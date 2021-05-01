استطاع الفنان منصور بدري أن يحجز مكانه بين نجوم الدراما المغربية في الفترة الأخيرة من خلال أدائه الطيب والصادق لدور “عزيزي الطيب” في مسلسل “بنات العساس”، الذي يتم عرضه على شاشة القناة الأولى خلال شهر رمضان. وقد بلغ الأداء أوجه عندما ظهر منصور في مشهد مؤثر إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته دون أن يتلقى المساعدة من ابنته المهووسة بالهاتف النقال، والتي كانت منشغلة بالرقص على إيقاع الموسيقى في غرفتها المغلقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها “الطيب” في أداء دور أثار موجة من التعاطف والتنويه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الأخبار، بعدما عرف في السابق كرياضي في كرة الماء، ومنفتح على رياضات الرشاقة.

يخفي نجاح بدري خلفه قصة تعاون وتكامل بين مجموعة من الممثلين، منهم الفنانة القديرة منى فتو، والمتألقة دنيا بوتازوت، والعائدة بقوة سعاد خيي، وصاحب الأداء الرائع عزيز حطاب، بقيادة مخرج نجح في نحت اسمه ضمن أصحاب الأعمال الكبيرة، إدريس الروخ. وقد اكتسبت سلسلة “بنات العساس” قيمتها من الحبكة، ومن المواضيع التي تم الاشتغال عليها بحرفية، ضمن المشاهد الدرامية، مثل حالات الإدمان، ومساوئ الإدمان على الهاتف، وتأثير ذلك على العلاقات الاجتماعية.

نجح الفنان منصور بدري في التحول إلى فنان محبوب، لكن خرجاته الإعلامية تحتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا النجم، حتى لا يتحول إلى ضحية لخرجات غير محسوبة، فكثير من التواصل يقتل.