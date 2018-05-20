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الرئيسية | أهواء | جلابيب الملك الرمضانية تثير فضول وإعجاب المغاربة

جلابيب الملك الرمضانية تثير فضول وإعجاب المغاربة

جلابيب الملك الرمضانية تثير فضول وإعجاب المغاربة
هسبريس من الرباط
الأحد 20 ماي 2018 - 18:00

أثارت الجلابيب التي يرتديها الملك محمد السادس في رمضان الحالي الكثير من الإعجاب والفضول لدى متابعين ومعلقين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدوا إشادتهم بأناقة العاهل المغربي واختياره الجميل لألوان جلابيبه الرمضانية.

وظهر الجالس على عرش المملكة منذ بداية الشهر الفضيل بجلابيب مختلفة الألوان والأشكال، إذ بدا في جلباب أخضر أزرق اللون بتناسق مدهش مع الأزياء المرافقة له، وهو يدشن المستشفى الإقليمي بمدينة سلا.

وبد العاهل المغربي أيضا بجلباب ذي لون "أخضر ملكي" وهو يطلق عملية الدعم الغذائي لرمضان الفضيل في حي الانبعاث بمدينة سلا، وفي نشاط آخر اختار جلبابا أسود اللون أثار تعليقات كثيرة بشأن جماليته وتناسق ألوانه.

واعتبر مصممون أن جلابيب الملك محمد السادس فريدة من نوعها، وتتميز بمزجها بين الجلباب التقليدي المغربي مع لمسات عصرية واضحة، فيما طفق العديد من المغاربة يسألون عن إمكانية الحصول على مثل هذه الجلابيب لارتدائها خاصة في المناسبات السعيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - simo danmark الأحد 20 ماي 2018 - 18:22
عاش الملك... ولكن اريد ان اطلب من الساهرين على لباس الملك ان يغيروا شكل الجلابيب بعض المرات لانه نفس style ونفس الخياطة
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-14
2 - مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 18:22
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التكمين على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل وبالنكران الذات .
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-9
3 - مبارك الأحد 20 ماي 2018 - 18:27
اتمنى من الملك ان يزور مدينة آسفي المهمشة
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3
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