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تحذير.. هذه خطورة صباغة الشعر الشديدة على الصحة

تحذير.. هذه خطورة صباغة الشعر الشديدة على الصحة
صحف
السبت 23 دجنبر 2017 - 23:48

حذرت دراسة جديدة من وجود علاقة بين استخدام صبغة الشعر وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي، مشددة على ضرورة استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد طبيعية.

وقال الجراح المختص بسرطان الثدي، كفاح مقبل، الذي أجرى الدراسة، إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد بنسبة 14 في المائة بين النساء اللواتي يصبغن شعرهن، وفق ما ذكر موقع "غارديان".

وأضاف في الدراسة: "بالرغم من الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه النتائج، فإننا توصلنا إلى أن صبغ الشعر بصورة متكررة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي".

وتابع: "ما يثير القلق هو أن تلك الصناعة تدعو النساء لصبغ شعرهن مرة كل 4 أو 6 أسابيع"، داعيا النساء لاستعمال الصبغة بصورة أقل من ذلك، واعتماد الصبغات التي تحتوي على منتجات طبيعية.

من جانبها، أوضحت الباحثة الفنلندية سانا هيكنين، وفقا لسكاي نيوز ،إنه ليس من الضروري أن تكون الصبغة هي التي تتسبب في ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، معتبرة أنه من الممكن أن تكون النساء اللواتي شاركن في الدراسة يستخدمن منتجات أخرى تساهم في زيادة الخطر.

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