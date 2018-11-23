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الرئيسية | أهواء | الملك يتدخل لنقل رئيس الغابون إلى المغرب للعلاج‎

الملك يتدخل لنقل رئيس الغابون إلى المغرب للعلاج‎

الملك يتدخل لنقل رئيس الغابون إلى المغرب للعلاج‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:11

من المرتقب أن يُنقل الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لاستكمال العلاج، بعد الأزمة الصحية التي طالته والتي أدخل على إثرها إلى مستشفى الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض لتلقي العلاج منذ 24 أكتوبر المنصرم، نتيجة إصابته بسكتة دماغية.

المعطى الجديد نقلته مصادر إعلامية نقلا عن زوجة الرئيس الغابوني، حيث أوردت أن تدخلا من الملك محمد السادس حال دون نقل علي بونغو إلى لندن من أجل استكمال العلاج.

وأوردت المصادر أن أسرة بونغو كانت ترغب في نقل الرئيس إلى إحدى المصحات المتخصصة بلندن، على اعتبار جودة الخدمات المقدمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hoda الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:21
للهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الراحمين
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2 - تعليق الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:22
الملك محمد السادس حال دون نقل عمر بانغو إلى لندن من أجل استكمال العلاج
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