جلابيب الملك الرمضانية تثير فضول وإعجاب المغاربة

هسبريس من الرباط

أثارت الجلابيب التي يرتديها الملك محمد السادس في رمضان الحالي الكثير من الإعجاب والفضول لدى متابعين ومعلقين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدوا إشادتهم بأناقة العاهل المغربي واختياره الجميل لألوان جلابيبه الرمضانية.

وظهر الجالس على عرش المملكة منذ بداية الشهر الفضيل بجلابيب مختلفة الألوان والأشكال، إذ بدا في جلباب أخضر أزرق اللون بتناسق مدهش مع الأزياء المرافقة له، وهو يدشن المستشفى الإقليمي بمدينة سلا.

وبد العاهل المغربي أيضا بجلباب ذي لون "أخضر ملكي" وهو يطلق عملية الدعم الغذائي لرمضان الفضيل في حي الانبعاث بمدينة سلا، وفي نشاط آخر اختار جلبابا أسود اللون أثار تعليقات كثيرة بشأن جماليته وتناسق ألوانه.

واعتبر مصممون أن جلابيب الملك محمد السادس فريدة من نوعها، وتتميز بمزجها بين الجلباب التقليدي المغربي مع لمسات عصرية واضحة، فيما طفق العديد من المغاربة يسألون عن إمكانية الحصول على مثل هذه الجلابيب لارتدائها خاصة في المناسبات السعيدة.