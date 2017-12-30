اللعاب على الوسادة بعد النوم.. ماذا يعني؟

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هل تتساءل دائماً لماذا توجد طبقة رقيقة من اللعاب يتدفق من فمك عندما تستيقظ في الصباح؟ أنت في هذه الحالة تعاني من سيلان اللعاب أثناء النوم ويحدث للعديد من الأسباب ومن الحالات الشائعة بالنسبة لمعظم الناس ولكن غالباً تشير إلى حالة خطيرة.

تعريف سيلان اللعاب أثناء النوم: هو أحد اضطرابات النوم التي تجعل الشخص يشعر بالحرج أمام الآخرين وغالباً ما ينتشر بين الأطفال في مرحلة نمو الأسنان، ويحدث أن يسيل لعاب الطفل في اليقظة أو أثناء النوم ولكن مع البالغين الوضع يختلف تماماً حيث بعد الاستيقاظ تلاحظ بأن الوسادة رطبة وقد يحدث ذلك بسب الإصاب بأمراض معينة يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب وهذه الحالة يعاني منها الملايين من الأشخاص كل يوم أثناء النوم.

وتعود أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى:

1- النوم على أحد الجوانب باستمرار: هل تنام على أحد الجوانب باستمرار سواء الأيمن أم الأيسر؟ قد تكون إجابتك على هذا السؤال هي سبب وراء وجود سيلان اللعاب أُثناء النوم. عندما تنام على الجانب يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب ليسيل على الوسادة بدلاً من أن يذهب لأسفل. هذه الأسباب الأكثر شيوعاً لسيلان اللعاب أثناء النوم.

2- التهاب الجيوب الأنفية: يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى صعوبة في البلع والتنفس وهذا بدوره يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم. وتزداد الحالة سوءاً عندما تعاني من نزلة البرد حيث تدفعك للتنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف مما يتسبب في تدفق اللعاب من الفم.

3- الحموضة أو ارتجاع المريء: إذا كنت تعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء قد يكون ذلك سببا وراء إفراط إفراز اللعاب في الفم. لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة إلى المريء وهذا بدوره يؤدي إلى اللعاب المفرط.

4- الحساسية أو التسمم: قد يحدث إنتاج اللعاب المفرط بسبب حساسية الأنف، حساسية الطعام، التسمم الناتج عن المبيدات الحشرية، هذه الحالات غالباً ما تؤدي إلى سيلان اللعاب المفرط. وفي بعض الأحيان فإن الحساسية الشديدة أو التسمم يهدد حياتك لذلك يجب طلب المساعدة من الطبيب باستمرار.

5- التهاب اللوزتين: اللوز والغدد الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق عندما تلتهب تؤدي إلى تقيد إنتاج اللعاب المتراكم في أسفل الحلق ويسمى بالتهاب اللوزتين. وهو أحد الأسباب الشائعة وراء سيلان اللعاب أثناء النوم. وقد تواجه سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم بسبب التهاب الحلق.

6- مشاكل الأسنان: إذا كنت تعاني من التهابات اللثة والأسنان ومجموعة المشاكل الأخرى التي تواجه صحة الأسنان يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب.

7- عيب خلقي في الفم: قد تعاني من عيب خلقي في الفم إذا كان الفم أو اللسان لهما حجم كبير والأسنان ضيقة أو تضخم الغدد الليمفاوية يؤدي إلى سيلان اللعاب، وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن تحدد السبب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم وأفضل وسيلة للحد من هذه الحالة هي تجنب النوم على الجانب لأن هذه الوضعية تشجع على فتح الفك مما يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم.

8- تناول بعض الأدوية: هناك مجموعة من الأثار الجانبية لبعض الأدوية المحددة هي الترويل المفرط . مثل أدوية الاكتئاب العصبي ومضادات الاكتئاب وأدوية مثل بيلو كاربين والمورفين.

9- الاضطرابات العصبية: قد تعاني من صعوبة التحكم في اللعاب إذا كنت تعاني من اضطراب عصبي . يمكن أن يكون شلل في الوجه، مرض الباركنسون، مرض الزهايمر، السكتة الدماغية، مرض التوحد، التصلب العضلي أو التصلب المتعدد.

10- أسباب أخرى: أحد الأثار الجانبية للحمل، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض.

