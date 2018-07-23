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الرئيسية | عين على | مغربي بالأراضي المحتلة -12- .. رئيس "الكنيست" وبرلمانيو الجوار

مغربي بالأراضي المحتلة -12- .. رئيس "الكنيست" وبرلمانيو الجوار

مغربي بالأراضي المحتلة -12- .. رئيس "الكنيست" وبرلمانيو الجوار
ميمون أم العيد من القدس المحتلة*
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:00

بعد لقاء البرلمانيين الإسرائيليين من أصل مغربي قادنا مرشد إلى لقاء يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، الذي سيلقي كلمة ويجيب عن الأسئلة التي سنطرحها عليه.

بدأ هذا البرلماني، المزداد بأوكرانيا سنة 1958، حديثه عن اللحظة التي تم فيها انتخابه، إذ قال: "لقد اختاروني لمنصب رئيس الكنيست قبل خمس سنوات. على حزبك أن يرشحك أولا؛ ثم تصوت عليك بقية الأحزاب.

وأذكر أنه بمجرد ما صوت علي حزبي قالوا لي، عليك أن تحضّر خطابا لتتلوه أمام أعضاء الكنيست، فقلت: كيف أخرج ورقة من جيبي بمجرد أن يعلنوا النتيجة، سيقولون: أنت تضحك علينا، أنت تعرف بأنك ستفوز، لذلك معك خطاب في الجيب فيقولون هذه ليست انتخابات نزيهة".

ثم أضاف وهو الذي حل بإسرائيل فقط سنة 1987: "مع ذلك كان علي أن أحدد الخطوط العريضة التي يجب أن أقولها في خطابي إذا فزت، وأرتجل. سأتحدث عن القاسم المشترك بين جميع البرلمانيين، فبدأت أفكر، ما هو المشترك بين أعضاء الكنسيت الإسرائيلي؟ هذا مولود في روسيا، وذلك مولود في المغرب، وآخر مولود في إسرائيل.

هذا متدين متطرف، وآخر علماني، هذا من عائلة غنية، وذلك من الطبقة الفقيرة. ففهمت أن هذا هو القاسم المشترك، أننا نختلف كثيرا عن بعض، هذا ما يميز الكنيست الإسرائيلي، كل فئة لها تمثيلية هنا. مع ذلك فكرت بأن هذا لا يكفي، علي أن أجد قاسما مشتركا حقيقيا، وهذا ما قلته لأعضاء الكنسيت في خطابي الأول".

ثم زاد في السياق ذاته: "قبل ثلاثين سنة، كنا نضع جميع معطيات أعضاء الكنيست في الحاسوب، وكنا نسأل الحاسوب ماهي إمكانية نجاح هؤلاء مع بعض؟ وكانت إجابة الحاسوب عدم إمكانية نجاحهم مع بعض! من هذه المعطيات التي تم إدخالها، مثلا، أن هناك فتاة جاءت من إثيوبيا عن طريق السودان، وتعرضت للاغتصاب والعنف في الطريق، وبعد سنوات أصبحت عضوا في الكنيست.

وآخر تربى في حي فقير في إسرائيل ولم يكن يرى سوى القطط، لكنه بعد سنوات استطاع أن يصل إلى البرلمان، ومثال آخر لشاب أصيب في الجيش، وبالرغم من إعاقته تغلب عليها ونجح في الوصول إلى الكنيست. أنا لم أخترع هذه الشخصيات فهي موجودة فعلا، وهذا ما أراه في الكنيست، إمكانات غير محدودة للتقدم، وبهذا الشكل سوف نستمر في الطريق. أهم شيء في الديمقراطية هو أن كل فئة تشعر بأنها ممثلة في الكنيست".

وأردف يولي أدلشتاين متحدثا عن تمثيلية النساء في الكنيست بأن "النساء يشكلن 25 في المائة من البرلمان، وهو مدعاة للفخر عندما يتم مقارنة هذه النسبة بالبرلمانات السابقة، لكن مدعاة للحزن عندما يتم مقارنته بالبرلمانات الأوروبية مثلا. في شهر أكتوبر، سوف تنعقد هنا انتخابات البلديات، وسيكون مفاجأة أن نجد بلدية تترأسها امرأة.

أما في الكنيست، فإن بعض الأحزاب لا يمكنها دمج النساء في تركيبتها، مثل الأحزاب اليهودية المتدينة والأحزاب العربية، ونحن مستعدون لدفع ثمن التنوع، لأنه لا يمكن أن نفرض على هذه الأحزاب عددا معينا من النساء داخل أحزابهم".

بخصوص العلاقات بين البرلمان الإسرائيلي ونظرائه في دول الجوار، قال النائب عن حزب الليكود الذي يرأس البرلمان: "أومن بالدبلوماسية البرلمانية، عندما يلتقي برلمانيان من دول مختلفة كل واحد منهما يعتقد بأنه على الأقل وزير الخارجية. ف

إذا جمعت بين أعضاء البرلمان المغربي وأعضاء الكنيست سيتحدثون عن غزة والقدس وأمور سياسية. فبالرغم من أن صلاحيات البرلمانيين مهمة ولا تشمل الإمضاء على اتفاقيات معاهدات السلام فلماذا يضيعون الوقت في نقاش أمور لا يستطيعون حلها؟".

