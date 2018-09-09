24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير (5.00)

  2. هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)

  3. الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  5. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | أهواء | البطل أبو زعيتر "يقتفي أثر" الملك في جزر السيشل

البطل أبو زعيتر "يقتفي أثر" الملك في جزر السيشل

البطل أبو زعيتر "يقتفي أثر" الملك في جزر السيشل
هسبريس من الرباط
الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:00

بعد أيام من حلول العاهل المغربي الملك محمد السادس بأرخبيل السيشل المعروف بجزره الخلابة، ظهر أبو بكر زعيتر، البطل العالمي في فنون القتال، في صورة نشرها في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قرب الشاطئ وإلى جانبه لوحة الركمجة.

وبالرغم من التقاط أبو زعيتر الصورة منفردا قرب الشاطئ الخلاب، فإن معلقين توقعوا أن يكون بطل الفنون القتالية بمعية العاهل المغربي في السيشل؛ فيما علق المصارع الشاب على الصورة بالقول: "جنة فوق الأرض"، في إشارة إلى تلك المشاهد الطبيعية الرائعة.

وكان الجالس على عرش المملكة قد ظهر في أكثر من صورة بمعية البطلين أبو بكر وعثمان زعيتر خلال الصيف في بعض مدن الشمال، بينما عزا البعض ذلك إلى إشراف البطل المغربي على إدارة ناد رياضي ملكي داخل قصر طنجة.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل بالقصر الملكي في الرباط، في أبريل الماضي، الأخوين أبو بكر وعثمان زعيتر بطلي العالم في رياضةِ فنون الحرب المختلطة.

ويعد أبو بكر زعيتر أول مغربي يوقع عقدا احترافيا مع بطولة القتال غير المحدود، المعروفةِ اختصارا بـ (UFC) . أما عثمان زعيتر، فقد حاز على بطولة العالم للقتال الحر، ويشغل عمر زعيتر مهمة إدارة أعمالهما وعضو طاقمهما التقني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - قمة في الاخلاق الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:31
العز شباب يستحق ان يكون قدوةللاجيال الصاعدة الصاعد قمة في الاخلاق التشبت بالقيم المثابرة في العمل الاعتماد على النفس للوصول الى المجد الرياضي . عكس الانتهازيين المتواكلين الذين يعيشون عالة على غيرهم ولا مقومات لهم غير كثرة الكلام وتعليق فشلهم على الغير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - amghrabi الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:34
العز و النصر لكل من رفع راية البلاد عالية !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.