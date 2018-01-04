حكايات طريفة جدا.. هذا أغرب ما نسيه نزلاء الفنادق خلفهم

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هل كنت في زيارة إلى أحد الفنادق مؤخراً، وانتابك شعور بأنك نسيت شيئاً داخل الغرفة، وأنت تهم بالمغادرة؟ ربما يكون هذا الشعور طبيعياً، خاصة للمسافرين الذي يمكن أن لا يعودوا إلى الفندق مرة أخرى في القريب العاجل.

وفي الوقت الذي ينسى معظمنا أشياء بسيطة، مثل شاحن الهاتف، أو النظارات الشمسية أو المفاتيح، يبدو أن بعض النزلاء يتركون خلفهم أشياء غريبة وغير متوقعة، يكشف عنها فندق ترافيلدوج في قائمته السنوية للمفقودات، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية:

1- جرة تضم رفات ميت

عثر الموظفون في فندق ترافيلدوج بمدينة دودلي البريطانية، على جرة صغيرة، تضم بقايا رفات رجل ميت، نسيتها زوجته في الغرفة.

2- بطاقة يانصيب فائزة

على الرغم من أن بطاقة اليانصيب لم تربح الجائزة الكبرى، إلا أن أصحابها كان يمكن أن يدفعوا ثمن رحلتهم، لولا أنهم تركوها خلفهم في الفندق بمدينة نيوكاسل.

3- صور بالحجم الكامل لممثلين

من الأشياء الأخرى الغريبة التي عثر عليها الموظفون في سلسلة فنادق ترافيلدوج صور بالحجم الطبيعي لفنانين مثل براد بيت وريان غوسلينغ، يبدو أن معجبة تركتها خلفها.

4- أم زوجة النزيل

هل يمكن أن تنسى حماتك في الفندق؟ هذا ما حدث مع أحد النزلاء، عندما ترك والدة زوجته وسجل الخروج من الفندق، قبل أن يتذكرها ويعود ليأخذها.

5- 84 زوجاً من أحذية البنائين

لماذا يترك شخص 84 زوجاً من أحذية البنائين في غرفة الفندق؟ هذا السؤال أثار حيرة الموظفين في فرع الفندق بمدينة برمنغهام.

6- أسهم بنصف مليون جنيه استرليني

لن تكون سعيداً بالتأكيد إذا نسيت أسهماً تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه استرليني (650 ألف دولار) في غرفة الفندق، هذا ما حدث مع أحد النزلاء، في فندق ترافيلدوج بمدينة ليفربول.

7- قلادة من الذهب عيار 24

الحلي الذهبية من الأشياء التي يحرص عليها الكثيرون، ويتركونها في أمانات الفندق، لكن إحدى النزيلات، نسيت قلادة باهظة الثمن مصنوعة من الذهب عيار 24، في غرفة الفندق بمدينة بيسيستر.

8- قلادة عروس من الماس

عثر الموظفون في فرع فندق ترافيلدوج بمدينة برمنغهام على قلادة عروس هندية مصنوعة من الماس.

9- شهادة في الهندسة

يبدو أن أحد النزلاء، كان يحتفل بتخرجه من كلية الهندسة في كامبريدج، فأنسته الفرحة شهادته التي حصل عليها في غرفة الفندق.

10- أرنب حي

يحب البعض اقتناء الأرانب كحيوانات أليفة، لكن أحد النزلاء في فندق ترافيلدوج بمدينة ليذرهيد البريطانية، نسي أرنبه العزيز داخل غرفة الفندق.

11- مفكرة شخصية تغطي 40 عاماً

لنأمل فقط أن هذا الزبون في فندق ترافيلدوج بمدينة كارليسي، لم يكتب أسراراً خطيرة، في مفكرته التي نسيها في الغرفة.

12- ساعة منبه عمرها 100 عام

يبدو أن أحد نزلاء فندق ترافيلدوج في مدينة كوفنتري، لا يزال يعيش على التقنيات القديمة، حيث نسي منبهاً يزيد عمره عن قرن من الزمن في غرفة الفندق.