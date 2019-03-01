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الرئيسية | عين على | "ميكونوس اليونانية" توفر فندقا للمعلمين "المعوزين"

"ميكونوس اليونانية" توفر فندقا للمعلمين "المعوزين"

"ميكونوس اليونانية" توفر فندقا للمعلمين "المعوزين"
هسبريس - إفي
الجمعة 01 مارس 2019 - 05:18

قرّرت بلدية جزيرة ميكونوس اليونانية، معشوقة السياح من مختلف أنحاء العالم، توفير فندق لاستقبال المعلمين الذين لا يستطيعون دفع إيجارات مساكنهم؛ نظرا لارتفاعها بشكل يستحيل على الموظفين الذين لا يملكون عقود عمل ثابتة.

وقال ديموس كوكاس، رئيس بلدية الجزيرة، لـ(إفي): "لقد أطلقنا هذه المبادرة حتى لا يتخلى المعلمون المؤقتون عن عملهم في جزيرتنا"، حيث قامت البلدية بتأجير الفندق لمدة 3 سنوات، وقامت بتجديده بالكامل لتحويله إلى مقر إقامة لهم.

وقد انتقل للإقامة المجانية بهذا المقر نحو 20 معلما يعملون بعقود مؤقتة، إلا أن عليهم مشاركة آخرين في الغرف التي تضم سريرين أو ثلاثة.

جدير بالذكر أن تكلفة استئجار غرفة في ميكونوس تصل، في أحسن الأحوال، إلى حوالي 300 يورو شهريا؛ وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة إلى موظفين لا يملكون عملا ثابتا، والذين تبلغ رواتبهم حوالي 800 يورو شهريا.

وبالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال في جزر أخرى، عندما يبدأ الموسم السياحي في أبريل، يطلب أصحاب العقارات من المستأجرين أن يغادروها حتى يتمكنوا من تأجيرها بأسعار أعلى بكثير للسائحين، وقد يحدث ذلك في بعض الأحيان دون سابق إنذار.

يشار إلى أن مجلس البلدية يقدم مساعدات اجتماعية خاصة منذ عام 2017؛ حتى يتمكن المدرسون المؤقتون وأفراد الشرطة وحرس السواحل والعاملون في المجال الصحي والأطباء من تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة في الجزيرة.

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