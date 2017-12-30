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كُتّاب وآراء
علماء يحددون علاقة العصائر بمرض خطير لدى الأطفال !
توصل الباحثون الأميركيون إلى أن استخدام الفركتوز والسكر في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الإصابة بالربو بنسبة 77%، وفقا لوكالة سبوتنيك.
ووفقا للخبراء من جامعة هارفارد، فإن الأطفال الذي يشربون عصائر الفاكهة ذات المحتوى العالي من السكر كثيرا يميلون أكثر إلى الإصابة بالربو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
فقد قام العلماء بتحليل النظام الغذائي لأكثر من ألف أم لمعرفة الخصائص الضارة للعصائر، كما درسوا تاريخ أمراض أطفالهن. واستنادا إلى المعلومات الواردة خلص الأطباء إلى أن الأطفال الذين يستهلكون الفركتوز بمكيات كبيرة أكثر عرضة للربو بنسبة 77%.
وقال الباحثون الأميركيون: "نحن لا نعرف حتى الآن كيف يؤدي السكر والفركتوز إلى الربو. يمكننا الافتراض أن هذه المركبات تثير الالتهابات التي يمكن أن تؤثر على تطور الرئتين".
ووجد العلماء أن الربو يرتبط ارتباطا مباشرا بالبدانة.