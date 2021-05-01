استطاع الفنان منصور بدري أن يحجز مكانه بين نجوم الدراما المغربية في الفترة الأخيرة من خلال أدائه الطيب والصادق لدور “عزيزي الطيب” في مسلسل “بنات العساس”، الذي يتم عرضه على شاشة القناة الأولى خلال شهر رمضان. وقد بلغ الأداء أوجه عندما ظهر منصور في مشهد مؤثر إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته دون أن يتلقى المساعدة من ابنته المهووسة بالهاتف النقال، والتي كانت منشغلة بالرقص على إيقاع الموسيقى في غرفتها المغلقة.
وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها “الطيب” في أداء دور أثار موجة من التعاطف والتنويه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الأخبار، بعدما عرف في السابق كرياضي في كرة الماء، ومنفتح على رياضات الرشاقة.
يخفي نجاح بدري خلفه قصة تعاون وتكامل بين مجموعة من الممثلين، منهم الفنانة القديرة منى فتو، والمتألقة دنيا بوتازوت، والعائدة بقوة سعاد خيي، وصاحب الأداء الرائع عزيز حطاب، بقيادة مخرج نجح في نحت اسمه ضمن أصحاب الأعمال الكبيرة، إدريس الروخ. وقد اكتسبت سلسلة “بنات العساس” قيمتها من الحبكة، ومن المواضيع التي تم الاشتغال عليها بحرفية، ضمن المشاهد الدرامية، مثل حالات الإدمان، ومساوئ الإدمان على الهاتف، وتأثير ذلك على العلاقات الاجتماعية.
نجح الفنان منصور بدري في التحول إلى فنان محبوب، لكن خرجاته الإعلامية تحتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا النجم، حتى لا يتحول إلى ضحية لخرجات غير محسوبة، فكثير من التواصل يقتل.
على كل قليل وقليل جدا من الأشخاص الذين يشاهدون قنوات الاستهزاء والاحتقار قنوات الصرف الصحي فقط الأشخاص الذين لا يمكن لهم الانتقال للقنوات الاخرى الجيدة والجادة والتي تحترم مشاهديها !!
المشكل هو التهام ملايير من اموال الشعب دون حق
ما لم أفهمه وأنا أتابع بالصدفة حواره مع مقدمة الأخبار الرئيسية على قناة الأولى،ومن خلال إجاباته على الأسئلة،هو تحدثه أحيانا باللهجة المصرية..ما يؤكد أنه سيكون لا محالة،ضحية الخرجات الإعلامية غير المحسوبة….هذا أول عمل تنجح فيه،والنجومية ما تزال بعيدة،هذا إن كان ذلك مصحوبا بالتواضع طبعا
الحقيقة ان مسلسل “بنات العساس” هو احسن عمل درامي هذا الموسم.. لكن ننسى ان ذلك تم بسبب الكتابة اولا.. حيث قدمت السيناريست الموهوبة بشرى ملاك عملا في المستوى الكبير.. وهذا يعني ان المستحيل ليس مغربيا. وعلى القنوات التلفزية و شركات الانتاج ان يراهزوا بقوة على اصحاب المواهب الحقيقية و المغرب لا يخلو منهم.. فنحن امة ولادة في كل مجال.. طبعا منصور بدري تفوق على نفسه في هذا العمل.. و كثير من المغاربة لا يعلمون انه يمثل في اعمال عالمية مرموقة وهو مطلوب لجديته.. دون ان ننسى المتميزة الجميلة منى فتو وخفيفة الظل دنيا بوتازوت.. وجميع الممثلين الذين ابدعوا واقنعوا..
تحية ايضا للمخرج ادريس الروخ الذي ابان عن علو كعبه في ادارة الممثلين و برهن انه تعلم كثيرا من سنين الخبرة في الميدان..
كلمة اخيرة في حق الوجوه الجديدة.. هذا الجيل القادم بقوة يعطينا الامل العظيم في هذه البلاد و مستقبلها الفني.. كما في باقي المجالات التي يضرب فيها المغرب بقوة هذه الايام.. شكرا لكم جميعا..