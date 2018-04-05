الفقر لازال يلقي بظلاله على مدينة ممفيس ..آخر معركة للوثر كينغ

هسبريس - افي

بعد 50 عاما من اغتيال مارتن لوثر كينج في ممفيس، تبدو المدينة كما لو كان الزمن قد توقف فيها: طرقات خاوية، مبان مهملة، ومتوسط رواتب لازال كما هو منذ نصف قرن لأصحاب البشرة السمراء؛ أقل 50% من رواتب أصحاب البشرة البيضاء.

ففي مارس 1968 سافر كينج إلى ممفيس للتضامن مع إضراب عمال النظافة الذين كانوا يناضلون من أجل رواتب كريمة، في خطوة مهدت لحملته في ما بعد أطلق عليها اسم "حملة مكافحة الفقر".

وكانت المعاملة التمييزية بين العمال الأمريكيين من أصول أفريقية والبيض، والرواتب المتواضعة وغياب المميزات، تمثل جانبا كبيرا من مشكلات العدالة المادية التي كانت سائدة في الولايات المتحدة قبل نصف قرن.

لكن بعد خمسة عقود، وبالتزامن مع ذكرى اغتياله، لم يحدث تقدم ملحوظ في هذه المدينة، حيث خاض الفائز بنوبل للسلام عام 1964 آخر نضالاته قبيل اغتياله.

ورغم ارتفاع مؤشرات توظيف الأمريكيين الأفارقة في الأعمال التي تتطلب شهادات عليا، إلا أن متوسط دخل السود لازال أقل بنسبة 50% مقارنة بالبيض في مقاطعة شيلبي التي تنتمي لها المدينة، وفقا لتقرير صادر عن المتحف الوطني للحقوق المدنية وجامعة ممفيس بمناسبة ذكرى اغتيال لوثر كينج.

ففي 2016 كان 8% فحسب من البيض في المنطقة يعيشون تحت ظروف الفقر، بينما بلغت النسبة بين الأمريكيين الأفارقة 29%.

وتكشف الدراسة تراجع معدلات الفقر بين المواطنين الأمريكيين الأفارقة بعد حركة الحقوق المدنية التي دشنها كينج في القرن الـ20، بيد أنه مع دخول الألفية الجديدة عاد عدد السود الذين يعيشون تحت خط الفقر للارتفاع مرة أخرى.

وتوضح واضعة الدراسة إيلينا ديلافيجا: "لازالت معدلات الفقر في الولايات المتحدة في تراجع، لكنها ترتفع في محيط منطقة ممفيس بالكامل. حققت المدينة المركز الأول كأفقر مدينة على مستوى البلاد، وأكبر عدد من الأطفال الفقراء".

ومع بداية القرن الجديد، كان 35% تقريبا من أطفال الأفارقة الأمريكيين بالمنطقة يعيشون تحت خط الفقر، لكن ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير فإن المؤشر ارتفع بشكل مطّرد وصولا إلى 50%، بينما بلغ معدل فقر الأطفال البيض 11% بالكاد.

وأضافت ديلافيجا: "لا يمكننا استبعاد نصفنا ثم توقع أن يكون مجتمعنا على ما يرام، لأنه ليس كذلك. هناك الكثير من العمل لإنجازه. والأهم هو ما الذي نفعله مع هذه الرواتب؟"، وذلك خلال تقديم التقرير في إطار فعاليات تأبين مارتن لوثر كينج.

ومن بين المؤشرات المقلقة تبرز إحصاءات البطالة، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين السود في مقاطعة شيلبي حتى بعد إقرار قانون الحقوق المدنية في 1964.

وتابعت الخبيرة: "من الصعب تفسير كيف حدث ذلك، لأن نسبة الإقبال على التعليم ارتفعت في الفترة نفسها. لكن من الوارد أن يعزى ازدياد معدل بطالة الأمريكيين الأفارقة إلى الحرب على المخدرات، والتي شهدت استهداف عدد كبير منهم".

وقفزت نسبة سجن الأمريكيين من أصول أفريقية 50% منذ عام 1980، بينما تراجعت نسبة سجن البيض بشكل طفيف، لذا فإنه "ليس ثمة شك" في أن هذه الظاهرة كان لها تأثير جذري على البطالة بين الرجال ذوي البشرة السمراء.