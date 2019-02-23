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الرئيسية | أهواء | ولي العهد يستقبل الأمير هاري وزوجته بتمر وحليب

ولي العهد يستقبل الأمير هاري وزوجته بتمر وحليب

ولي العهد يستقبل الأمير هاري وزوجته بتمر وحليب
هسبريس من الرباط
السبت 23 فبراير 2019 - 23:30

استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء اليوم السبت بقصر الضيافة بالرباط، دوق "ساسكس" الأمير هاري وعقيلته دوقة "ساسكس" الأميرة ميغان، اللذين يقومان بزيارة للمملكة.

ولدى وصولهما إلى قصر الضيافة، استعرض الأمير هاري وعقيلته الأميرة ميغان تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم لهما التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية العريقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - فلالي الأحد 24 فبراير 2019 - 00:06
اللهم احفظ لنا اميرنا المحبوب ولي العهد مولاي الحسن.تبارك الله وما شاء الله يحمل على عاتقه مهام جسام رغم حداثة سنه.اللهم احفظه من عيون شر الخلق وبارك لنا فيه وفي والده جلالة الملك .ومرحبا بضيوف المغرب .في اقل من اسبوع المغرب يستقبل ضيوفا من طراز رفيع وهدا يبين قيمة بلادنا ويجر علينا الحسد
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0
2 - مغربي الأحد 24 فبراير 2019 - 00:17
مرحبا بضيفا المغرب الكبيرين حفظ الله اميرنا المحبوب ولي العهد مولاي الحسن بما حفظ به الذكر الحكيم و ادام عليه الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار.
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4
3 - اعصيم سمير الأحد 24 فبراير 2019 - 00:31
الامير ولي العهد مولاي الحسن الله يحفظو وينصرو.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-2
4 - مغربية الأحد 24 فبراير 2019 - 00:40
اميرنا الوسيم ...اللهم بارك فيه وبارك عليه...
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-1
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