ثم زاد: "لماذا لا يتداول البرلمانيون عندما يلتقون في أمور يمكن أن يفيدوا شعوبهم فيها؛ كالدفاع عن البيئة، مصادر المياه، أمراض، تكنولوجيا، الدفاع عن الأطفال وحمايتهم. مع التأكيد على أن أهداف البرلمانيين الإسرائيليين ليس هو تحسين الوضع في المغرب بل تحسين الوضع في إسرائيل. لكن إذا اجتمعوا ببعض سيستفيدون ببعض".

وتحدث يولي أدلشتاين عن تجربته مع دولة الصين، إذ أكد "عندما زرت الصين العظمى، وتم تقديمي بأني رئيس الكنيست الإسرائيلي، لم يتحدث مع أحد في السياسة، بل عن الري بالتنقيط، عن الزراعة، تطوير التكنولوجية، بالرغم من وجود 2000 كيلومتر عندنا؛ لكن مصر والأردن اللتين تجمعنا معهما الحدود لا يتحدثون معنا سوى في السياسة".

يردف نفس المتحدث: "لقد نجحنا في تغيير ضئيل في هذا التفكير، بالتعاون مع المنظمة الدولية للبرلمانات، عقدنا يوما دراسيا بمشاركة برلمانات من كل بقاع العالم، شاركت فيه إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وليبيا، وقررنا أن نتحدث فقط عن مصادر المياه، وجئنا بخبراء في مجال المياه ليتحدثوا بشكل مهني، وكان ذلك ناجحا ورائعا. أومن بأننا إذا نجحنا في تطوير هذا الحوار سوف نربح معا".

وجوابا عن سؤال إن كانت للبرلمانيين الإسرائيليين أي لقاءَات مع نظرائهم المغاربة، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي: "نعم يحدث ذلك في اللقاءَات الدولية، خاصة بالنسبة للبرلمانيين؛ لكن بالنسبة لوضعيتي كرئيس للكنيست الإسرائيلي، فلا.. على اعتبار رفاعة المنصب".

أما الإسرائيليون من أصل مغربي الذين يشكلون نسبة مهمة في نسيج الكنيست الإسرائيلي، فقال عنهم رئيس هذه المؤسسة التشريعية: "إلى جانب عملهم هنا، فإن لهم دورا مهما في تطوير العلاقات بين الدولتين، على اعتبار العواطف التي يكنونها للمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Maher الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:07
"بعض الأحزاب لا يمكنها دمج النساء في تركيبتها، مثل الأحزاب اليهودية المتدينة والأحزاب العربية".....
عندهم الكذوب في الدم يا وليدي
حنين الزعبي مع الليكود زعما
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2 - Avocat الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:14
Quoique vous fassiez pour nous faire accepter l’existence des sionistes par votre propagande amazigh vous ne réussirez jamais, ceux qui se ressemblent s'assemblent, c'est une honte pour les amazighs ce rapprochement entre eux et les juifs les ennemis d'Allah
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3 - Marocaine pure الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:26
نديوها فبلادنا اولى .. راه الفليسطيني مسانده ستكون من اثرياء السعودية والخليج اولى واقرب... اما نحن فمسلموا الجبال ومسلموا الازقة والشباب المسلم المغربي اولى بالمساعدة وليس اي مساعدة بل الاستثمار واحداث مناصب شغل براتب يقبله العقل والحياة العامة... تحية لكل نبض يريد الخير للمغرب.
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4 - متتبع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:45
اليهود المغاربة يكنون حبا لبلدهم الأصلي المغرب وحتى داخل الكنيسة الإسرائيلى يشعرون بهذا الانتماء الروحي وحبهم للمغاربة. أتمنى زيارة هذا البلد الجميل رغم كل الصعاب ففيه حارة للمغاربة وانتماء تاريخي بين الشعبين.
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5 - Adolfo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:46
Salam , presque chque jour cette histoire un marocain en Israel what we have to do with all this story ? Israel est un paye’ militaire facshist Aparteid nous avons auqu’un interesse sur ce grand publicite’ sur Israel , les juifs marocains qui ont parti en Israel ils sont parti deja ca fait longtemps est qui sont des nouvelles generations israeliens , Les juifs de leurs nature est esprit detest les arabes est les musulmuns est nous la meme chose donc khaliwna men el kdoub .
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6 - محمد بلحسن الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:48
ممتاز, أجوبة الرجل تجعلني متفاؤل للمستقبل و أستغرب كثيرا لبعض برلمانيينا و سياسيينا المغاربة قال عنهم جلالة الملك في خطاب العرش يوم السبت 29 يوليو 2017: "وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟".
أتمنى سقوط عدد كبير من الأقنعة المساعدة على تخليق مناهج تدبير الصفقات العمومية حفاظا على قدسية المال العام.
شكرا للتكنولوجيا الحديثة في الاتصال و التواصل التي ها هي تساعدنا من اكتشاف سلبيات ثقافة Bouche à oreille و سلبيات الصحافة التقليدية التي ساهمت بشكل كبير في نشر الحقد و الكراهية بين الأمم و الشعوب و حتى داخل البلد الواحد.
شكرا هسبريس.
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7 - الله يسهل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 09:54
سأظل اكره إسرائيل وسؤرث هذا الكره لابنائي . من يعارضه اقول له.انظر إلى تربيتهم هم لأبنائهم علي الكره لي عكس ما قد يدعيه البعض .وللإسلام. وانظر إلى الأرض المغتصبة .وانظر إلى قتلهم الأبرياء. انظر ما فعلوه لياسر عرفات وصدام و .......
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