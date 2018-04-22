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الرئيسية | أهواء | وسم "المغربيات أجمل العربيات" يلاقي انتشارا واسعا

وسم "المغربيات أجمل العربيات" يلاقي انتشارا واسعا

وسم "المغربيات أجمل العربيات" يلاقي انتشارا واسعا
سارة إبراهيم*
الأحد 22 أبريل 2018 - 18:10

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #االمغربيات أجمل نساء العرب الذي لاقى انتشاراً واسعاً. في الوقت نفسه ظهر وسم #المصريين أجمل رجال العرب" كَرد من الرجال في مصر. فكيف كان الصراع على الجمال بين الطرفين وما السبب؟

في استطلاع أخير للرأي أجراه موقع "رنكر" الأميركي، وُجد أن النساء المغربيات هن أجمل النساء العربيات، إذ تبوأن الصدارة، متقدمات على السيدات الجزائريات والتونسيات والمصريات، بينما جاءت الفنلنديات كأجمل نساء الكون.

ولأن الجمال مسألة نسبية وتختلف من شخص لآخر حسب عوامل متعددة، فقد أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية والمغرب هاشتاغ: #المغربيات _أجمل _نساء_ العرب، يقابله هاشتاغ آخر أطلقه بعض الرجال المصريين مؤكدين أنهم الأجمل بين رجال العرب. وقد انتشر كل من الوسمين بسرعة كبيرة وأصبحا من الهاشتاغات المنتشرة على نطاق واسع.

كما قام مؤيدو الهاشتاغ بنشر صور لفتيات مغربيات جميلات، وتفاعل عدد من الفتيات المغربيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي تنشر فيه المغربيات تعبيرهن عن سعادتهن بهذا الهاشتاغ، يرد العديد من السعوديين من الذكور والإناث رافضين الهاشتاغ ومؤكدين أن البنت السعودية هى الأحلى.

وكعادة المصريين الذين يتناولون العديد من الأمور بطابع فكاهي ساخر، انقسمت آراء المصريين تجاه الهاشتاغ، وطغت النبرة الساخرة على تغريداتهم ناشرين عدداً من الصور الطريفة.

وبعيدا عن السخرية تحدث مغردون مصريون عن قيّم يملكها الرجل المصري تجعله "أجدع" رجال العرب على حد وصفهم.

ووفقا للاستطلاع فإن النساء المغربيات جئن في المرتبة الأولى عربياً، والثلاثين عالمياً، ثم جاء بعدهن نساء تونس في المرتبة 31، ثم نساء لبنان في المرتبة 32، والجزائر في المرتبة 37، بينما البحرينيات والمصريات وردن في آخر الترتيب.

