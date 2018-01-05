24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1417:3618:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء (5.00)

  2. زيارة مشعل للمغرب والمتاجرة بالقضية الأمازيغية (5.00)

  3. تحضير الأوقاف لحلة جديدة يوقف الكراسي العلمية بمساجد المملكة (5.00)

  4. فيدرالية تصف فرض رسوم التمدرس بالقرار الجائر (5.00)

  5. عبادي تدعو الشعب الإيراني إلى عصيان مدني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | تركا الطائرة تطير لوحدها... كي يتشاجرا!

تركا الطائرة تطير لوحدها... كي يتشاجرا!

تركا الطائرة تطير لوحدها... كي يتشاجرا!
صحف
السبت 30 دجنبر 2017 - 22:45

علقت شركة طيران هندية مهام طيارين يشتبه أنهما غادرا قمرة القيادة وانخرطا في شجار عنيف على متن رحلة بين لندن وبومباي يوم رأس السنة، بحسب بيان للشركة .

وفتحت "جيت إيرويز" تحقيقا في اتهامات مفادها أن طيارا صفع زميلته إثر شجار بينهما، على متن رحلة كانت تنقل 324 راكبا.

وبحسب وسائل إعلام هندية، خرجت الطيارة من المقصورة وهي تبكي، مما اضطر أفراد الطاقم للتدخل من أجل إقناعها بالعودة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن الربّان خرج أيضا من المقصورة في مرحلة ما، ولم يكن أحد يتحكم بالقيادة لبرهة من الوقت.

وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران أن "سوء تفاهم حدث في مقصورة القيادة لكنه سرعان ما حُلّ وديا وواصلت الطائرة رحلتها حتى بومباي حيث حطت من دون مشاكل".

وأوضح البيان أن "الشركة أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بالحادثة وسحب الفردان المعنيان من دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.