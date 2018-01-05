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كُتّاب وآراء
تركا الطائرة تطير لوحدها... كي يتشاجرا!
علقت شركة طيران هندية مهام طيارين يشتبه أنهما غادرا قمرة القيادة وانخرطا في شجار عنيف على متن رحلة بين لندن وبومباي يوم رأس السنة، بحسب بيان للشركة .
وفتحت "جيت إيرويز" تحقيقا في اتهامات مفادها أن طيارا صفع زميلته إثر شجار بينهما، على متن رحلة كانت تنقل 324 راكبا.
وبحسب وسائل إعلام هندية، خرجت الطيارة من المقصورة وهي تبكي، مما اضطر أفراد الطاقم للتدخل من أجل إقناعها بالعودة.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن الربّان خرج أيضا من المقصورة في مرحلة ما، ولم يكن أحد يتحكم بالقيادة لبرهة من الوقت.
وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران أن "سوء تفاهم حدث في مقصورة القيادة لكنه سرعان ما حُلّ وديا وواصلت الطائرة رحلتها حتى بومباي حيث حطت من دون مشاكل".
وأوضح البيان أن "الشركة أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بالحادثة وسحب الفردان المعنيان من دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي".