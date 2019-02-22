صيحات الملابس .. البرتقالي يواكب الربيع والصيف

هسبريس - د.ب.أ

أشارت سونيا جراو إلى أن اللون البرتقالي يسود عالم الأزياء والموضة خلال الربيع والصيف، وأكدت خبيرة الموضة الألمانية إلى أن هذا اللون الزاهي يتناسب بصفة خاصة مع أصحاب البشرة الداكنة، ولذلك يتعين على أصحاب البشرة الفاتحة أو الشقراء توخي الحذر عند ارتداء الملابس ذات اللون البرتقالي، نظرا لأن استعمال درجة غير مناسبة من اللون البرتقالي قد تجعل المظهر شاحبا.

ونصحت خبيرة الموضة الألمانية أصحاب البشرة الفاتحة بكسر حدة اللون البرتقالي من خلال استعمال ألوان أخرى مثل ارتداء وشاح منقوش، ويظهر اللون البرتقالي بشكل رائع عندما يتم استعماله كأحد الاكسسوارات، مثلا عندما يتم اتداء ملابس سوداء مع حقيبة يد أو حذاء أو قبعة باللون البرتقالي.

وأضافت سونيا جراو إلى أن اللون البرتقالي يوحي بالمشاعر الإيجابية والمفعمة بالحياة، كما أنه يتناسب مع جميع الأنماط تقريبا، ويمكن تنسيقه بشكل أنيق مع اللون الأخضر والأزرق والبني والأسود والأبيض، ويمكن ارتداء الملابس ذات اللون البرتقالي في الكثير من المناسبات، مثل العمل والأمسيات أو حتى في أوقات الفراغ.