وبكل تأكيد فإن الأمر لا يتعدى استطلاع رأي نوقشت نتائجه على صفحات التواصل، وأن الجمال مسألة نسبية تعتمد على طبيعة المجتمع والثقافة.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأحد 22 أبريل 2018 - 18:30
الحمد لله المراة المغربية عبر التاريخ كانت ولازالت الاجمل والاذكى في العالم وليس عربيا فقط.
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13
2 - يونس السلفي الأحد 22 أبريل 2018 - 18:30
الروينة نايضة ف العالم
خصوصا العالم العربي الإسلامي
و ما يشغل بال الأمة: من الأجمل ؟
المغربيات أم المصريات أم أم ... ؟؟
نسأل الله السلامة و حسن الخاتمة
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120
3 - تمغربيت الأحد 22 أبريل 2018 - 18:30
تفاهة وما ادراك ما تفاهة تفاهة العرب.. حبذا لو عرفنا من تعليمه احسن من الاخر من الصحة في بلده احين من الاخر من الدخل الفردي احسن من الاخر وووو.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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93
4 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأحد 22 أبريل 2018 - 18:31
شيئ غريب ان الجزائر لم تحملنا مسؤولية تاخيرها في التصنيف العربي .
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-7
5 - ilyas الأحد 22 أبريل 2018 - 18:31
واش بقات فالزين. نسبة الطلاق ارتفعت في العالم العربي و ذلك بسبب حقوق المرأة المزيفة التي ارسلها الاروبيون للعرب حتى يتم تشتيت الشمل في المجتمع العربي،و نساؤنا لسوء الحظ لا يحتاجون لهذه الحقوق اولا لانهم لا يعرفون استغلالها و ثانيا لان الله كرم المرأة و حفظ حقوقها.
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50
6 - juriste m.lebbar الأحد 22 أبريل 2018 - 18:31
الاجمل و الادكى ما كايقارن راسو ب تاحد. ... حيت عندو الثقة فراسووو. حييييت الجمال جمااااال الروووووووح و القلب. و دكي فعقلو او عقلها..... كاين اللي فوجها كاتحمق بالزين ولكن عقلها. كايسفر خااوي. ... انا افضل المراة اللي زوينة فتعاملها. هو اللي دايم.. الوجه. كايخسر و كاتبدل دغياااا خصوصا هاد الوقت ..
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47
7 - coco الأحد 22 أبريل 2018 - 18:31
الزين لتيحشم على زينو او ساتر راسو هداك هو الزين
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46
8 - ابراهيم الأحد 22 أبريل 2018 - 18:32
التفاهات حتى صرنا مهزلات بين الامم
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32
9 - يوسف السباعي الأحد 22 أبريل 2018 - 18:33
لا اعرف من يقوم بهده الاحصائيات الغريبة .سواء المغرب او او الجزائر او السعودية او مصر.في اي مكان في هده الدول هناك اقلية من الجميلات والاغلبية الساحقة شكلهم عادي.براي اجمل نساء العالم هو نساء دول البقان ودول البلطيق واوربا الشرقية والكنديات والامريكيات.اما عربيا فنساء الشام هم الاجمل.اما بالنسبة فلا ارى اية وسامة في المصريين.اكثر الرجال العرب وسامة هم اللبنانيين.وعالميا الرجال البرازيليين والايطاليين والفرنسيين
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5
10 - juriste m.lebbar الأحد 22 أبريل 2018 - 18:33
و راي بخصوص المقال :
المراة المغربية. دكية و جمييلة جدا و احسن امرأة في العالم .. لأن أمي مغربية . و انتهى
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16
11 - رشيد الأحد 22 أبريل 2018 - 18:34
المرأة المغربية إلى جانب جمالها فهي أم تصنع الرجال و زوجة مكافحة و أخت حنون.. تحياتي و احترامي لها.
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30
12 - عايش برا الأحد 22 أبريل 2018 - 18:35
المغربيات الله يهديهم كتجيني هاد المسألة ناتجة عن نقص وباغين يفرضوا راسهم بزز ... بكل صراحة وبكل أمانة ماعمر المغربية توصل لجمال المرأة الفلسطينية والسورية والعراقية ... في الوقت اللي هاد الجنسيات ماتسمعش منهم حس هاد التصنيفات الخاوية وتايقين فراسهم ... و مكايديروش هاد الصداع كامل...
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7
13 - أنا لا أعتقد... الأحد 22 أبريل 2018 - 18:35
أجمل نساء العرب هن اللبنانيات، السوريات،الأردنيات،والفلسطينيات وبعد البقية...
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-7
14 - ملاك الأحد 22 أبريل 2018 - 18:36
الجمال : جمال الأفعال والأخلاق بالنسبة للنساء والرجال
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29
15 - حسام الأحد 22 أبريل 2018 - 18:36
إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى اموالكم و لكن إلى قلوبكم و أعمالكم..جميلات في الوجوه و لكن اكثرهن قبيحات فالعشرة الزوجية
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23
16 - ahmed الأحد 22 أبريل 2018 - 18:36
لم يكن ابدا جمال الوجه عبر التاريخ مقياسا للافتهار والتفاخر.
فالله جل جلاله أثنى علي مريم العذراء لعفتها وعلي امرأة فرعون لايمانها وعلي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام.

بالمقابل لم يفرد القران الكريم الثناء لكليوباترا وامراة العزيز رغم جمالهما الصارخ.

