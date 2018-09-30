"موجاو" .. كبسولة الزمن بين الشرق والغرب

هسبريس - افي

كانت مدينة "دونهوانج"، الواقعة على أعتاب صحراء "جوبي"، ملاذا لأوائل المسافرين الذين عملوا على إثراء حركة التجارة بين الشرق والغرب منذ آلاف السنين. وخلال هذه العملية، تمكنوا بالمثل من إرساء تبادل ثقافي ترك أكبر آثاره في كهوف موجاو، كبسولة الزمن التي تسافر بمن يراها إلى حقبة "طرق الحرير".

وجعلت بحيرة "الهلال"، الواحة الخصبة الواقعة عند سفوح الكثبان الرملية العملاقة، من دونهوانج واحدة من نقاط المرور الرئيسية لطرق الحرير ومحطة لا غنى عنها للتجار عقب مغامراتهم الطويلة فوق جمالهم التي قطعوا فيها أراض مناوئة.

لم تجلب القوافل بضائع عجائبية من الشرق والغرب فقط، بل نقلت أيضا أفكارا فنية وثقافية ودينية لا تزال حتى يومنا قائمة في كهوف موجاو المعروفة أيضا باسم "كهوف الألف بوذا" والتي أعلنتها اليونسكو ضمن تراث الإنسانية في 1987.

فبعدما حظي الراهب يوي زون برؤية صوفية في المكان، حفر 800 كهف وضريح في الجبل، في الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والرابع عشر، وزين 492 منها برسومات.

وبمجرد أن تطأ أقدام الزائر هذه الكهوف يبدأ رحلة للسفر عبر الزمن، إذ تُزين الآلاف من رسوم بوذا الحوائط، بجانب رسومات أخرى تحلق في السقف لحوريات الميثولوجيا الهندوسية المعروفة باسم "أسباراس".

ليس هذا فحسب، إذ تبرز منحوتات لا مثيل لها، من ضمنها تمثال لبوذا نائما يبلغ طوله 15 مترا ويعود إلى سلالة تانج، أو أطول نحت لبوذا في هذه الكهوف بطول 35 مترا.

بخلاف المظاهر الدينية، يتجلى أيضا وجه "طرق الحرير" بصور لتجار ومزارعين، بل وخليط بين عناصر صينية وأخرى غربية تعكس تعايش الثقافات المختلفة في ذلك المكان.

ويواجه هذا المكان الفريد خطرا بعينه يسمى الزمن وآثاره، لهذا يعد الحفاظ عليه من ضمن التحديات الكبرى، خاصة أمام تزايد عدد السائحين إذ زاره في سنة 2017 تسعة ملايين و100 ألف شخص، هذا أيضا بخلاف طبيعة الكهوف ذاتها.

في هذا الصدد، يقول زاو شينجليانج، نائب مدير أكاديمية دراسات دوهوانج، إن الكثير من الرسومات بدأت تخضع لعملية "تحويل رقمي" لكي يدوم جمالها للأجيال المقبلة، حتى وإن تم هذا بصورة افتراضية.

يضيف زاو: "تطبيق التكنولوجيا عنصر حيوي للحفاظ على الكهوف"؛ لكن هناك خطوات أخرى تسير بالتوازي للحفاظ على هذه المزارات. لهذا، وللتخفيف من أثر السياحة في الكهوف، فإن كل ما يفتح للزوار هو 20 منها سنويا. أما تلك المغلقة فتعرض للزوار عبر فيلم رباعي الأبعاد قبل بداية الجولة.

"لا يمكننا محاربة الطبيعة".. هذا هو ما يقوله أحد المرشدين أثناء جولة كهوف موجاو، ليبرر الغبار المتراكم على بعض المنحوتات، إذ إن هذه العملية قد تضر بألوانها.

ولا تقتصر أسرار كهوف موجاو على هذا فقط، فهناك كنز آخر يتمثل في مكتبتها السرية التي تضم عشرات الآلاف من المخطوطات حول تاريخ الصين وآسيا الوسطى والبوذية ترجع إلى القرن الخامس وبدايات السادس.

واكتشفت هذه الوثائق في بداية القرن العشرين من قبل الراهب وانج يوانلو، والذي عقب ضغوط من علماء آثار أجانب منث أوريل ستين وبول بيليوت باع اكتشافه الذي لا يقدر بثمن بخس.

لهذا، يدين الخبراء الصينيون استغلال الكنوز الصينية وانتهاكها؛ لأن "الآلاف من هذه الأعمال موجودة الآن في متاحف الولايات المتحدة الأمريكية".