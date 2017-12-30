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كُتّاب وآراء
هذه 6 أسباب ستجعلك تدمن زيت الزيتون
أوصت مجلة "فرويندين" الألمانية بتناول الزيتون بانتظام، موضحة أنه يتمتع بفوائد صحية كبرى.
وقالت المجلة إن للزيتون فوائد مجهولة، أبرزها:
1- صديق القلب
يحتوي الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، والتي يمكنها خفض مستوى الكوليسترول. كما أثبتت الدراسات أن التغذية الغنية بالزيتون وزيت الزيتون تسهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
2- يحارب السرطان
يحتوي لحم الثمر في كل أصناف الزيتون على مادة "هيدروكسيتيروزول" المضادة للأكسدة، التي يمكنها حسب العلماء، الوقاية من السرطان.
3- مفيد لمرضى السكري
يعمل الزيتون على خفض مقاومة الأنسولين ويتمتع بتأثير إيجابي على مستوى السكر بالدم، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.
4- يحد من خطر ألزهايمر
يحتوي الزيتون على مادة "أوليوكانثال"، التي تحمي الخلايا العصبية، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بألزهايمر.
5- يحمي العظام
أثبتت الدراسات أن التغذية الغنية بالزيتون تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
6- يساعد على امتصاص العناصر الغذائية
بعض العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مثل البيتا كاروتين المضادة للأكسدة، لا يمكن للجسم امتصاصها إلا إذا تم تناولها مع الدهون. ويعد زيت الزيتون مثالياً لهذا الغرض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لأنه هو الذي صار منتشرا و موزعا أكثر
يعطي نكهة لزيت مزورة و كٱنها زين زيتون
... هذا خطر... يجب تحقيق في الأمر قبل أن
نصير أضحكة... بين الدول...!