قال الدكتور مصطفى محمود رحمه الله. ولو كان جمال المرأة لها لبقي. لكنه سرعان ما يندثر عائدا لمكانه الاصلي.
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14
17 - ملاك الأحد 22 أبريل 2018 - 18:38
لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى
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20
18 - يوسف اسليك الأحد 22 أبريل 2018 - 18:38
النساء المغربيات أجمل نساء العالم بدون منازع دينا وأخلاقا وتقافة ووحسنا وجمالا
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2
19 - ammama الأحد 22 أبريل 2018 - 18:39
خلق الله ما يشاء، لكن هل اخلاقنا تساوي جمال نساؤنا ؟كيف تصنف هذه المنظمةالامركية حقوق النساء العربيات؟
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4
20 - المغرب الكبير الأحد 22 أبريل 2018 - 18:39
وحتى اقوى نساء في العالم هما المغربيات وتيهزو اكثر من قنطار ديال الخردة على ظهرهن تيخرجوها يوميا من سبتة ومليلية والعالم باسره تيعرف بلي اقوى نساء في العالم هما المغربيات
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15
21 - بنت دزاير الأحد 22 أبريل 2018 - 18:41
انحدار مستوى الوعي وضعف الوازع الديني في مجتمعاتنا الاسلامية اصبح يسوِّق للمرأة على انها طرف كفتة.تعرض كأنها في سوق للنخاسة او كأنها في حلبة للثيران لا تصلح الا للتباري بين النساء الاخريات.والادهى من ذلك نجد الفارغات علميا و نفسيا من تنجر وراء هكذا امور وتسوق لنفسها و لبلدها على انهما الاحسن.اسال الله تعالى ان يسترنا فوق الارض وتحت الارض و يوم العرض
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9
22 - ملاك الأحد 22 أبريل 2018 - 18:46
الجوهر أهم من المظهر ، فالمظهر يتغير مع الزمن اما الجوهر يبقى على حاله
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10
23 - طاريق الأحد 22 أبريل 2018 - 18:46
هاد مجرد تسويق للفتيات المغربيات في دول الخليج.و العالم العربي فيقو يا مغاربة فهناك رجال يتسللون للعب بهن و يستغل غبائهم و ظيبوتهم.
آنشري هسبريس
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9
24 - abde الأحد 22 أبريل 2018 - 18:50
ايوا الله يستر سبحان الله فين مشا تفكيركم دليل على أن المغاربة يفكرون بجسد المرأة وهمهم الوحيد هو جسدها وجمالها لا غير
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5
25 - sofiane الأحد 22 أبريل 2018 - 18:57
je pense vous vous tromper que la femme marocaine elle et la plus belle des femmes arabes peu être dans autre sens les femme marocaine la plus part il ont la peau brunette alors si faux quesque vous raconter
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-2
26 - مقيم بالإمارات الأحد 22 أبريل 2018 - 19:01
أنا عايش فالإمارات وكنشوف اللبنانيات (أذكى امرأة عربية) من وجهة نظري كتلقاها كاتلقاها بحال شي كاوية وعازات راسهم لواحد الدرجة مكاتخيلش ... فالوقت كاينة واحد الجنسية من أغبى كاشفت في حياتي فهاد البلاد مامكلة حتى الكاطريام كايضحكو عليهم بجوج كلمات انتي حلوة ووو والبقية راكم عارفينها مصيدين الرخا .. السوريات كايفتنو بالزين والفلسطينيات سبحان اللي خلقهم بالجمال والله شحال عازين راسهم والله ماديرها بيهم .. يعني داوها جمال وذكاء وعزة نفس ..
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7
27 - عسو الأحد 22 أبريل 2018 - 19:02
فعلا المرأة المغربية من اجمل نساء الكون. إذا التقت النظافة والأناقة والجمال فإن المغربية تكون أحلى امرأة في الكون وهذا لا يعرفه إلا المغاربة. تحية للمرأة المغربية ولجميلات بلدي. و أقول لإخواننا المصريين الذين نكن لهم الحب والاحترام أن الرجل المغربي لايقل جدعانة عن المصري. والسلام. وأضيف فقط أن المغربيات نظيفات بشكل لايتصور.
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6
28 - متامل الأحد 22 أبريل 2018 - 19:07
اولا ولتبيان الحقيقة يجب التعريف بمعنئ الجمال ايكمن في الجسد وفي روعة خلقه من طرف الخالق ام في الروح والعقل والقلب وكل الاشياء الاخرئ الظاهرة منها والمستتيرة وكل واحد من يرئ الجمال حسب اقتناعه وتصوره .
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2
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