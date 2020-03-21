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الرئيسية | عين على | مآذن تونس تصدح بالقرآن والأدعية أمام "كورونا"

مآذن تونس تصدح بالقرآن والأدعية أمام "كورونا"

مآذن تونس تصدح بالقرآن والأدعية أمام "كورونا"
طارق القيزاني من تونس*
السبت 21 مارس 2020 - 01:00

حظرت وزارة الشؤون الدينية في تونس صلاة الجماعة في المساجد؛ غير أنها أبقت على إذاعة تلاوات القرآن والأدعية عبر المآذن، في مسعى إلى احتواء مشاعر الخوف مما تخبئه الأيام المقبلة.

وحيثما تسير الحركة يمكن سماع تلاوات للقرآن تنطلق من مكبرات الصوت في أعلى المآذن؛ ولكن مشاعر القلق والخوف أحيانا بادية على الوجوه في طوابير ممتدة أمام الصيدليات والمطاحن وأماكن البيع بالتجزئة.

وقالت نجاة همامي، المكلفة بالإعلام في وزارة الشؤون الدينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "كان مطلبا شعبيا. أرسلنا منشورا إلى المديرين الجهويين للسماح بإذاعة القرآن والأدعية، بين فترتي المغرب والعشاء؛ وحتى خارج هذه الأوقات".

وأضافت همامي: "سيساعد هذا في بث السكينة والهدوء والطمأنينة في نفوس المواطنين.. في مثل هذه الأوقات نحتاج إلى الدعاء وطلب المغفرة".

وحظرت تونس التجمعات، بما في ذلك صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، وقلصت ساعات العمل في المقاهي والمؤسسات العمومية للوقاية من انتشار الفيروس القاتل.

وعلى الرغم من قرار السلطات، يتجمع بعض المصلين أمام الباب المغلق لجامع ابن عرفة بحي التحرير في العاصمة من أجل صلاة الجماعة؛ غير أنه مع بداية تطبيق حظر التجوال الليلي، أول أمس الأربعاء، أصبح المكان مقفرا من المصلين وباعة الخبز والفاكهة.

وقال الإمام طارق العكروت إن "إلغاء صلاة الجماعة أثار بعض القلق لدى المواطنين؛ لكننا في وضع استثنائي. حفظ النفس أمر مقدس في الإسلام. وقرار الحظر الذي صدر بني على أساس صحي وشرعي، ولم نخالف شرع الله في ما تم اتخاذه".

وبالمثل، أوقف مطران الكنيسة الكاثوليكية في تونس وكبير أحبار اليهود كافة الأنشطة الدينية في الكنائس والمعابد. كما توجه ممثلو الديانات الثلاث بنداء مشترك من أجل التضرع إلى الله والتقرب إليه بالدعوات لرفع البلاء.

وتسود حالة من الترقب والخوف في الشوارع والبيوت في ظل الأنباء القادمة من وراء البحر الأبيض المتوسط، حيث قضى الفيروس على أكثر من أربعة آلاف شخص في إيطاليا التي تبعد نحو 160 كيلومترا فقط، وهي أقرب نقطة من التراب التونسي.

وسبب هذا الخوف أن الامكانات المادية والتقنية المتوفرة بالقطاع الصحي العمومي قد لا تسمح للدولة بمقاومة وباء فتاك، في وقت انهارت فيه إيطاليا المصنفة بين الدول السبع الكبرى المصنعة في العالم وحيث اعترفت أيضا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا بالوضع الحرج والدقيق.

وتونس في المرحلة الثانية من الوباء. وأغلب تعليقات التونسيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحوم حول كيف ستتصرف السلطة في الأيام المقبلة، في حال تزايد عدد المصابين بالفيروس بوتيرة أسرع.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حجرا صحيا عاما، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن 15 إصابة جديدة؛ وهو أعلى عدد في يوم واحد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد المصابين 54، من بينهم حالة وفاة وحالة شفاء إلى جانب مصاب غادر البلاد في وقت سابق.

*د.ب.أ

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - وقت الرجوع الى الله السبت 21 مارس 2020 - 01:24
لما لا تبث ادعية و ذكر الله و استغفار من المآذن في المغرب
لا يرفع البلاء الا بتوبة
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30
2 - مغربية كندية السبت 21 مارس 2020 - 01:28
هنيئا لكم الف مبروك هذا ما سيتفع الامة مع الاخذ بكل الاجراءات
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23
3 - mohamed السبت 21 مارس 2020 - 01:29
بحالنا حنايا باغيين النشيد الوطني .يجب كثرة الصلاة و الدعاء لله عز و جل لانه هو المسير لهذا الكون و هو العالم بكل شيء
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32
4 - Nomade السبت 21 مارس 2020 - 01:32
....وما رأي أشباه الفنانين في بلادنا؟ منهم من دعا إلى الغناء من شرفات الشقق ونوافذها... أفكار عمور، لمجرد... تفووووو.
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26
5 - الفاسي السبت 21 مارس 2020 - 01:42
هذا ما أتمناه من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن تقوم به فإن عجز العالم عن إيجاد الدواء فلنتضرع جميعا لله عز وجل فهو من يقول للشئ كن فيكون
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18
6 - الحمدلله السبت 21 مارس 2020 - 01:48
بعض المغاربة يعجبني تعليقهم جيد جدا
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7
7 - nizar السبت 21 مارس 2020 - 01:48
C'est une bonne initiative. A suivre
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3
8 - ali1970 السبت 21 مارس 2020 - 02:15
C'est exactement ce que les chinois ont fait pour combattre le virus.
quelle banalité
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-3
9 - ففروا إلى الله السبت 21 مارس 2020 - 02:21
يا أيها الناس إن ربكم هو الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام و إن اليوم عنده بالف سنة مما تعدون وستقفون انتم وجميع الخلائق بين يديه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ففروا اليه قبل شروق الشمس من مغربها فانه هو الغفور الرحيم واستغفروه (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فما حياتكم في يوم الله الا مجرد ساعة. من نهار
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