24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناهضة العنف ضد النساء
- تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020
- الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد تركيا
- فنانون يتبرعون بالدم
- إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات في ميدلت
وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)
شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)
احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)
وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات (5.00)
رصيف الصحافة: حماة المال العام يحذرون من ارتفاع حجم الفساد (5.00)
- دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية" - (122)
- عصيد: النظام التربوي المغربي يصنع المسلمين بـ"العنف والترهيب" - (111)
- إغلاق المساجد ومراكز العبادة في فرنسا يثيرُ انقساما وسط المسلمين - (76)
- وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات - (59)
- المغرب يخطط لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمازيغ مصر يتمسكون بالثقافة الأصلية في "سيوة"
بينما يقود يوسف دياب شاحنته عبر واحة سيوة المصرية، يردد أغنيات باللغة الأمازيغية المحلية مفعمة بالحياة.. إنها "السيوي".
وتصنّف الأمم المتحدة هذه اللغة المتفرعة من اللغة الأمازيغية المستخدمة في شمال إفريقيا، خصوصا في بلاد المغرب الكبير، بأنها "مهددة بالانقراض".
لكن في الواحة التي تقع بصحراء مصر الغربية، من يتحدثون العربية كلغة أساسية قلائل. وحين يلعب الأطفال عند سفح قلعة سيوة القديمة يتحدثون ويصيحون بالسيوي.
ويعبر دياب، المرشد السياحي البالغ من العمر 25 عامًا، الذي وضع على نافذة شاحنته الخلفية علمًا أمازيغيًا ملونا بالأصفر والأخضر والأزرق، عن قناعته بأن لغته الأم لن تموت. ويقول هذا الشاب لوكالة فرانس برس: "الجميع يتحدثون بها هنا".
ويعتبر الأمازيغ في سيوة من أبرز الأقليات في مصر، أكبر "الدول العربية" من حيث عدد السكان بقرابة مائة مليون نسمة، والتي حملت راية القومية العربية لفترة طويلة.
وتقع سيوة على بُعد حوالي 560 كيلومترًا غرب القاهرة، ولم تخضع الواحات لسيطرة الدولة إلا عندما سيطر عليها محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، في عام 1820.
وتقول فالنتينا سيريلي، أستاذة اللغويات الاجتماعية، إن انعزال الواحة "سمح لسيوة وسكانها بالحفاظ على تقاليدهم الخاصة ولغة تميزهم عن الثقافة المصرية السائدة".
وحتى ثمانينات القرن الماضي، لم تكن اللغة العربية رائجة هناك، إلا أن "السياحة والإعلام والتنقل من أجل التعليم العالي أو للعمل" أمور ساهمت في انتشارها، بحسب ما تقول سيريلي.
مثل السمك في الماء
قدّرت الأمم المتحدة، في عام 2008، أن نحو 15 ألف شخص يعيشون في الواحة، أي تقريبا نصف السكان، يتحدثون السيوي؛ ولكن سيريلي ترى أن الرقم الحقيقي يزيد بحوالي 5000 شخص.
وتتابع الباحثة سالفة الذكر، التي أعدت أطروحة دكتوراه عن اللغة في واحة سيوة المصرية: "تعتبر اليونسكو اللغة "مهددة بالتأكيد"؛ لأن الأطفال لم يعودوا يتعلمونها كلغة أمّ في المنزل".
وتستطرد المتحدثة نفسها: "على حد علمي، هذا ليس صحيحًا.. اللغة (السيوي) هي السائدة في الحديث، حتى بين الصغار".
ويقول إبراهيم محمد، أحد شيوخ القبائل في المنطقة البالغ عددها 11 قبيلة، إن السيوي كان مركزًا لـ"الهوية الأمازيغية" للواحة.
وعلى الرغم من تدفق السياح في العقود القليلة الماضية إلى واحة سيوة المصرية، فإن هذه الواحة لا تزال معزولة نسبيًا، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق واحد على ساحل البحر المتوسط.
ويقول مهدي الحويتي، رئيس مكتب السياحة المحلي وابن الواحة الذي ابتعد من أجل الدراسة ثم عاد، إن "السيويين في سيوة مثل السمك في الماء، لن يتركوها لأجل أي شيء في العالم".
الحفاظ على اللغة
على الرغم من هذا الولاء للجذور، يواجه سكان سيوة تحديات عديدة لحماية لغتهم، بما في ذلك الهيمنة الثقافية للغة العربية وحقيقة أن لغة السيوي يتم تناقلها فقط داخل العائلات.
ويتذكر الشيخ إبراهيم الذي كان اعتمر قلنسوة سوداء: "في الماضي، كان الآباء يتحدثون فقط السيوي التي لم يجمعها شيء مع اللغة العربية". ويقول: "اليوم، أصبحت اللغة أقرب وأقرب إلى العربية".
وبينما تتيح مناهج المدارس المصرية دراسة اللغات الأجنبية، لا يتم تدريس أي من لغات الأقليات في البلاد، مثل السيوي والنوبي. ويرى محمد أن "اللغة يجب أن تدرس بشكل رسمي حتى لا تختفي". وتبذل جمعية "أطفال سيوة" الأهلية المحلية جهودًا للحفاظ على اللغة.
في عام 2012، حرصت الجمعية على نشر مجموعة من الأغاني والقصائد والأمثال باللغتين السيوية والعربية، وعمل على ذلك ستون شخصا من شباب وشيوخ الواحة بالتعاون مع بعض الشركاء من المغرب وإيطاليا؛ لكن على الرغم من هذه الجهود، فقد نفدت نسخ الكتاب ولم يعد التمويل كافيا لطباعة نسخ أخرى، وفق ما يقول يحيى قناوي، نائب رئيس الجمعية.
ويضيف قناوي لفرانس برس: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تراثنا.. لكن لا يمكننا أن ننجز عشرة في المائة مما نرغب به، لأن الجمعية لا تحصل على أي تمويل".
رغم ذلك، يتمسك دياب بأمل استمرار تناقل لغته. ويقول: "في المدرسة، يتعلم ابني إبراهيم العربية ويقرأها ويكتبها. أما في المنزل، فعليه أن يتحدث بالسيوي".