي امين
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27
11 - مول الخير الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:27
الحمد والشكر لله الذي اعاد لنا ملكنا معافا وأطال الله في عمره ونصره نصرا عزيزا و يحيا المغرب ..................
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24
12 - جمال الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:27
من كل قلبي على سلامتك والله تتوحشناك بزاف واحد الفرحة لاتوصف حفظك الله واطال عمرك ومتمنياتي لك بالشفاء يارب
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22
13 - عبد الرحيم الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:28
كلنا فرحانين ... علا سلامتك يا غالي..
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31
14 - عسو الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:28
مبادرة طيبة تدل على أن الملك شخصية عالمية لها وزنها. لكل هؤلاء اقول كمغربي شكرا لكم على تهنءتكم لملكنا و شكرا على مشاركت المغاربة حبهم لملكهم. انا سعيد بعودة الملك إلى الديار وأقول له الحمد لله على رجوعك لنا بصحة جيدة. نحن نحبك ياملكنا الرائع.
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29
15 - MOURTI OMAR الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:28
اللهم شافيه وداويه وعافيه
اللهم انصرنا على اعداء وحدتنا الترابية
اللهم اجعل كيد اعداء وحدتنا الترابية في نحورهم
عاش المغرب والدول الصديقة للمغرب
الله الوطن الملك
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25
16 - simo Soussi الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:28
فيديو جميل و عمل رااائع يظهر سمعة الملك الطيبة لدى باقي الشعوب العربية و نتمنى ان يكون دخوله الى ارض الوطن بعد شفائه . فال خير لتغيير احوال البلاد و العباد الى الاحسن و الافضل .
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23
17 - ام محفوظ الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:28
عاد و العود أحمدي....على سلامتكم و اهلا وسهلا بوطنكم و بين اسرتكم الصغيرة و الكبيرة....
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5
18 - chaouki الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:29
bon retour et que le bon dieu le garde pour le bien de son peuple,
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8
19 - م المصطفى الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:30
مرحبا بجلالة الملك بعودته الميمونة إلى أرض الوطن، هنيئا لنا بعودته المباركة السعيدة، والحمد لله على نعمة الشفاء التي انعم به الله تعالى على العاهل الكريم.
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11
20 - عبدالسلام الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:31
كم نحن فرحانين لشفاءك وعودتك لوطنك نعم عاد الدفء لبلدي ااحساس جميل نحن سعداء بك
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14
21 - rachida الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:31
الحمد لله على السلامة منور بلده والله يزيد فراحتو .
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15
22 - محب الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
الحمد لله وحد ه الذي يعافي اللهم طهور ان شاء الله كما نتقدم بخالص الشكر للفريق الطبي الذي اشرف على علاج جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
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12
23 - ام طه الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
الحمد لله على سلامة ملكنا والله يجعلو ديما تاج فوق رؤوسنا و بالف صحة و سلامة
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16
24 - mre الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
ça sent la période des festivals... chacun cherche sa part du gâteau.
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2
25 - مغربي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
وما موقع الفنانين المغاربة من حقهم في تقديم التهاني؟
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5
26 - hassan الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
حمدا لله على سلامة ملكنا الحبيب
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8
27 - كوثر الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:33
الحمد الله على سلامتك طال الله عمرك
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9
28 - jalil الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:33
على سلامت ملكنا اطال الله عمرك والله كن علمونا بالمجيء كل المغاربة كانو يديرو ليك دخل رسمية تسجل في التاريخ نحن شعب يحبك ويحب الوطن
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8
29 - Observateur الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:33
حمدا لله على سلامة صاحب الجلالة
سيدنا هو الوحيد اللي كا يحل المشاكل
شحال راحنا مشتاقين لشي زلزال سياسي اخر يعصف بالمسؤولين المقصرين فأداء واجباتهم
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6
30 - مواطن بسييييط الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:33
الحمد الله على سلامتك و ادام الله الصحة والعافية
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5
31 - لحنين75 الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:35
سعيد و مسرور بعودتك إلينا ياحبيب الجماهير وإلى وطنطا اهلك يا امير الؤمنين اعزك الله و حفظكك..عودة ميمونة و شفاء عاجل انشاء الله . حفظك الله و حفظ الاسرة العلوية الشريفة و بلادنا من كل شر و سوء..امين يارب العالمين..حفظ الله مملكتنا الشريفة و شعبها الطيب..و شكرا لطاقم هسبرس و الفنانيين الغربة غيرهم ..والسلام عليكم..
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2
32 - manager marocaine الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:35
هذا هو عيدنا وعلى سلامة سيدنا والله يطول عمرو ويحفظوا بما حفظ به الذكر الحكيم دمت لنا ملكا يا حبيب القلوب
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4
33 - سعيد الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:36
الحمد على سلامة سيدنا الله يحفظوا و يخليه لينا و يرزقوا السعادة و طول العمر. عاش الملك عاش الملك
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4
34 - خديجة الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:37
بِسْم الله والحمد لله على سلامة ملكنا الغالي وأطلب من الله العلي القدير أن يمدّه بالصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء! الله الوطن الملك!
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35 - aziz الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:38
الحمدلله على السلامة والرجوع مشافى ومعافى. والشكر لله رب العالمين. وتهانئي إلى الأسرة العلوية الكريمة برجوع آب الأسرة الحنون والعطوف.وللشعب المغربي الكريم. وحفظ الله جلالته والبسه ثوب الصحة والعافية واكرمه بطول العمر. الله يخليك لينا وينصرك على الاعداء. ويزكي حياتك. اسيدنا. رسالة مكناسية بالصحة والعافية.
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5
36 - محمد الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:39
مولاي وملكى واعز الناس عندى احبك فى الله واشكر الله انكم عدتم لشعبكم بصحة وعافية منها الله لكم وادامها عليكم ،حفضكم الله ورزقكم الصحة والعافية وابقاكم لنا ورعاكم وحفص الامراء أنه ربنا السميع العليم
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4
37 - xoxo الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:42
الحمد لله على رجوع الملك محمد السادس للمغرب الحبيب الله يحفضو ليلنا يارب
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38 - مواطن الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:43
اللهم اشفي أنت الشافي شفاءا لا يغادر سقمك، عودة ميمونة للسلطان إلى بلده و يسره الله لما فيه خير للبلاد. و عاش المغرب الأبي القوي منذ قرون
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39 - مواطن مطيع الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:44
نحمد الله عز وجل على نجاح العملية لمولانا امير المؤمنين. اللهم احفظه واطل عمره.
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40 - المتفائل الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:46
كفرد من الشعب المغربي الذي يكن الحب لملكه محمد السادس منمنيا له طول العمر حتى يحقق لشعبه ما يصبو اليه.
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41 - مغربي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:47
مع العلم من العملية الناجحة الملك ديالنا مسكين مريض بزاف الله يشفيه ويطولو فالعمر
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42 - ملاحظة الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:48
عودة ميمونة لجلالة الملك في بلده الثاني المغرب
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43 - عبدالله _ سلا الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:48
الحمد لله على عودة ملكنا
أسأل الله العظيم أن يشفيه ويحفظه من كل مكروه
آمين
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44 - فيصل الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:48
الحمد لله على سلامتك يا رمز نشوة المغاربة و يا عنوان اعتزازهم و فخرهم..دم لنا في حفظ الله و لطفه...
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45 - موازين الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:50
هاذو عينيهوم فموازين ههههههههه
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