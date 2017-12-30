24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3515:0917:3118:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. "كرافاطا" تحيي التراث المغربي في "بنت عمي" (5.00)

  2. "غموض الآفاق" يدفع أطرا إلى الاحتجاج بسطات (5.00)

  3. معالي الوزير الرميد.. دام لك الرضى المخزني، وبعد.. (5.00)

  4. عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1 (5.00)

  5. فضيحة عقارية لمسؤول جماعي تصل مكتب الفتيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | دراسة: هذه فوائد السلطة الصحية

دراسة: هذه فوائد السلطة الصحية

دراسة: هذه فوائد السلطة الصحية
وكالات
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:42

ترتبط السلاطة الخضراء في أذهان الجميع، بالحمية الغذائية الهادفة إلى تقليل الوزن والحصول على جسد رشيق، إلا أن دراسة حديثة كشفت فائدة مذهلة جديدة لتناولها.

ففي جامعة رش بولاية شيكاغو الأميركية، توصلت أخصائية الأمراض المرتبطة بالتغذية كارثا كلير موريس وفريقها، إلى رابط بين تناول السلاطة الخضراء وقوة الذاكرة والوعي، ونشرت نتائجها في صحيفة "نيورولوجي" العلمية.

وحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، قدرت موريس أن من يتناول وجبة إلى وجبتين يوميا من السلاطة الخضراء المحتوية على خضراوات ورقية، يملك مخا أصغر سنا (أكثر شبابا) بمقدار 11 عاما ممن لا يأكلون سلاطة خضراء.

وشملت الدراسة 960 شخصا سليما تتراوح أعمارهم بين 58 و99 عاما، حيث وجهت لهم أسئلة عن عاداتهم الغذائية خلال 5 سنوات، وتحديدا ما إذا كانوا يتناولون سلاطة تحتوي على خضراوات مثل السبانخ والكرنب.

وعلى مدار سنوات، خضع المبحوثون لاختبارات تكشف عن قوة ذاكرتهم وإدراكهم، من خلالها تم التوصل للرابط بين تناول السلاطة والوعي.

وقالت موريس: "تناول خضراوات ورقية يوميا يمكن أن يكون طريقة بسيطة وفعالة للحماية من فقدان الذاكرة والقدرات الإدراكية الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.