علاج سيلان اللعاب أثناء النوم:

يمكن أن يكون سيلان اللعاب راجعا إلى الإصابة بمشكلة صحية معينة. لذلك يجب أن تحدد المشكلة أولاً للعثور على أفضل علاج لها ومن الأفضل البدء بمراجعة طبيب أمراض الحساسية، التسمم، التهابات الجيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، مشاكل الأسنان، الالتهابات العصبية وما إلى ذلك من أمراض تؤدي إلى سيلان اللعاب. وإليك مجموعة من الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها لمنع سيلان اللعاب أثناء النوم.

1- النوم على الظهر: من الأفكار الجيدة التي يمكنك القيام بها هي النوم على الظهر لأن ذلك يساعد في تسرب اللعاب إلى الجزء الخلفي من الحلق وتجفيف الفم في نهاية الأمر . لذلك فهو فكرة جيدة بدلاً من استمرار النوم على الجوانب سوف تلاحظ تغير واضح وتحسن في حالاتك.

2- سند الرأس: عندما تقوم بسند الرأس عند النوم ليلاً لأن الوضعية العمودية للرأس تسند الفم وتمنع سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم، استشارة الطبيب حول الأدوية التي تتناولها : قد يحدث كما ذكرنا فإن بعض الأدوية تؤدي إلى سيلان اللعاب يجب أن تتحدث مع الطبيب لإجراء بعض التغيرات في الأدوية التي لها أثار جانبية ضارة .

3- التنفس عن طريق الأنف: التنفس من الفم هو أحد الأسباب الرئيسية لسيلان اللعاب عند النوم و من الشائع النوم و فتح الفم خصوصاً عندما تعاني من نزلة البرد لذلك عند علاج الاحتقان يساعد في تخفيف الانسداد.

4- ممارسة تمارين النفس العميق: من الأفكار الجيدة أن تدرج تمارين النفس العميق في روتينك اليومي. حاول تجربة النفس العميق عن طريق الفم لتحسين أنماط التنفس والتحكم في الإجهاد وعلاجه بشكل أفضل.

5- الحساسية: تناول ادوية الحساسية تؤدي إلى صعوبة التنفس عن طريق الأنف لذلك حاول علاج الحساسية بطرق ليس لها أي أثار جانبية.

6. الصبر: قبل القيام بأي شيء يجب أن تصبر لوقف سيلان اللعاب أثناء النوم لن يحدث بين ليلة وضحاها وقد تحتاج إلى تناول المشروبات الدافئة مثل البانونج لزيادة الشعور بالاسترخاء والراحة.

أما توصيات دراسات عيادة مايو كلينك الأميركية لعلاج سيلان اللعاب أثناء النوم فهي:

- تشير الأدلة بأنه يمكنك القيام بتمارين معينة للوجه تساعد في تخفيف عضلات الوجه وتقليل الترهلات التي تحدث للجلد عند النوم بحيث لا تشجع من تراكم اللعاب بين اللثة والشفاه.

- يمكنك تدليك الوجه بزيت اللافندر يساعد في تخفيف سيلان اللعاب أثناء النوم.

- ينصح بعد خلع الأسنان الانتظام على تنظيف الأسنان بالفرشاة وغسل الفم بعد كل وجبة مع العمل على تدليك الفم قبل تناول أي وجبة من أحد الوسائل الناجحة في الحد من سيلان اللعاب.

- عدم تناول الطعام بسرعة والانتظام على مضغ الطعام ببطء يساعد في الحد من إفراز اللعاب في الفم.

- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها تحفز من إنتاج اللعاب في الفم خصوصاَ قبل النوم.

- علاج توقف النفس أثناء النوم لأنه في حالة مواجهة أي صعوبة في النوم مثل التنفس الثقيل، الشخير بصوت عالي، الترويل، وهذه الحالات تزداد مع التدخين، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكتة الدماغية.

- حاول فقدان الوزن، لأن الوزن الزائد يؤدي إلى حدوث مشاكل التنفس أثناء النوم وأن أكثر من نصف 12 مليون شخص في الولايات المتحدة الذين يعانوا من توقف التنفس أثناء النوم يعانوا من زيادة الوزن لذلك حاول تغير النظام الغذائي الخاص بك للوصول إلى الوزن الصحي الذي يساعدك في علاج مشاكل التنفس أثناء النوم.