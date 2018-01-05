بهذه الطريقة "اليابانية" يمكن المحافظة على ثلث مصروفك!

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مع بداية العام الجديد، يحاول الكثيرون إعادة النظر في الكثير من شؤون حياتهم، وما يحتاج إلى تغيير منها، وخاصة ما يتعلق بالأمور المالية. ولعل أبرز ما نفكر فيه بهذا الشأن، هو كيف يمكن أن نوفر من مصروفاتنا الشهرية، مع الحفاظ على مستوى حياة لائق.

الإجابة على هذه المعضلة، قد تكمن في تقنية يابانية لتوفير المال، تعرف باسم "كاكيبو"، ويقول الخبراء، إنها تساعد في تخفيض مصروفاتك الشهرية، بنسبة تصل إلى 35%، أي أكثر من الثلث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والحقيقة أن كاكيبو، عبارة عن كتاب ياباني تقليدي، يضم عدداً كبيراً من جداول البيانات، بالإضافة إلى رسائل تحفيزية، تساعدك في تحقيق الأهداف الخاصة بك، فيما يتعلق بالشؤون المالية.

ويشجع الكتاب القراء، على الجلوس في بداية كل شهر، والتخطيط لكافة المصروفات على مدى الأسابيع الأربعة القادمة، ويعني ذلك معرفة كم تخطط للتوفير، والبحث في النفقات الخاصة بك في أربع فئات محددة.

وتشمل هذه الفئات: البقاء على قيد الحياة (وتشمل الطعام والنقل والأمور الصحية)، والأمور الاختيارية (وتشمل التسوق والمطاعم )، والثقافية (الكتب والسينما والحفلات الموسيقية)، والشؤون الأخرى (الهدايا والتصليحات وغير ذلك).

ويتوجب عليك الإجابة على 4 أسئلة رئيسية : كم لديك من المال؟ وكم تريد أن توفر؟ وكم تنفق فعليّاً؟ وهل يمكنك تحسين ذلك؟

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الكتاب صناديق التفكير، حتى تتمكن من معرفة، ما إذا كنت تفعل ما يكفي لتلبية أهدافك، ووفقاً للموقع المالي "موني نينجا" تساعد هذه الطريقة، على توفير نحو 35% من المصروفات الشهرية.